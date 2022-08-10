Москва, , 17:45 — REGNUM Число детских смертей в результате самоубийств в 2021 году в России выросло на 37% по сравнению с 2020 годом. Об этом сегодня, 10 августа, сообщил советник аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Роман Чуприков на «круглом столе», посвященном третичной профилактике самоубийств (работа с выжившим в ходе попытки самоубийства, а также с его окружением).

Самоубийство

Чуприков привел данные Следственного комитета России, которые свидетельствуют о том, что число детских самоубийств выросло. Если в 2020 году было зарегистрировано 548 подобных случаев, то в 2021 году — 753. Рост числа самоубийств несовершеннолетних составил 37,4%.

Также Чуприков отметил, что в большинстве регионов России не ведется полноценной профилактики детских самоубийств. К сожалению, в некоторых регионах должности педагогов-психологов занимают преподаватели без необходимой подготовки.

Старший научный сотрудник отделения суицидологии Московского НИИ психиатрии Каринэ Кещян в ходе круглого стола рассказала, что, зачастую, не доведенные до конца попытки суицида зачастую остаются без внимания специалистов. Происходит это из-за того, что, в основном, родители отказываются от консультации.