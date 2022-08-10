Воронеж, , 17:46 — REGNUM В Воронеже движение рядом с Центральным стадионом профсоюзов 11 и 12 августа будет ограничено. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Футбольное поле Алексей Колчин © ИА REGNUM

В 19:30 12 августа в Воронеже клуб «Факел» будет принимать ФК «Урал» в рамках пятого тура Российский премьер-лиги. С 12:00 11 августа до 23:50 12 августа запрещена парковка автотранспорта на участках улиц Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского), Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской), Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой), Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 20:00 11 августа до 23:50 12 августа запрещено движение автотранспорта на участках улиц Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции), Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской), Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской), Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Также на период закрытия движения автобусные маршруты № 58В, 76, 76С, 49Б скорректируют путь следования. Движение автобусов маршрута № 58В будет направлено с улицы Феоктистова по улице Мира, площади Черняховского, улицам Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту, в обратном направлении — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улицам Мира, Феоктистова и далее по маршруту. Маршруты № 76, 76С, 49Б — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1», в обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.

30 июля в Воронеже прошел первый матч «Факел» (Воронеж) против «Динамо» (Москва). Игра завершилась со счетом 3:3.