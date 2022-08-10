Ижевск, 10 августа, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В полицию Ижевска обратилась 58-летняя женщина — индивидуальный предприниматель, сообщив о хищении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Она рассказала, что в декабре 2020 года ей позвонил неизвестный, который назвался представителем министерства, «отвечающего за возмещение морального и материального вреда». Он сообщил, что женщине полагается сертификат на 450 тыс. рублей в связи с покупкой ранее некачественных БАДов. Для его получения необходимо оплатить налог, комиссию и страховку. Женщина перевела на продиктованные счета необходимую сумму.

Затем ей сообщили что сертификаты на 450 тыс. рублей закончились, остались только на 900 тыс. рублей, нужно доплатить. В дальнейшем под предлогом увеличения номинала сертификата с предпринимателя требовали более значительные суммы. В итоге она потратила все свои сбережения — около 2,5 млн рублей, а затем стала брать кредиты.

Через полтора года сумма обещанного сертификата выросла до 10 млн рублей, а женщина для получения компенсации внесла на неизвестные счета около 7 млн рублей. Только после того, как ей стали приходить смс-сообщения о временных заморозках и переносе срока выдачи сертификатов, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, 30-летний житель Тайшета перевел «банкирам» свыше четырёх миллионов рублей. Мужчине позвонили злоумышленники и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что с его счета пытаются похитить денежные средства. В разговоре с заявителем лжебанкиры убедили его оформить два кредита, озвучив для убедительности всю кредитную историю жертвы.

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