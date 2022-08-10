Москва, 10 августа, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нарушения прав детей-сирот в Белгородской области поручил возбудить председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщила 10 августа пресс-служба ведомства.

Анна Алябьева ИА REGNUM Плесень

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Шебекино детям из числа сирот и оставшимся без попечения родителей были выделены для проживания дома, не отвечающие требованиям безопасности. В частности, в домах протекают крыши, появляется плесень и выявлен ряд других нарушений.

Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.