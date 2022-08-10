Ирвайн, США, , 17:42 — REGNUM Обновление для игры Warcraft III: Reforged выйдет 17 августа 2022 года. Анонс состоялся 10 августа на сайте компании Blizzard Entertainment.

Warcraft III Reforged Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы планируем перевести игру в автономный режим примерно в 10:00 по тихоокеанскому времени 17 августа, и мы ожидаем, что техническое обслуживание этого обновления займет от 4 до 8 часов», — пишет Blizzard. В игру обещают добавить рейтинговый режим, профили игроков и внести изменения в сюжетную кампанию.

Напомним, что Warcraft III: Reforged представляет собой обновлённую версию Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne. Игра стала доступна 29 января 2022 года.

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