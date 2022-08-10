Вашингтон, , 17:58 — REGNUM Жительнице американского штата Небраска предъявили обвинения в помощи своей несовершеннолетней дочери совершить аборт на сроке около 24 недель, сообщает 10 августа Associated Preass.

Демонстрация за легализацию абортов в США. 1989

Полиция обнаружила в Facebook сообщения, в которых двое обсуждали лекарства для искусственного прерывания беременности и планы по сжиганию плода после.

Напомним, что в штате с 2010 года действует ограничение на проведение абортов после 20 недель беременности.

Известно, что 41-летняя Джессика Берджесс помогла найти абортивные таблетки своей 17-летней дочери, которая, согласно судебным документам, написала в личной переписке в Facebook, что будет рада «избавиться от «штуки» в своем теле», чтобы «наконец-то снова носить джинсы».

Изучив личные сообщения в Facebook, прокурор обвинил мать девушки в совершении уголовного преступления, связанного с абортом. Дочь, которой уже исполнилось 18 лет, будет проходить по делу как совершеннолетняя.