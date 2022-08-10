Саратов, 10 августа, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Саратовской области с 10 августа в течение 21 дня действует ограничение на пребывание граждан в лесах. Соответствующий приказ подписан министром природных ресурсов и экологии Константином Дорониным.

Александр Комаров ИА REGNUM Дорога в лесу

Данная мера вызвана установлением на территории Саратовской области высокого класса пожарной опасности и высыханием травянистой растительности.

Так, до 31 августа запрещено посещать Аркадакское, Аткарское, Базарно-Карабулакское, Балаковское, Балашовское, Балтайское, Вольское, Вязовское, Дьяковское, Екатериновское, Ершовское, Красноармейское, Калининское, Лысогорское, Макаровское, Марксовское, Новобурасское, Петровское, Пугачёвское, Романовское, Саратовское, Усовское, Черкасское, Ширококарамышское и Энгельсское лесничества Саратовской области.

На этих территориях ограничено проведение культурно-массовых мероприятий, проезд транспортных средств и посещение леса. Под запретом разведение костров, сжигание мусора, порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.

ИА REGNUM напоминает, 7 августа недалеко от села Фурмановка в Марксовском районе Саратовской области потушили низовой пожар, охвативший территорию размером в 0,9 гектара. К тушению лесного пожара привлекались 25 человек, а также три малолесных патрульных комплекса и спецтехника.

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