Москва, 10 августа, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Бывшей сотруднице «Первого канала» Марине Овсянниковой, которая прославилась тем, что сорвала прямой эфир выпуска программы «Время», выскочив перед телекамерами с антивоенными лозунгами, предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»). Об этом сегодня, 10 августа, сообщил журналистам адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов.

(сс)Dzasohovich Телецентр Останкино

«Составлен протокол задержания, сегодняшнюю ночь Марина проведет в ИВС на Петровке 38. Вопрос по мере пресечения пока остается открытым. Идет допрос Марины Владимировны в качестве обвиняемой», — рассказал Захватов.

Напомним, что «Первый канал» провел расследование инцидента с Овсянниковой, который имел место 15 марта. Выяснилось, что перед своей «антивоенной акцией» Овсянникова активно переговаривалась с английским посольством, а практически сразу после своей выходки и увольнения с «Первого канала» получила предложение работать на немецком телеканале Die Welt.

Овсянникова в Die Welt долго не задержалась — украинские активисты начали оказывать давление на издание с требованием уволить Овсянникову, что в итоге и произошло. Затем она вернулась в Россию.