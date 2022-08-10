Токио, , 17:44 — REGNUM Японская компания Sonic Team будет участвовать в предстоящем шоу Gamescom Opening Night Live, которое пройдет 23 августа 2022 года. Информация об этом появилась 10 августа на странице ведущего шоу Джеффа Кили в Twitter.

Соник Супер Ёжик Sega, Sonic Team

«Это правда: Sonic Team примет участие в Gamescom Opening Night Live 2022», — написал Кили. По его словам, подробности ранее анонсированной игры Sonic Frontiers будут раскрыты во время мероприятия.

Напомним, что Sonic Frontiers — это однопользовательская приключенческая игра, которая расскажет о синем еже по имени Соник. Она анонсирована на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и PC.

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