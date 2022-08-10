Йошкар-Ола, 10 августа, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 10 августа выздоровели с начала пандемии 43 847 жителей республики, за последние сутки выписаны два человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 45 092 случая заражения коронавирусом, из них 17 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За минувшие сутки в ковид-стационары региона были госпитализированы пять пациентов, накануне в больницы не попали восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 шесть человек.