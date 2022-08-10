Генуя, Италия, , 17:48 — REGNUM Итальянец стал фигурантом дела, которое в Италии начало расследовать специальное управлением по борьбе с мафией и терроризмом в Генуе, сообщает 10 августа ANSA.

ВСУ U.S. Army Europe

По данным агентства, Кевин Кьяппалоне ранее заявлял в СМИ о планах поехать на Украину и воевать на стороне Киева. Он позиционирует себя как сторонника крайне правой CasaPound, и это очень заинтересовало власти.

Известно, что Кьяппалоне в мае поехал в Польшу, а оттуда — на Украину, где прошёл военную подготовку. Затем он поехал воевать в Донбасс. В Италии его могут приговорить к семи годам тюрьмы как участника боевых действий в качестве наёмника.

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