Сеул, 10 августа, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Агентство JYP Entertainment, занимающееся продвижением различных K-Pop-артистов, в ближайшее время планирует начать выпускать релизы своих представителей исключительно в цифровом виде. Об этом 10 августа сообщил портал NME.

(сс) Republic of Korea BTS на сцене

Так, агенство собирается предоставлять доступ к различным авторским материалам таких коллективов, как TWICE, ITZY, Stray Kids, лишь в цифровом виде, взаимодействовать с которым можно будет при помощи QR-кодов. Подобное решение обусловлено желанием организации и её артистов снизить негативное воздействие своей продукции на окружающую среду.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, бой-бэнд BTS запустит в продажу собственную кулинарную книгу. Сборник получит название BTS Recipe Book и включит в себя авторские рецепты участников коллектива.