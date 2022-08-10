Спецоперация России по защите Донбасса — все новости
Специальная военная операция по защите Донбасса и установлению мира, начавшаяся 24 февраля, послужила причиной множества санкций, которые Запад ввёл в отношении России, а также российского руководства. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о нелигитимности антироссийских санкций и агрессивных высказываниях со стороны высших должностных лиц Запада в адрес РФ. Вместо содействия в разрешении ситуации страны ЕС и США «подливают масла в огонь», вооружая Украину.
В Гомеле (Белоруссия) должны пройти переговоры российской и украинской делегаций. Ранее Владимир Путин призвал военнослужащих вооруженных сил Украины не идти на поводу у националистов и предложил украинским военным взять власть в свои руки.
Обстрелы Донбасса не прекращаются, огонь со стороны украинских позиций ведется и по мирным объектам. В Киеве на улице раздают оружие, выпускают заключенных — бывших военных. Есть информация о случаях мародерства и нападении на мирных жителей людей, получивших оружие, в разных населенных пунктах, подконтрольных ВСУ.
Все новости о ходе спецоперации России и реакции на неё — в трансляции ИА REGNUM.
Специальная военная операция по защите Донбасса и установлению мира, начавшаяся 24 февраля, послужила причиной множества санкций, которые Запад ввёл в отношении России, а также российского руководства. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о нелигитимности антироссийских санкций и агрессивных высказываниях со стороны высших должностных лиц Запада в адрес РФ. Вместо содействия в разрешении ситуации страны ЕС и США «подливают масла в огонь», вооружая Украину.
В Гомеле (Белоруссия) должны пройти переговоры российской и украинской делегаций. Ранее Владимир Путин призвал военнослужащих вооруженных сил Украины не идти на поводу у националистов и предложил украинским военным взять власть в свои руки.
Обстрелы Донбасса не прекращаются, огонь со стороны украинских позиций ведется и по мирным объектам. В Киеве на улице раздают оружие, выпускают заключенных — бывших военных. Есть информация о случаях мародерства и нападении на мирных жителей людей, получивших оружие, в разных населенных пунктах, подконтрольных ВСУ.
Все новости о ходе спецоперации России и реакции на неё — в трансляции ИА REGNUM.
ТАСС: число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 127 тыс. человек.
Грузинские власти распорядились направить на Украину партию гуманитарной помощи общим весом 100 тонн. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.
Читайте подробнее: Грузия направила Украине 100 тонн гуманитарной помощи
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 27 февраля попал под обстрел в селе Павлополь недалеко от Мариуполя.
Читайте также: Пушилин попал под обстрел в селе к северо-востоку от Мариуполя
«Более 100 человек вывезены из села [приграничного] Журавлёвка, размещены в Белгороде, надеемся, что в ближайшее время вернутся домой», — сообщил на оперативном совещании правительства 28 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Власти Южной Кореи приняли решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов.
Об этом: Власти Южной Кореи запретят экспорт в Россию стратегических материалов
В Польшу для вывоза эвакуируемых с Украины граждан Узбекистана из Ташкента вылетел спецборт. Об этом 28 февраля сообщает ИА «Дунё».
По данным журналистов, вылетевший из Ташкента борт АО Uzbekistan Airways приземлится в аэропорту города Катовице.
Об этом: Из Ташкента в Польшу вылетел спецборт для эвакуации граждан Узбекистана
Соединенные Штаты и другие страны Запада все время ведут политику двойных стандартов. Об этом 28 февраля написал журналист белорусского Общенационального телевидения (ОНТ) Игорь Тур в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Белорусский журналист рассказал о двуличной политике стран Запада
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР
Глава Чувашии Олег Николаев обратился к жителям республики с просьбой сохранять спокойствие в связи с событиями на Украине и не поддаваться панике из-за развернувшейся против России «информационной войны».
Читайте подробнее: Против России развернута «информационная война» — глава Чувашии
Инициатор переговоров в Гомеле — Лукашенко.
В настоящее время площадка для переговоров России и Украины подготовлена и ожидается прибытие на нее делегаций этих стран. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба МИД Белоруссии на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: МИД Белоруссии: площадка для переговоров России и Украины готова
Эксперты полагают, что украинская сторона специально затягивает начало переговоров.
В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 4020 человек. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте также: В Челябинской области выздоровели ещё 4020 ковид-пациентов
Злоумышленники начали предлагать российским гражданам «сберечь» их деньги в условиях санкций, которые вводятся против России из-за военной спецоперации на Украине. Об этом пишет 28 февраля газета «Известия».
«На самом деле преступники убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета», — говорится в публикации.
Читайте подробнее: Мошенники стали предлагать «сберечь деньги» в условиях санкций
Российские товары уберут с полок финских супермаркетов S-ryhmä из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку и населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 28 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В настоящее время общее количество эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской Народных Республик превысило 127 тыс. Об этом 28 февраля сообщили в российских силовых структурах.
Об этом: Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 127 тыс
Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Европу. Клиентам оформляется автоматически полный возврат денег.
Обстрел города Донецка произвели утром 28 февраля украинские боевики. Об этом 28 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские силовики обстреляли Донецк — СЦКК
!!! ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство в акватории Азовского моря. Об этом 28 февраля сообщает официальный сайт СК РФ.
Подробности в материале: Глава СКР поручил доложить о расследовании дела о стрельбе в Азовском море
Российские следователи будут фиксировать каждый факт применения украинскими военными пыток к пленным и тщательно расследовать такие уголовные дела. Такое поручение отдал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает 28 февраля пресс-служба ведомства.
Читайте подробнее: Бастрыкин поручил фиксировать все случаи пыток пленных на Украине
Минфин России планирует ввести в России с 28 февраля обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% выручки для резидентов.
За последние 24 часа в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате действий киевских агрессоров погибли три мирных жителя и еще шесть получили ранения. Об этом 28 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте подробнее: В ДНР за сутки погибли три мирных жителя — Пушилин
Британский минфин вводит санкции против Банка России.
Решение России начать спецоперацию по просьбе ДНР И ЛНР направлено на утверждение мира на украинской земле. Такое мнение высказал глава Хангаласского района Якутии Олег Иринеев.
Читайте также: Россия устоит в условиях санкций и внешних угроз — мнение
ЦБ РФ о повышении ключевой ставки: «Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте».
Из соображений безопасности в семи районах Белгородской области школы полностью или частично переведены на дистанционную работу с 28 февраля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Читайте подробнее: В семи белгородских приграничных районах перевели школы на дистант
Президенты Грузии и Германии Саломе Зурабишвили и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию на Украине. Об этом грузинский президент сообщила в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Президенты Грузии и Германии обсудили ситуацию на Украине
В России 28 февраля будет принято решение об обязательной продаже 80% валютной выручки. Об этом сообщает официальный сайт Министерства финансов РФ.
Читайте подробнее: Минфин РФ: с 28 февраля резидентов обяжут продавать 80% валютной выручки
Минобороны РФ: российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.
Российские подразделения взяли под контроль города Бердянск и Энергодар — Минобороны РФ.
За последние 24 часа границу России в Ростовской области пересекли более 5 тыс. жителей Донбасса. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 28 февраля.
Об этом: За сутки в Россию прибыло ещё более 5 тыс. жителей Донбасса
Обращение Минобороны РФ к жителям Киева: «Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно».
Власти Великобритании ввели санкции против Центрального банка России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Читайте также: Британия ввела санкции против Банка России
Представительство ДНР в СЦКК 28 февраля сообщает о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ за прошедшие сутки.
По территории ДНР применялось следующее вооружение:
Горловское направление: артиллерия 152 мм — 4 раза (37 снарядов), артиллерия 122 мм — 7 раз (86 снарядов), миномет 120 мм — 13 раз (149 мин), миномет 82 мм — 2 раза (14 мин), РПГ — 1 раз (7 гранат), АГС — 1 раз (58 гранат).
Донецкое направление:артиллерия 152 мм — 1 раз (30 снарядов), миномет 120 мм — 10 раз (81 мина), миномет 82 мм — 1 раз (5 мин), РПГ — 3 раза (13 гранат), АГС — 2 раза (58 гранат).
За прошедшие сутки погибли трое и ранены шесть мирных жителей.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков: «С начала операции ВС РФ поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ. Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники».
Представительство ДНР в СЦКК 28 февраля:
за прошедшие сутки повреждено 31 домостроение на горловском и донецком направлениях. Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 19 объектов гражданской инфраструктуры.
Кроме того, ВФУ подвергли обстрелу район Фильтровальной станции №2 КП «Компания «Вода Донбасса» и поселок Победа.
В результате обстрела Докучаевска повреждены воздушная линия электропередачи 6 кВ, распределительная подстанция 337 и трансформаторная подстанция № 327. Около 1000 абонентов остались без электроэнергии.
Также повреждены поликлиника по по адресу: ул. Болотникова, 29 и водовод Ø800 мм, из-за чего без водоснабжения остались 32 000 абонентов и 21 котельная. Восстановительные работы будут проведены в светлое время суток.
Под огнем ВФУ оказались Горловка (пос. шахты 6/7, пос. ш-ты им. Изотова, пос. ш-ты им. Гагарина), Железная Балка, Гольмовский, Зайцево (южное), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое (южное), Озеряновка, Васильевка, Минеральное, Старомихайловка, Александровка, Донецк (пос. шахты «Трудовская»), Луганское, Еленовка, Докучаевск.
В ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса российская авиация завоевала господство в небе над всей территорией Украины. Об этом 28 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Российская авиация завоевала господство в небе над Украиной — Минобороны РФ
В учебные заведения Рязанской области 28 февраля отправился 151 школьник из Донбасса, сообщили ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.
Об этом: Рязанские школы приняли 151 ученика из числа беженцев из Донбасса
Вооруженные силы России взяли под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: ВС России взяли под контроль города Бердянск и Энергодар
Правительство ЛНР постановило выделить 200 млн рублей на выплаты единовременной компенсации за вред жизни и здоровью гражданам, пострадавшим в результате агрессии ВСУ в период с 19 февраля до прекращения действия указа главы ЛНР Леонида Пасечника об общей мобилизации.
Украинские силовики массированно обстреливают город Горловку в Донецкой Народной Республике, написал глава городской администрации Иван Приходько 28 февраля в своём телеграм-канале.
Об этом: ВСУ ведут массированный обстрел Горловки — глава города
В Чувашии принято решение не проводить Масленицу из-за напряжённой эпидемической ситуации и в связи со спецоперацией России на Украине. Массовые гулянья «будут политически неуместны».
Всеобщая мобилизация постепенно приостанавливается в Донецкой Народной Республике, заявил 28 февраля глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Решение о постепенной приостановке, пояснил Пушилин, связано с заполнением необходимого количества «тех направлений, на которые и была нацелена эта кампания».
Подробности в материале: Глава ДНР объявил о приостановке всеобщей мобилизации
Использование воздушного пространства Греции для российских самолетов запрещено. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Управления гражданской авиации (УГА) страны.
Подробности в материале: Греция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов
Кемеровская область готова разместить у себя беженцев из Донбасса. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Читайте также: Кузбасс готов оказать всю возможную помощь жителям ЛНР и ДНР — губернатор
Сенатор Эдуард Исаков, представляющий в Совете Федерации Югру, предлагает подумать над экономическими мерами в отношении тех стран, которые открыто поддерживают нацистский режим на Украине, снабжая её оружием и вводя разные запреты в отношении России.
Подробности в материале: Югорский сенатор призвал к санкциям против союзников киевского режима
Мы безусловно и безоговорочно поддерживаем нашего президента. Об этом 28 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«И смею надеяться, что, когда я говорю «мы», я говорю не только от себя лично, но и от нашей большой управленческой команды. 23 февраля мы четко сказали о поддержке признания Донецкой и Луганской Народных Республик. И точно так же безоговорочно поддерживаем решение президента России о проведении специальной военной операции на Украине», — сообщил Хабиров.
Об этом: Глава Башкирии сообщил о безоговорочной поддержке президента России
Сенатор от Югры Эдуард Исаков заявил, что российские войска пришли на Украину с миром, и украинский народ совсем скоро это поймёт. Об этом член комитета Совета Федерации по экономической политике высказался в личном Instagram-аккаунте.
Читайте подробнее: Сенатор: «Российские войска пришли на Украину с миром»
В настоящее время военнослужащими Донбасса было освобождено от киевских агрессоров 17 населенных пунктов. Об этом 28 февраля сообщил заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24».
Читайте подробнее: Военнослужащие Донбасса освободили 17 населенных пунктов — Басурин
Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил 28 февраля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Читайте также: ВС России взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС
Заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке на 10:30
— ️Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой Народной Республики;
— За прошедшие сутки противник 40 раз открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением реактивных систем залпового огня, 152-, 122-мм ствольной артиллерии, 120‑ и 82-мм миномётов, под обстрелы попали районы 18 населённых пунктов республики;
— ️В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения: трое граждан погибли и шесть получили ранения. Поврежден 31 жилой дом, 19 объектов гражданской инфраструктуры и 1 транспортное средство;
— ️В результате обстрела н.п. Докучаевск повреждены воздушная линия электропередачи 6 кВт, распределительная подстанция 337 и трансформаторная подстанция № 327. Около 1000 абонентов остались без электроэнергии. А также поврежден водовод диаметром 800 мм, из-за чего без водоснабжения остались 32 000 абонентов и 21 котельная;
— ️Материалы по факту ранения и гибели гражданских лиц, а также повреждения инфраструктуры будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВФУ.
Уже несколько лет живёт в Амурской области семья Ивана и Юлии Корман, которые несколько лет назад покинули Донецк. Им предоставили жильё в посёлке Ларба Тындинского района. Историю переселенцев из Донбасса опубликовал на своей странице в Instagram районный депутат Максим Ермаков.
Об этом: Бросать своих не в наших правилах — как беженцы живут в Приамурье
Киевские силовики начали активно использовать тактику ведения диверсионной войны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Сегодняшняя ночь показала, что противник начинает активно использовать тактику ведения диверсионной войны. На одной из освобожденных территорий, в населенном пункте Трехизбенка, сегодня ночью практически был бой. То есть диверсионная группа вышла на наши территории, переодевшись в форму военнослужащих Народной милиции ЛНР, начала расстреливать мирных жителей», — рассказал глава республики.
По состоянию на 28 февраля под контролем подразделений Народной милиции ДНР находятся 18 населённых пунктов, ранее находившееся под контролем подразделений ВСУ: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово, Гранитное, Бугас.
По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина управлением правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением проработан вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой Народных Республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса. Налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами в Донбассе, а также на территории России, сообщает СКР.
Тесное и постоянное оперативное взаимодействие со следственными органами ДНР и ЛНР позволит максимально эффективно расследовать такие преступления, ускорить процесс фиксации и сбора доказательств и установить всех причастных к ним лиц.
Российская делегация надеется сесть за стол переговоров с представителями Киева в 12:00.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение по итогам рабочей поездки в Ростовскую область, обозначив, что это необходимо для сбора и фиксации доказательств в ходе предварительного следствия и привлечения всех виновных к ответственности. Он был проинформирован о том, что офицеры СК России допрашивают прибывающих на территорию РФ беженцев, устанавливаются все факты совершения в отношении них преступлений. На оперативном совещании Бастрыкин дал ряд конкретных указаний, в том числе — оперативно завершить расследование по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков против мирного населения. Судебный процесс над украинскими военными преступниками должен состояться, где и будут представлены все собранные доказательства их бесчеловечных злодеяний, в том числе в отношении женщин и детей, отмечает пресс-служба ведомства.
sledcom.ru
В настоящее время рано говорить об освобождении Мариуполя, так как отряды украинских силовиков отступают в этот город с линии фронта, ведут его минирование, а также держат его жителей в заложниках. Об этом 28 февраля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
Переговоры с Украиной должны начаться в 12:00 мск 28 февраля. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что российская сторона «терпеливо и спокойно» ждёт украинскую делегацию.
Подробности в материале: Переговоры с Киевом могут начаться в полдень — Мединский
В парламенте Башкирии поддерживают решение президента России о проведении специальной военной операции на Украине. Об этом 28 февраля сообщил председатель госсобрания республики Константин Толкачев.
«Годы работы в Совете Европы меня убедили в том, что Россия, кроме нас, никому не нужна. Тем более сильная Россия», — приводит пресс-служба госсобрания слова Толкачева.
Читайте также: В парламенте Башкирии сообщили о поддержке президента России
В Грузии после начала на Украине спецоперации по защите Донбасса был замечен рост националистических настроений. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.
Читайте также: В Грузии начался рост националистических настроений — КГБ Южной Осетии
Переговоры российской и украинской делегаций на территории Белоруссии должны начаться в 12:00 мск. Об этом глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил 28 февраля журналистам.
По его словам, представители Украины должны прибыть примерно через час.
«Соответственно, в двенадцать сядем за стол переговоров», — сказал Мединский.
Подробности в материале: Переговоры с Украиной ожидаются в 12:00 мск — Мединский
В настоящее время все мирные жители Киева, которые находятся в нем, могут покинуть город беспрепятственно. Об этом 28 февраля заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Мирные жители Киева могут беспрепятственно покинуть город — Минобороны РФ
Все находящиеся в украинской столице мирные граждане могут покинуть город по трассе Киев — Васильков, заявил 28 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Конашенков рассказал, как мирные жители Киева могут покинуть город
Сирия готова признать ДНР и ЛНР и не опасается возможных новых санкций против Дамаска. Об этом РИА Новости сообщают со ссылкой на советника Башара Асада.
Переговоры между Россией и Украиной приветствуют власти Ирана, которые также надеются на то, что этот диалог будет способствовать решению кризиса в регионе. Об этом 28 февраля заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
Об этом: МИД Ирана: Тегеран приветствует переговоры между Россией и Украиной
Финансовую помощь на обеспечение беженцев из Донбасса необходимыми вещами направила Чукотка в Рязанскую область, сообщил 28 февраля губернатор Николай Любимов.
Читайте также: Чукотка направила финансовую помощь в Рязанскую область
Минобороны РФ подтвердило информацию о полном контроле над территорией Запорожской АЭС российскими военными.
Курс доллара на Мосбирже достиг 100 рублей. Кредиты дорожают.
Власти Польши заявили, что Польша может стать площадкой для переговоров России и Украины, если украинская сторона выразит такое желание. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF.
Об этом: В Польше предложили свою площадку для переговоров Москвы и Киева
В Молдавию в последнее время не прилетали военные самолёты блока НАТО. Заявление об этом было обнародовано в телеграм-канале молдавского правительства.
Подробности в материале: Власти Молдавии опровергли сообщения о прибытии самолётов НАТО
Гуманитарный конвой для помощи жителям Донбасса поручил сформировать правительству Башкирии глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 28 февраля на оперативном совещании в правительстве региона.
«Потому, что жители республик нуждаются в этом, как мы видим. Мы постоянно на связи с нашими коллегами. Нужно понять, чем мы можем помочь. Там очень много детей, стариков. Гуманитарный конвой прошу отправить», — сообщил Хабиров.
Подробности в материале: Глава Башкирии поручил отправить гуманитарный конвой для жителей Донбасса
Россия готова к введению в отношении нее санкций странами Запада, которые больше пострадают от этих ограничительных мер, нежели Москва. Такое мнение 28 февраля высказала специальный советник президента Сирии Луна Шибль.
Читайте также: В Дамаске заявили, что страны Запада сильнее пострадают от санкций, чем РФ
Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров — РИА Новости.
Антикризисный штаб начнет работать в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Он пояснил, что с 1 марта в республике начнет свою работу антикризисный штаб, члены которого определят меры государственной поддержки системообразующим предприятиям для их стабильной работы.
Подробности в материале: В Башкирии анонсировали начало работы антикризисного штаба
Сайт президента Южной Осетии 28 февраля подвергся DDoS-атаке. Об этом агентству «Рес» сообщила пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.
Об этом: Сайт президента Южной Осетии подвергся хакерской атаке
Со стороны граждан Украины все чаще поступают сообщения о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников в России для разведки и диверсий. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области.
Читайте также: В ФСБ призвали сообщать о попытках вербовки со стороны спецслужб Украины
Сирия не боится новых возможных санкций западных стран в связи с решением Дамаска признать Донецкую и Луганскую Народные Республики, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.
В Ульяновской области эвакуированным из Донбасса гражданам предложено более 560 вакансий.
Читайте также: Беженцам из Донбасса предложили рабочие места на ульяновских предприятиях
Нормальное взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли между Россией и Китаем будет продолжено. Об этом 28 февраля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Читайте подробнее: Китай будет продолжать торговое сотрудничество с Россией — МИД КНР
Представители Украины прибыли в Гомельскую область Белоруссии, где должны состояться переговоры, на двух вертолётах. Местом для переговоров выбран пункт пропуска Александровка — Вильча.
Читайте подробнее: Представители Украины прибыли к месту переговоров с Россией
Россия имеет полное право себя защищать. Об этом заявила специальный советник президента Сирии Луна Шибль.
Подробности в материале: Западу напомнили об ответственности за войну в Сирии, Ираке и на Украине
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к предпринимателям России с призывом «сохранять спокойствие и не впадать в панику»: «Чем больше ажиотажа будет на рынке, тем хуже для всех нас».
Экстренную встречу министров обороны стран — участниц Европейского союза созовет в понедельник, 28 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил об этом 28 февраля на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Боррель созовет 28 февраля экстренную встречу глав минобороны стран ЕС
Вопрос о возможном приеме Украины в Евросоюз станет предметом дискуссии в ЕС, заявил 28 февраля глава Евросовета Шарль Мишель в эфире телеканала BFM.
Об этом: Глава Евросовета: вопрос о приеме Украины в ЕС станет предметом дискуссии
В Москве собрали 200 тыс. товаров для прибывающих в Россию беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Люди приносят продукты питания, средства личной гигиены, посуду, товары для детей и пожилых людей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Российский Следственный комитет наладил взаимодействие с правоохранительными органами Луганской и Донецкой Народных Республик, чтобы расследовать преступления в Донбассе. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба СКР.
«Налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами на Донбассе, а также на территории России», — говорится в сообщении.
Об этом: СК России наладил прямой контакт с правоохранителями ДНР и ЛНР
Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что Украину покинули шесть индонезийских граждан, сообщает Kompas.
Читайте также: МИД Индонезии: Украину покинули шесть индонезийских граждан
ТАСС: Владимир Зеленский требует от Евросоюза немедленного присоединения Украины по новой специальной процедуре.
Межрегиональная общественная организация «Объединенная редакция казачьих средств массовой информации «Казачий Информационно-Аналитический Центр» опубликовала видео, которое получено от луганчанина, казака СКВРиЗ, продюсера фильма «Ополченочка» Романа Разума. Это был первый художественный фильм, снятый на территории Луганской Народной Республики и рассказывающий о вооружённом конфликте на востоке Украины. В данном случае это уже не постановка, а реальная сводка с войны, развязанной киевским режимом. Вэсэушникам предлагается сдаться и сложить оружие.
Обращение квэсэушникам: «ВСУ, Киевский режим пал, военно-политическое руководство покинуло территорию Украины. Президент Зеленский сбежал. Генералы Генерального штаба позорно бежали за пределы Украины… Сдавайтесь добровольно…»
Министр обороны Алексей Резников и советник главы офиса президента Михаил Подоляк вошли в состав украинской делегации на переговорах с Россией. Об этом со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского сообщает ТАСС.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 28 февраля, обратил внимание на огромное количество недостоверной информации, публикуемой злоумышленниками в интернете после обострения ситуации на Украине.
Подробности в материале: Губернатор Приангарья: «Давайте уважать и русское слово, и народ»
Грузия не присоединится к санкциям против РФ из прагматических соображений. Об этом со ссылкой на премьера сообщает ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».
В Ростовской области спасатели-психологи принимают от беженцев из Донбасса по 30 звонков в час, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 28 февраля.
Читайте подробнее: Ростовские спасатели-психологи принимают от беженцев по 30 звонков в час
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал еженедельное совещание в правительстве региона со слов поддержки военных, выполняющих военную операцию на Украине.
Читайте подробнее: Наши военные выполняют героическую задачу — мурманский губернатор
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре.
Об этом: Киев обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении
Стороны конфликта на Украине должны сесть за стол переговоров для охлаждения ситуации. Об этом 28 февраля входе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.
Читайте также: Пекин призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности
Свое мнение о том, почему президент России Владимир Путин пойдет до конца в ситуации со специальной военной операцией Вооруженных сил (ВС) РФ по защите Донбасса, высказал 28 февраля главный редактор новостного портала Readovka Алексей Костылев, текст которого размещен в телеграм-канале названного портала.
Подробности в материале: Почему президент Путин пойдет до конца в ситуации с Донбассом — мнение
В Ростовской области временный приют нашли 6,5 тыс. мирных жителей Донбасса, в экстренном порядке прибывшие в Россию. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 28 февраля.
Подробности в материале: В Ростовской области приют нашли 6,5 тыс. беженцев из Донбасса
Решение президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим — это весьма серьёзный шаг, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 28 февраля в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
«Мы увидели, насколько непредсказуем Путин, и поэтому сейчас мы должны быть очень бдительными», — сказала Ламбрехт.
Читайте также: Минобороны ФРГ обеспокоено переводом российских сил в особый режим
Спекуляции некоторых журналистов на тему того, что Россия якобы может применить в ходе специальной военной операции по защите Донбасса на Украине ядерное оружие, являются ненужными и алармистскими. Об этом 28 февраля заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News.
Подробности в материале: Глава минобороны Британии назвал ненужными спекуляции о ядерном оружии
Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили 17 населенных пунктов, сообщил 28 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Об этом: В ДНР заявили об освобождении 17 населенных пунктов
Украинские силовики стали активно применять тактику ведения диверсионной войны, это осложняет ситуацию на фронте, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 28 февраля в эфире телеканала «Россия 24».
«Сегодняшняя ночь показала, что противник начинает активно использовать тактику ведения диверсионной войны», — заявил Пасечник.
Он пояснил, что противник минирует и уничтожает всё на своем пути, при отступлении разрушает мосты и переправы. Кроме того, если армия ЛНР бережёт жизни мирного населения, то противник прикрывается мирными жителями как щитом.
Читайте также: ВСУ переключились на диверсии, заявил глава ЛНР
Помочь туристам из Башкирии вернуться на родину поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 28 февраля он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«Надо внимательно осуществлять мониторинг ситуации. К сожалению, из-за этих событий, которые происходят в мире, наши жители могут оказаться в сложной ситуации: они не могут выехать из тех мест, где они отдыхают. Мы никого там оставлять не должны», — сообщил Хабиров.
Читайте также: Глава Башкирии поручил помочь туристам вернуться на родину
Министерство обороны Соединённых Штатов хочет установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине. Об этом 28 февраля сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
Подробности в материале: Пентагон предложил создать канал спецсвязи с Генштабом России
В Ульяновской области продолжается сбор гуманитарной помощи для эвакуированных граждан ДНР и ЛНР. Различные продовольственные и непродовольственные товары передали 1 тыс. жителей области.
Об этом: Более 1 тыс. ульяновцев передали гуманитарную помощь беженцам
Роскомнадзор потребовал от руководства Google прекратить распространение рекламных объявлений с фейковой информацией о ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте также: РКН потребовал от Google ограничить доступ к фейкам о ситуации на Украине
Провал? Переговоры в Гомеле так и на начались. Российская делегация ждёт уже более суток.
Посёлок Старомарьевка в Волновахском районе находится под контролем Донецкой Народной Республики, об этом сообщили 28 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что в настоящее время освобождены 19 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем украинских силовиков. Идут бои за Талаковку, Каменку, Волноваху.
Подробности в материале: В ДНР заявили об установлении контроля над Старомарьевкой
Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) выступает за то, чтобы грузинские власти присоединились к санкциям против России, введённым за проведение операции на Украине по защите Донбасса. Об этом 28 февраля заявил на брифинге председатель ЕНД Ника Мелия.
Об этом: В партии Саакашвили призвали грузинские власти поддержать санкции против РФ
«Альфа-Банк» отреагировал на изменение ставки ЦБ. Планируется значительно повысить проценты по вкладам и накопительным счетам. По уже выданным потребительским кредитам и ипотеке ставки менять не будут.
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что «предпочитает», чтобы беженцы с Украины остались в Польше, сообщает Ouest-France.
Об этом: Кандидат в президенты Франции выступил против принятия беженцев с Украины
С 28 февраля экспортёры обязаны продавать 80% валютной выручки, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве России.
Читайте также: Минфин РФ обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки
Правительство РФ подготовило решения для смягчения последствий санкций. Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к вице-премьерам: «Сейчас важно оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев, выполнять все необходимые планы. Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению, которое вы курируете в рамках своих обязанностей».
Пограничный переход на границе Польши с Россией в Калининградской области может быть закрыт. Такую возможность допустил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Подробности в материале: Польша может закрыть пограничный переход на границе с Россией
Украинские нацисты грабят территории Донецкой области перед отступлением, заявил советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Об этом: ДНР: украинские нацисты грабят территории перед отступлением
Главной целью западных санкций является нанесение урона для российской экономики. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.
Для обсуждения экономического суверенитета Европейского союза на фоне ситуации на Украине президент Франции Эммануэль Макрон 28 февраля встретится в Париже с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом 28 февраля сообщает France-Presse со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Читайте также: Макрон 28 февраля обсудит ситуацию на Украине с канцлером ФРГ и главой ЕК
Правительство России подготовилось заранее к санкциям Евросоюза и других стран Запада. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.
Читайте также: Мишустин заявил, что Россия подготовилась к санкциям Запада
Российские власти ожидали введение новых санкций из-за военной спецоперации России на Украине и принимали решения для смягчения последствий для экономики и граждан. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин: ожидали санкции и принимали решения для смягчения последствий
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в своем обращении от лица организации и от себя лично выразил поддержку решения и действий президента России в отношении ситуации с Украиной:
«От имени всех региональных отделений общероссийской организации «Офицеры России» и от себя лично хочу сказать: мы все, каждый из нас, поддерживаем решение и действия президента Российской Федерации Владимира Путина в ситуации с Украиной.
Что бы ни кричали сейчас псевдогуманисты, в каких грехах ни обвиняли бы нашу страну, мы скажем одно: наше дело — правое. На Украине поднял голову и восемь лет процветал оголтелый фашизм в самом худшем его проявлении. Жертвами неонацистов за это время стали сотни мирных жителей Донбасса. Это был самый настоящий геноцид. И это надо остановить. Мы терпели более чем достаточно.
Преступная хунта, правящая Украиной, перешла ту черту, что отделяет человека от зверя. Стремясь сохранить свое положение, они создают живые щиты из мирных граждан, отдавая приказы ВСУ размещать технику и вооружение среди жилых кварталов, не задумываясь, отдают простых людей на растерзание нацистам. Переступили они все законы человеческие, и тем самым сами оказались вне всяких законов. Это не украинский народ, это — нелюди, отщепенцы, упыри, которым не место в мирном цивилизованном государстве. Они не могут и не имеют никакого морального права представлять интересы народа, который сами же подставляют сейчас под пули.
Мы восемь лет призывали мировое сообщество помочь нам, вразумить руководство Украины, остановить гибель людей. На наши просьбы не реагировали. Западу выгодна была мясорубка под боком России. Зеленский кричал, что ведет войну с нами. Теперь мы сами пришли к нему. Но это не война, это операция по спасению Украины. Семьдесят пять лет назад мы уже выжгли фашизм с тела Земли каленым железом. Видимо, пришло время это повторить».
Правительству России необходимо оперативно и без сбоев отреагировать на введённые в отношении страны санкции. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читайте подробнее: Мишустин поручил правительству без сбоев отреагировать на санкции Запада
Как сообщается, переговоры в Гомеле начались.
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в видеоконференции с лидерами США, Канады, Германии, Италии, Японии, Польши и Румынии, а также с представителями ЕС и НАТО, сообщает Le Figaro.
Об этом: Макрон принимает участие в видеоконференции с союзниками и НАТО
Санкции против президента России Владимира Путина недальновидные и абсурдные, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Совет ООН по правам человека (СПЧ) ответил на просьбу Киева и согласовал проведение на 49-й сессии в Женеве срочной дискуссии по ситуации на Украине. Из 47 членов Совета проведение дебатов поддержали 29 стран, в том числе США, 13 воздержались от голосования (в частности, Армения, Казахстан, Узбекистан, Индия и Пакистан) и против этого выступили пять стран — Россия, Китай, Венесуэла, Куба и Эритрея. Об этом сообщает Reuters.
Об этом: СПЧ ООН высказался за проведение срочных дебатов по ситуации на Украине
Преждевременно разглашать позиции сторон в переговорном процессе между РФ и Украиной не нужно. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: «Переговоры должны проходить в тишине» — Песков о позициях РФ и Украины
Унижение России и невыполнимые обещания, данные Украине, стали фатальной ошибкой Запада. Теперь угрожать нечем — санкции обернутся против европейских стран, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге.
«Это было фатальной ошибкой — дразнить Украину невыполнимыми обещаниями. А именно вступлением в Евросоюз и НАТО. Тем самым мы втянули Украину в эту конфронтацию и в это испытание», — заявила Вайдель.
По её словам, правильный вариант предлагал ещё экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Он заявлял, что Украине, чтобы выжить и развиваться, нельзя быть ничьим аванпостом. Россия не допустит этого.
«Это исторический провал Запада — то, что он унижал Россию», — подчеркнула Вайдель.
Подробности в материале: Унижение России — исторический провал Запада, заявили в бундестаге
Владимир Зеленский, обещавший прекратить войну в Донбассе, разжёг её, и теперь войну прекращает Россия. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя очередное видеообращение президента Украины, появившееся 28 февраля.
У России подготовлены решения для замещения импортных комплектующих. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.
Подробности в материале: Мишустин сообщил о решениях по замене импортных комплектующих
Присоединение Грузии к антироссийским санкциям, введённым за проведении операции на Украине в защиту Донбасса, будет ударом по грузинскому народу. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 февраля на заседании правительства.
Читайте подробнее: Премьер-министр Грузии объяснил отказ от антироссийских санкций
Происходящие события только подтвердили необходимость демилитаризации Украины. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Реакция Запада подтвердила правоту России по вопросу спецоперации — Песков
Около 400 детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, 28 февраля пошли в школы Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
Украинские националистические группировки используют мирное население как живой щит, это недопустимо и преступно. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков назвал использование мирных жителей как живого щита преступным
Министерство финансов России подготовило предложения по проведению масштабной амнистии капиталов. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве.
Подробности в материале: Минфин РФ предлагает провести масштабную амнистию капиталов
Европейский союз занимает недружественную позицию по отношению к России и принимает меры враждебного характера. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: ЕС выражает недружественную позицию к России
Переговоры между Россией и Украиной, которые проходят на берегу реки Припять в Гомельской области около украинской границы, в месте, название которого не разглашается из соображений безопасности, начнутся в течение ближайшего времени. Об этом 28 февраля агентство БелТА, которое ведет прямую трансляцию переговоров.
Читайте подробнее: Переговоры между Россией и Украиной начнутся в ближайшее время
Заявления о потенциальной угрозе ядерного удара в связи с приведением сил сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства совершенно неприемлемы. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков прокомментировал приведение сил сдерживания РФ в особый режим
И.о. главы Оренбурга Сергей Салмин призвал оренбуржцев поддержать те шаги, которые предпринимают Россия и президент. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Прошли пятые сутки с начала спецоперации. Уверен, что в Оренбурге, как и во всей России, нет равнодушных к происходящему. И сейчас важно — сохранять спокойствие, быть единодушными и поддерживать те шаги, которые предпринимают наша страна и наш президент», — сказал чиновник.
По его словам, исторически сложилось, что украинцы и русские — единый народ. И просто наблюдать, как пришедшие к власти националисты устраивали расправу над несогласными, русскоязычными, над собственным народом, было нельзя. Многочисленные попытки мирного урегулирования конфликта не увенчались успехом.
«Мы обязаны защитить мирных жителей, проживающих на территории Украины. Полностью поддерживаю действия нашего президента и считаю его решение о проведении спецоперации на территории Украины верным. Сейчас самое главное — установить мир на Украине, и сделать это можно только путем ее демилитаризации и денацификации», — выразил свое мнение Салмин.
Читайте подробнее: И.о. главы Оренбурга призвал поддержать шаги, которые предпринимает Россия
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20% и ряд других мер приняты правительством и Банком России для обеспечения экономической и финансовой стабильности. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве России.
Читайте также: Силуанов объяснил повышение ключевой ставки до 20%
Владимир Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с украинской стороной благодаря своим деловым качествам. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков объяснил, зачем Мединского отправили на переговоры с Украиной
Популярное новостное сообщество «Русская Эстония» в социальной сети Facebook приостановило деятельность из-за угроз физической расправы над администратором и членами его семьи. Об этом сообщила администратор Марина Павленко.
Подробности в материале: Сообщество «Русская Эстония» приостановило деятельность из-за угроз
Представители левых организаций Италии проводят в Риме и других городах акции с требованием мира. Однако в происходящем на Украине они обвинили страны НАТО, которые продолжают насыщать страну вооружением.
Об этом: «Оставьте Россию в покое» — в Италии проходят демонстрации против НАТО
Даже родственники и друзья российских граждан, живущие на Украине, могут не знать реального положения дел. Они становятся жертвами пропаганды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 февраля журналистам.
«Они не знают реального положения дел и они становятся жертвами украинских пропагандистов. Это действительно так», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Читайте подробнее: Украинцы становятся жертвами пропагандистов — Песков
Размещение государственных ценных бумаг приостановлено в связи с ростом стоимости заимствований. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве.
Об этом: Силуанов сообщил о приостановке размещения государственных ценных бумаг
Переговоры между Россией и Украиной, которые проходят на берегу реки Припять в Гомельской области около украинской границы, в месте, название которого не разглашается из соображений безопасности, начались. Трансляцию начала переговоров 28 февраля ведет телеканал «Россия 1».
Читайте подробнее: Переговоры между Россией и Украиной начнутся в ближайшем времени
Из зала, где начались переговоры, вывели журналистов.
Белоруссия готова принять участие в переговорах России и Украины, если потребуется.
В очередной раз заявлено, что белорусская сторона обеспечивает полную безопасность делегациям, прибывшим на переговоры.
Россия в ответ на западные санкции будет делать то, что в интересах Москвы, заявил 28 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков рассказал о планах по реагированию на западные санкции
В качестве меры поддержания финансовой стабильности в России будет укрепляться капитальная база коммерческих банков. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Читайте также: Силуанов в ответ на санкции анонсировал поддержку коммерческих банков
Все рейсы российской компании «Аэрофлот» с 28 февраля до 2 марта в четыре страны мира отмечены из-за закрытия воздушного пространства Канады. Об этом сообщил авиаперевозчик.
Читайте подробнее: «Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в четыре страны мира
Участников переговоров приветствовал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Войска ДНР находятся на подходе к городу Мариуполю, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин 28 февраля в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».
«Мы подходим к Мариуполю, скоро будет он тоже полностью блокирован, Мариуполь», — сказал Басурин.
Читайте подробнее: В ДНР заявили о подходе войск к Мариуполю
С понедельника, 28 февраля, внесены изменения в сетку вещания государственного телеканала Эстонии на русском языке ETV+. Это связано с событиями на Украине. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.
Об этом: Телеканал Эстонии на русском резко увеличил вещание о событиях на Украине
Япония вводит санкции против ЦБ России.
Президент России Владимир Путин проведет 28 февраля в Кремле совещание, посвященное вопросам экономики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков: экономическая реальность для России существенно изменилась
В ближайшее время правительство РФ представит план мер в условиях социально-экономической обстановки. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.
Об этом: Правительство РФ представит план мер в ответ на санкции Запада
Российская сторона не получала никаких обращений о том, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) задействован из-за спецоперации РФ на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 28 февраля журналистам.
«К РФ никто не обращался. Опять же, что касается возможных жертв, это вопрос Минобороны и Минобороны этим занимается», — сказал Песков.
Подробности в материале: В Россию не поступали обращения от Красного креста — Песков
Ответственность за военные действия на Украине несет президент этой страны Владимир Зеленский, который приказал украинской армии напасть на Донбасс и к тому же открыто пригрозил России ядерным вооружением. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.
Об этом: Сербский юрист: Действия России полностью соответствуют международному праву
Паром, который следовал из Грузии в порт на Украине вернулся обратно. Об этом 28 февраля сообщил журналистам заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили.
Подробности в материале: Следовавший из Грузии на Украину паром вернулся обратно
С рабочим визитом прибудет в Польшу 1 марта генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба польского президента Анджея Дуды.
Подробности в материале: Генсек НАТО 1 марта приедет в Польшу с рабочим визитом
Казаки «Союза казаков-воинов России и зарубежья» сняли видеокадры из освобождённой от киевской хунты Луганской Народной Республики. Видео получено от луганчанина, продюсера фильма «Ополченочка» Романа Разума.
Читайте подробнее: «Киевский режим пал… Сдавайтесь добровольно!» — казаки сняли кадры из ЛНР
В Челябинске 27 февраля казаки совместно с сотрудниками правоохранительных органов и бойцами ОМОН пресекли незаконные митинги. Об этом сообщает управление информационного обеспечения «Союза казаков-воинов России и зарубежья». Несанкционированная акция с провокационными плакатами была замечена во время несения службы полицией и казаками.
Читайте по теме: Челябинские казаки с полицией пресекли незаконные митинги
Дочерние компании российского «Сбербанка» в Белоруссии и Казахстане получат о него дополнительную финансовую и иную поддержку. Крупнейший банк России сообщил, что «обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях».
Об этом: Российский «Сбербанк» помогает «дочкам» в Казахстане и Белоруссии
Злоумышленники атаковали сайты ряда крупнейших российских изданий, включая ТАСС, «Коммерсант», «Фонтанку», «Известия», РБК, Forbes. Ранее группировка хакеров Anonymous объявила России «кибервойну».
Подробности в материале: Взломаны сайты крупнейших российских изданий
Премьер-министры Эстонии Кая Каллас, Латвии Кариньш Кришьянис, Литвы Ингрида Шимоните и Польши Матеуш Моравецки направили официальное обращение компаниям Facebook, Alphabet (владеет Google) и Youtube заблокировать страницы российских и белорусских госструктур и личные страницы лидеров этих стран.
Подробности в материале: Прибалтика призывает соцсети заблокировать страницы госучреждений РФ
Соединённые Штаты Америки превратили Украину в пороховую бочку. Об этом заявил журналистам председатель совета свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков.
Подробности в материале: США и Евросоюз превратили Украину в пороховую бочку — мнение
В словах президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков: двойного смысла в словах Путина о силах сдерживания нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что всех кризисные вопросы между Россией и Украиной будут решены во время переговоров, проходящих на белорусской территории. Об этом 28 февраля заявил глава МИД Республики Владимир Макей, также прибывший на эти переговоры, в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте подробнее: Макей: Лукашенко надеется на решение кризисных вопросов между РФ и Украиной
Первую партию гуманитарной помощи для беженцев — жителей Донецкой и Луганской народных республик отправили 27 февраля казаки Станичного казачьего общества Ливенского района «Станица Ливенская» Орловского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ», сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Об этом: Орловские казаки отправили гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, как пишет ТГ-каналы, серьёзно обеспокоена: «Было фатальной ошибкой — дразнить Украину невыполнимыми обещаниями. Умнее было бы поступить так: чтобы Украина могла развиваться, ей нельзя быть ничьим аванпостом. Россия этого не допустит, она уже 20 лет об этом говорит. Это исторический провал Запада — то, что он унижал Россию. Нам нечем угрожать, эти санкции больше навредят нам».
Китайские власти считают, что введение отдельными странами односторонних санкций будет иметь скорее негативные последствия, чем поспособствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом 28 февраля в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.
Об этом: Китай не поддержал введение санкций для урегулирования ситуации на Украине
Александр Лукашенко надеется, что в ходе начавшихся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии российско-украинских переговоров удастся найти выход из кризисной ситуации. Об этом перед началом переговоров заявил делегациям глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Подробности в материале: Лукашенко надеется на успех российско-украинских переговоров
Похоже, Зеленский и с ЕС не могут договориться. После его требований срочно принять Украину в ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопроса принятия Украины в ЕС нет в текущей повестке.
Ростуризму совместно с Минтрансом и МИД РФ поручено организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам.
Кроме того, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с корпорацией «Туризм.рф» подготовить предложения об организации летней туристической кампании для россиян в субъектах России. Разработать систему грантов для оперативного разворачивания в регионах легковозводимых объектов туристической инфраструктуры.
Сегодня уже всем очевидно, что из-за санкций отдыхать в 2022 году россияне будут внутри страны. Правда, остается еще азиатское направление.
Власти Китая продолжат играть конструктивную роль в смягчении ситуации вокруг Украины в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявил 28 февраля министр иностранных дел КНР Ван И в ходе видеоконференции с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Еном.
Об этом: Китай приветствовал начало переговоров между Россией и Украиной
На сегодняшний день власти Евросоюза еще официально не объявили об ограничении выдачи виз для жителей России. Об этом 28 февраля сообщил журналистам замглавы российского МИД Евгений Иванов.
Подробности в материале: МИД России: ЕС пока официально не объявил об ограничении виз для жителей РФ
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом «дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом».
Подробности в материале: Шойгу доложил Путину о переводе сил сдерживания в особый режим
Никаких предпосылок для значительных колебаний цен на продовольствие в этот период просто не существует. Об этом 28 февраля сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на заседании областного штаба по повышению устойчивости региональной экономики.
«Время требует от нас дополнительного внимания к этим вопросам, ещё более жесткой позиции по контролю за продовольственными ценами, чтобы не допустить спекуляций, а такие попытки уже есть. Никаких предпосылок для значительных колебаний цен на продовольствие в этот период просто не существует», — приводит пресс-служба слова Азарова, который отметил, что в регионе наблюдаются сезонные колебания стоимости товаров.
Читайте подробнее: В Самарской области могут усилить контроль за ценами на продукты питания
Российский миллиардер, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович прибыл в Белоруссию, где проходят переговоры России и Украины в рамках усилий по урегулированию ситуации. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Об этом: Jerusalem Post: Украина пригласила Абрамовича для помощи в переговорах с РФ
Во время своей наступательной операции войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили 19 населённых пунктов на мариупольском направлении. Об этом 28 февраля сообщил замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».
Об этом: Басурин: военные ДНР освободили 19 населённых пунктов под Мариуполем
Правительство Германии приветствует переговоры Украины и России. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Об этом: Германия приветствовала переговоры России и Украины
Япония вводит ограничения в отношении Банка России, отвечая таким образом на проведение Москвой военной спецоперации на Украине. Об этом японский премьер-министр Фумио Кисида заявил 28 февраля журналистам.
Это позволит повысить эффективность санкций, направленных против финансового сектора России, которые вводит мировое сообщество, добавил он.
Читайте также: Япония ограничит операции с Центробанком России
В течение последних суток воздушным пространством Казахстана вне плановых рейсов воспользовались 257 самолётов. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.
Читайте подробнее: В небе Казахстана резко выросло количество самолётов
Португалия 27 февраля принудительно развернула в воздухе самолет «Уральских авиалиний», летевший за российскими туристами на Мадейру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал переговоры России и Украины.
Читайте подробнее: Боррель приветствовал переговоры России и Украины
Сейчас поставкам газа в Австрию ничего не угрожает, а в дальнейшем власти сделают всё, чтобы снизить зависимость страны от поставок российского газа. Об этом австрийский канцлер Карл Нехаммер написал 28 февраля в Twitter.
Подробности в материале: Канцлер Австрии пообещал снизить зависимость от российского газа
В пользу милитаризации Германии высказался 28 февраля главный редактор влиятельной немецкой газеты Die Welt Ульф Пошардт в своей статье «Новое впечатляющее начало Германии».
Подробности в материале: Главный редактор Die Welt высказался в поддержку милитаризации Германии
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес уклончиво ответил на вопрос о своей поддержке вступления Украины в Европейский союз. В интервью радиостанции Radio Nacional de España он заявил, что присоединение к сообществу — это не тот процесс, «который может осуществляться политическим решением».
Подробности в материале: Глава МИД Испании высказался о вступлении Украины в ЕС
Казахстан готов выступить посредником для переговоров между Россий и Украиной. Об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди 28 февраля РИА Новости.
Подробности в материале: В Казахстане предложили площадку для переговоров России и Украины
Украинская сторона будет затягивать переговоры, возможно, пытаться выставить условием для начала переговоров прекращение военных действий, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.
Подробности в материале: Эксперт считает, что Украина будет затягивать переговоры с Россией
США ввели санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева, сообщает американский минфин.
Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи требует, чтобы это сепаратистское образование как можно скорее стало членом НАТО. Об этом Османи заявила 28 февраля во время визита в Турцию.
Читайте подробнее: Косово требует срочного приема в НАТО
В Омске студенты вузов 28 февраля присоединились к флешмобу в поддержку российских военных. Об этом сообщили в областном правительстве.
В ливанской партии «Хезболла» осудили официальное заявление МИД Ливана по Украине. Об этом 28 февраля сообщает El-Nashra со ссылкой на депутата ливанского парламента Мухаммада Раада.
Об этом: В партии «Хезболла» отреагировали на заявление МИД Ливана по Украине
Согласие на статус и деятельность почетных консулов России в Словении в связи со специальной военной операцией ВС РФ по защите Донбасса отозвано властями этой страны. Об этом 28 февраля сообщил глава словенского МИД Анже Логар на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: Власти Словении отозвали аккредитацию почетных консулов России в стране
Покидая совет обороны, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «возможность оставить» Киев для жителей Франции есть, передает BFM TV.
Подробности в материале: «Жители Франции могут свободно покинуть Киев» — Жан-Ив Ле Дриан
Послу Канады заявлен решительный протест в связи с враждебными акциями у посольства России в Оттаве, заявили в МИД РФ.
Трудности российский народ всегда только сплачивали, об этом, комментируя наложенные на Россию западные санкции, написал 28 февраля в соцсетях губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Читайте также: Воронежский губернатор: трудности нас всегда сплачивали
В Госдуме осудили бесконтрольную раздачу Киевом оружия и боеприпасов, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.
Читайте подробнее: Россия собирает доказательства новых преступлений киевского режима — Пискар
В российской спецоперации принимают участие только контрактники, заявили в Минобороны РФ.
Правительство Грузии ведёт консультации с иностранными партнёрами о возможном закрытии воздушного пространства для самолётов из России. Об этом 28 февраля сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге.
Читайте также: Грузия будет «осторожной» в вопросе запрета на полёты самолётов из РФ
В Минобороны РФ заявили, что все населенные пункты Украины, перешедшие под контроль российских вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме, функционируют объекты жизнеобеспечения, работает транспорт. Помимо этого, большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни.
В Минобороны РФ заявили, что Россия не начинала военные действия на Украине — она их завершает.
В Минобороны РФ заявили, что военные ДНР завершают блокирование Мариуполя.
Беспилотники применяются украинскими силовиками, чтобы корректировать артиллерийский обстрел Донецка. Сообщение об этом опубликовано 28 февраля в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.
«Артобстрел ВФУ северной части Донецка корректируется БПЛА противника», — говорится в сообщении.
Читайте также: Власти ДНР: ВСУ корректируют обстрел Донецка с помощью беспилотников
Все населенные пункты, перешедшие под контроль российских Вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме, заявили 28 февраля в Минобороны РФ.
Читайте также: Перешедшие под контроль ВС РФ населённые пункты живут в обычном режиме
Воздушное пространство Словакии закрыто для российских самолётов. Такие меры действуют с 28 февраля. Об этом на пресс-конференции сообщил глава минтранса страны Андрей Долежал.
Подробности в материале: Словакия закрыла воздушное пространство для российских самолётов
Датская логистическая компания Maersk сообщила, что Петербург может столкнуться с увеличением сроков доставки грузов морским путём.
Об этом: Петербург может столкнуться с задержкой доставки грузов компанией Maersk
Войска Луганской Народной Республики продвинулись вперёд на 23 километра, войска Донецкой Народной Республики завершают блокирование Мариуполя. Об этом официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил 28 февраля журналистам на брифинге.
Он уточнил, что войска ЛНР при огневой поддержке российских военных установили контроль над населёнными пунктами Новая Астрахань и Боровеньки. Все населённые пункты, над которыми установлен контроль, продолжают жить в обычном режиме, в большинстве случаев руководство городов и военные ВС РФ вместе обеспечивают правопорядок.
Об этом: Войска ДНР завершают блокирование Мариуполя — Минобороны России
В специальной военной операции России на Украине участвуют только офицеры и контрактники, заявил 28 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Об этом: Конашенков заявил об участии в спецоперации только офицеров и контрактников
Не все меры экономического давления на Россию были задействованы со стороны США: у Вашингтона есть дополнительные возможности, сообщил 28 февраля на брифинге представитель Белого дома.
Читайте подробнее: В Белом доме заявили о планах дальше экономически давить на Россию
О вызове канадского посла в России Элисон Леклэр в МИД РФ 28 февраля сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Об этом: В МИД РФ вызвана посол Канады
Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) завершают окружение Мариуполя, заявил 28 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он пояснил, что все населённые пункты, перешедшие под контроль Вооруженных сил России, ДНР и ЛНР, живут в привычном для них режиме, там работают транспорт и структуры жизнеобеспечения.
Читайте также: Блокирование Мариуполя практически завершено — Минобороны РФ
Порядка 19 объектов жизнеобеспечения остаются без воды и электричества в Славяносербском районе ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района.
В МИД ФРГ призвали Россию отказаться от таких шагов, как решение перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
Быстро принять Украину в ЕС не получится, сообщила 28 февраля журналистам германский министр иностранных дел Анналена Бербок.
Об этом: МИД Германии назвал включение Украины в ЕС долгим процессом
Албанское новостное агентство Telegrafi 28 февраля сообщило о том, что граждане Албании массово стали скупать муку из-за происходящего на Украине.
Об этом: В Албании массово скупают муку из-за ситуации на Украине
США запретили американцам совершать любые денежные операции с Центральным банком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России. Санкции введены в отношении Российского фонда прямых инвестиций.
Читайте подробнее: США ввели санкции против Банка России
Десятки граждан Албании и Украины 27 февраля провели митинг перед посольством России в Албании в знак протеста против начала Россией специальной операции своих Вооруженных сил на Украине.
Об этом: В Албании прошел митинг против спецоперации России на Украине
Эксперименты НАТО и молчание Запада по Донбассу — причины гуманитарной и политической катастрофы в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Американская компания Airbnb, занимающаяся арендой временного жилья для туристов, предложила бесплатно разместить в Европе порядка 100 тысяч беженцев с Украины, сообщает Reuters.
Об этом: Airbnb бесплатно разместит около 100 тысяч украинских беженцев
Запрет для американских граждан ввели власти США на операции с Минфином РФ, Банком России и российским Фондом национального благосостояния, сообщает 28 февраля минфин Соединённых Штатов.
Об этом: Гражданам США запретили проводить операции с ЦБ РФ, Минфином и ФНБ
Российские студенты, обучающиеся в зарубежных вузах и столкнувшиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих российских университетах, заявили в Минобрнауки.
Читайте подробнее: Отчисленные из зарубежных вузов смогут продолжить обучение в России
Исполнительный комитет МОК отозвал Олимпийские ордена у президента РФ Владимира Путина, вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.
Администрация президента США Джо Байдена обратится к Конгрессу с просьбой выделить еще $6,4 млрд в виде экономической и военной помощи Украине, сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Подробности в материале: Белый дом уговаривает Конгресс выделить Украине еще $6,4 млрд
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул запретила федеральным учреждениям штата сотрудничать с российскими компаниями, сообщается на её официальном сайте.
Подробности в материале: Губернатор Нью-Йорка запретила штату сотрудничать с Россией
Бесплатным стал проезд по Праге в общественном транспорте для граждан Украины, написал 28 февраля пражский вице-мэр Адам Шейнгерр в Facebook.
Читайте также: Граждан Украины теперь бесплатно возят в общественном транспорте Праги
Премьер-министр Албании Эди Рама 28 февраля опубликовал фото участницы протеста против специальной операции Вооруженных сил России на Украине и призвал Москву остановить свои действия.
Читайте подробнее: Премьер-министр Албании заявил, что Украина может проиграть
Заместитель премьер-министра Северной Македонии Артан Груби 28 февраля выступил с предложением о блокировке кабельных каналов, транслирующих российские материалы.
Подробности в материале: В правительстве Македонии порекомендовали заблокировать российские каналы
Уезжать из России призвал своих сограждан американский Госдеп в опубликованном 28 февраля заявлении.
Подробности в материале: США призвали своих граждан уезжать из России
Мэр города Купянска, расположенного в Харьковской области, Геннадий Мацегора подозревается в государственной измене, заявила 28 февраля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
По её утверждению, «госизмена» заключается в том, что мэр Купянска якобы предоставил российским военным транспорт, жильё, воду и горючее.
Читайте также: Власти Украины обвинили в госизмене мэра города Купянска
Еще девять населенных пунктов перешли под контроль ДНР, сообщает Штаб территориальной обороны республики.
Посольство США в Минске приостановило работу в связи с ситуацией на Украине, сообщает Госдепартамент.
Об этом: США приостановили работу своего посольства в Минске
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина попросила у ЕС данные космической разведки, над этим будет работать центр в испанском Мадриде.
Народная милиция ДНР продолжает освобождать территорию Донецкой области от украинских захватчиков. Под контроль подразделений Народной милиции республики перешли населенные пункты Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино. Как сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, всего освобождено 27 населенных пунктов.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 28 февраля под контролем подразделений Народной милиции ДНР находятся восемнадцать населенных пунктов, ранее оккупированных подразделениями ВСУ: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово, Гранитное, Бугас.
В Испании украинский моряк попытался потопить яхту генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, сообщает Reuters.
Читайте подробнее: Украинский моряк попытался утопить яхту главы «Рособоронэкспорта» в Испании
Продолжается сбор помощи военнослужащим ДНР. dnronline.su
Руководитель «Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации» Альберт Зинченко поблагодарил ЛНР за возвращение Русского мира на освобождаемые от киевских силовиков территории Луганщины, сообщает ЛуганскИнформЦентр.
«Спасибо большое за то, что мы вернулись в состав Русского мира», — сказал руководитель поселка в ходе встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
Зинченко выразил надежду на скорейшее наступление мира на всей Луганщине.
«Мы первые освобожденные и первые — без единого выстрела. От всех людей могу сказать, что, когда по тебе несколько раз проходит линия фронта, мало хороших ощущений. Я надеюсь, что будет мир, будет тишина и наконец-то будет все спокойно», — добавил он.
Киевские силовики обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поселок городского типа Донецкий. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 17:05 ВСУ выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град» по поселку городского типа Донецкий.
Напомним, киевские силовики за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию ЛНР.
Посольство Киргизии обещает приступить к эвакуации киргизстанцев с Украины на родину. Экстренный вывоз граждан Киргизии с украинской территории должен начаться после окончания комендантского часа.
Читайте подробнее: Посольство Киргизии обещает начать эвакуацию киргизстанцев с Украины
Обнаружено более 1 млн 300 тысяч фейков, которые распространяются в русскоязычном сегменте Сети, о событиях на Украине. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сообщает ТАСС.
Находящимся в России гражданам Украины, ДНР и ЛНР в связи с закрытием пунктов пропуска на украинских границах помогут в кратчайшие сроки продлить документы, получить патент на работу, вид на жительство или гражданство. Об этом сообщили в МВД РФ.
Законопроект о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ намерены разработать депутаты Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Об этом: Госдума может ввести новое наказание за фейки о Вооруженных силах
Телефонные переговоры состоялись 28 февраля между российским и французским президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, сообщает Agence France-Presse. Как отметили в пресс-службе Елисейского дворца, разговор касался происходящего на Украине.
Читайте также: Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Учёный совет Уральского федерального университета поддерживает политику президента России Владимира Путина и правительства Российской Федерации по обеспечению гарантий безопасности страны и проведению спецлоперации в защиту Донбасса. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте вуза.
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Читайте также: Уральский университет обещает поддерживать студентов из ДНР и ЛНР
Третий раунд переговоров делегаций России и Украины начался в Белоруссии 28 февраля.
Читайте также: В Белоруссии стартовал третий раунд переговоров России и Украины
Совет Евросоюза принял постановление о «европейском содействии миру» на Украине, предусматривающее поставки Киеву вооружений на общую сумму 450 млн евро.
Об этом сообщается 28 февраля в «Официальном журнале» Европейского союза.
Читайте также: Совет ЕС выделит Украине на войну полмиллиарда евро
Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал проведение военной операции России по защите Донбасса и призвал горожан к спокойствию и выдержке. Об этом 28 февраля губернатор сказал в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Беглов призвал петербуржцев к выдержке в связи с военной операцией России
Без нейтрального статуса Украины урегулирование конфликта невозможно, заявил 28 февраля российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службы Кремле. Звонок был инициирован Парижем.
Об этом: Путин заявил Макрону, что нейтральный статус Украины обязателен
Вологодские власти отменили «удаленку» и ряд антиковидных ограничений.
Подробности в материале: На Вологодчине ослабили антиковидный режим
Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.
Об этом: Путин подписал указ об ответных санкциях против западных стран
Транзита летального оружия на Украину через территорию Венгрии не будет — венгерские власти выступают категорически против этого, сообщил 28 февраля журналистам министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто.
Читайте также: Венгрия не пропустит летальное оружие на Украину
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») настаивает на принятии закона о геноциде русских в Великую Отечественную войну, а также закона о геноциде в Донбассе.
Читайте подробнее: Журавлёв настаивает на законе о геноциде русских в Отечественную войну
Российская армия не угрожает мирным жителям Украины и не обстреливает мирные объекты, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В Белоруссии закончились переговоры делегаций России и Украины, которые прошли на фоне российской военной спецоперации, пишут 28 февраля СМИ. В настоящее время решается вопрос о том, будут ли сделаны заявления для прессы.
Читайте подробнее: Переговоры России и Украины в Белоруссии окончены
Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» стихотворение, посвященное президенту Владимиру Путину:
«Бог дал ему Добрыни силу И богатырский щит и меч, За то, что любит он Россию И знает, как её сберечь»,
— говорится, в частности, в стихотворении.
Подробности в материале: Сыктывкарский архиепископ написал в поддержку Путина стихотворение
Прекращение геноцида, осуществляемого украинскими властями в отношении мирных жителей, является целью специальной военной операции, проводимой Россией. Планов по «оккупации», о которых кричат из Киева и с Запада, не было и нет.
Подробности в материале: Спецоперация РФ нужна для прекращения геноцида со стороны Киева — Небензя
Российская и украинская делегации завершили переговоры в Белоруссии и отправляются в свои столицы для консультаций перед возможным вторым раундом переговоров, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Об этом: Переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии завершились
Переговоры России и Украины снова состоятся в ближайшие дни. Встреча делегаций будет проходить на границе Белоруссии и Польши, сообщил 28 февраля журналистам помощник российского президента Владимир Мединский.
Читайте подробнее: Переговоры России и Украины возобновятся в ближайшие дни
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрелы территории Донбасса со стороны ВСУ продолжаются даже «с большим остервенением».
Россия не начинала тех военных действий, которые сейчас происходят на Украине, их начал националистический режим Киева, заявил 28 февраля постпред РФ при ООН.
Он подчеркнул, что Россия завершит ту войну, которую Киев развязал против своих же граждан.
Читайте также: Россия закончит войну, которую начала Украина, заявил Небензя в ООН
Главный итог переговоров — то, что переговоры состоялись, стороны услышали друг друга, заявил участник переговоров, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Об этом: Слуцкий назвал главный итог переговоров с украинской стороной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может уже до конца дня 28 февраля получить полный доклад по итогам переговоров с Украиной и дать поручения о дальнейших действиях.
Санкции не будет вводить Босния и Герцеговина в отношении России, не станет присоединяться к ЕС в этом вопросе, заявил член президиума страны (представляет Республику Сербскую) Милорад Додик, передаёт Радио-телевизија Републике Српске.
Об этом: Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина не введёт санкций против РФ
Россия реализует своё право на самооборону в ходе военной спецоперации на территории Украины и предотвращает третью мировую войну, заявил 28 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии Генеральной Ассамблеи.
Постпред России напомнил, что нацистская Украина неоднократно заявляла о стремлении получить ядерное оружие.
Читайте также: Право на самооборону — Небензя о военной спецоперации России на Украине
Перспективы выхода на взаимоприемлемые решения видит член российской делегации на переговорах украинской стороной глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.
Читайте также: Слуцкий видит перспективы на взаимоприемлемые решения с Украиной
Указ президента России Владимира Путина об экономических мерах будет не единственным ответом на санкции западных стран, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Об этом: Ответ России на санкции не ограничится указом Путина об экономических мерах
Уже сегодня, 28 февраля, президенту России Владимиру Путину могут предоставить полный доклад о переговорах с Украиной, состоявшихся в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Об этом: Полный доклад о переговорах РФ и Украины может лечь на стол Путина сегодня
Переговоры России и Украины в Белоруссии продолжались около пяти часов, участники встречи коснулись всех пунктов повестки, сообщил 28 февраля журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.
Читайте также: Мединский рассказал о переговорах с Украиной
Сербский омбудсмен Зоран Пашалич пригласил своих коллег из Российской Федерации и Украины на переговоры, посвященные защите всех прав граждан двух восточноевропейских стран, прежде всего, права на жизнь. Об этом Пашалич заявил в официальном сообщении, которое 28 февраля распространили сербские СМИ.
Читайте подробнее: Сербский омбудсмен пригласил российского и украинского коллег в Белград
В Минобороны РФ заявили, что российская оперативно-тактическая авиация поразила шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил. Российские силы с начала операции поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 31 пункт управления и узел связи, 81 комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций.
Отмечается, что уничтожены 311 танков и других бронемашин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов.
За последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военных, отметили в ведомстве.
О заявке украинского президента Владимира Зеленского по поводу вступления в ЕС сообщает 28 февраля украинское руководство.
Об этом: Зеленский официально попросился в ЕС
Депутаты Верховной рады Украины подготовят законопроект о конфискации всего российского имущества на территории страны, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
Читайте также: Верховная рада готовит проект о конфискации имущества России на Украине
В современном мире всегда важно вовремя сказать твёрдое «НЕТ!» всем проявлениям геноцида и нацизма, а также попранию исторической справедливости и культурных ценностей. Об этом заявила глава Союза женщин Челябинской области и член региональной Общественной палаты Наталья Баскова.
Об этом: Важно вовремя сказать «Нет» нацизму и геноциду — мнение
Уничтожению за время специальной военной операции России подверглись 1146 объектов украинской военной инфраструктуры, сообщил 28 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Российские войска обезвредили 1146 украинских военных объектов
На фоне ситуации на Украине президент США Джо Байден заявил, что ни одни санкции, введенные против России, не подействуют немедленно.
Читайте подробнее: «У санкций нет зубов» — сети США о сдерживании России
Населённый пункт Заможное освободили от украинских боевиков подразделения ДНР, сообщил 28 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Военные ДНР освободили от ВСУ населённый пункт Заможное
Шесть колонн бронетехники ВСУ поражены силами ВКС России с начала специальной военной операции, сообщил 28 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Подробности в материале: ВКС России поразили шесть колонн бронетехники ВСУ
Американская программа Saturday Night Live по возвращению в эфир после почти месячного перерыва отказалась от традиционного комедийного диалога в начале шоу и предоставила место украинскому хору из Нью-Йорка, который исполнил «Молитву за Украину».
Об этом: ТВ в США вместо комедийного шоу пригласила украинский хор из Нью-Йорка
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Украины о сотрудничестве в установлении местонахождения пропавших лиц.
Ещё 110 украинских военных сдались в плен в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки, сообщил 28 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Подробности в материале: За сутки 110 украинских военных сдались в плен
Министерство обороны России опубликовало видеозаписи боевого применения вертолётов по боевой технике и объектам украинских вооруженных формирований.
Видеоролик опубликован 28 февраля на официальной странице Минобороны РФ.
Читайте также: Минобороны РФ показало видео боевой работы вертолётов на Украине
Власти США в настоящее время не видят причин для повышения уровня ядерной тревоги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Подробности в материале: США не видят причин для переведения ядерных сил в особый режим
В связи с тем, что в последнее время по поводу событий на Украине США усиливают санкции и нажим на Россию, представитель МИД КНДР 28 февраля дал нижеследующий ответ на вопрос корреспондента ЦТАК.
Как известно, сейчас события на Украине привлекают внимание международного сообщества.
Очаг возникновения событий на Украине полностью заключается в гегемонистской политике США и Запада, которые прибегают к произволу и своеволию в отношении других стран.
Читайте подробнее: МИД КНДР: причина происходящего на Украине в гегемонистской политике США
США и НАТО не намерены организовывать «бесполётную зону» над Украиной, заявил 28 февраля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг телеканалу NBC News.
По его словам, НАТО старается сделать так, чтобы конфликт «не вышел из-под контроля, не обострился еще больше и не превратился в полномасштабную войну в Европе с участием союзников по НАТО».
Читайте также: Псаки и Столтенберг высказались о «бесполётной зоне» над Украиной
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Подробности в материале: Госсекретарь США обсудил Украину с главами МИД стран Средней Азии
Американский техногигант Microsoft намерен удалить из магазина Windows приложение российского государственного СМИ RT, а также запретить рекламу на сайтах российских государственных СМИ, сообщает Reuters.
Читайте подробнее: Microsoft удаляет приложение RT, запрещает рекламу на сайтах российских СМИ
В связи с ситуацией в Донбассе принято решение создать оперативный штаб войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» с дислокацией в столице донского и мирового казачества — Новочеркасске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донских казаков.
Подробности в материале: Создан оперативный штаб Всевеликого войска Донского из-за ситуации в ЛДНР
Посёлок городского типа Донецкий (ЛНР) обстреляли 28 февраля ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Об этом: Украинские боевики обстреляли из артиллерии посёлок в ЛНР
Власти США объявили персонами нон грата 12 сотрудников постоянного представительства России при ООН, сообщилВасилий Небензя.
Подробности в материале: США объявили персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН
Действия Евросоюза в ситуации вокруг Украины и его роль в трагических событиях в этой стране не останутся без жесткого ответа России, заявляет 28 февраля МИД РФ.
Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованном вечером в понедельник.
Читайте также: МИД РФ пообещал жесткий ответ «ЕСовцам» за пособничество Украине
Страны — участницы Всемирного совета мира, заседание которого состоялось 28 февраля на Кубе, заявили о необходимости найти политико-дипломатическое решение конфликта на Украине и призвали стороны к конструктивному диалогу.
Читайте также: На Кубе отметили роль НАТО в эскалации ситуации на Украине
Турция известила другие страны о том, что в данный момент приостановит пропуск военных кораблей через Черноморские проливы, заявил 28 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, эти меры будут осуществляться в рамках Конвенции Монтрё.
Читайте также: МИД Турции заявил о закрытии проливов для прохода военных кораблей
Депутат Госдумы РФ от Югры Павел Завальный (фракция «Единой России») заявил, что спецоперация России по защите Донбасса должна положить конец геноциду и насилию, вернуть все страны к реальным серьёзным переговорам о гарантиях безопасности на европейском пространстве.
Подробности: Депутат: «Главное — демилитаризовать накачанную западным оружием Украину»
Немало из появляющейся информации о российской спецоперации — это непроверенные слухи, сообщил 28 февраля журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Об этом: Небензя напомнил, что российская спецоперация нацелена на объекты ВСУ
Власти Италии готовы оказать Украине военную помощь, такое решение было принято на заседании правительства в понедельник, 28 февраля.
Поставлять предполагается технику, расходные материалы и экипировку.
Читайте подробнее: Власти Италии пообещали Украине военную помощь
Есть недостатки в информационном обеспечении спецоперации России, в частности, в привлечении блогеров. Об этом ИА REGNUM 28 февраля заявил публицист Павел Шульженок.
Читайте подробнее: Эксперт: Армии не хватает пула молодых патриотичных блогеров
Следственный комитет (СК) России проводит следственные мероприятия в отношении бывшего премьер-министра Украины Александра Турчинова и еще ряда лиц, занимавших ответственные должности после нацистского переворота, сообщает 28 февраля ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ.
В ведомстве отмечают, что Турчинов высказывал и продолжает высказывать призывы к совершению тяжких преступлений против граждан России.
Читайте также: СК России расследует уголовное дело «кровавого пастора» Украины Турчинова
Очень не хватает позитивного образа русского солдата, сформированного СМИ и внедрённого в общественное сознание. Об этом ИА REGNUM 28 февраля сообщил публицист Павел Шульженок.
Читайте также: Эксперт: Необходимо культивировать позитивный образ русского солдата
ВС РФ не стоит слишком усердствовать с формированием уважения к ВСУ, это раздражает общество. Об этом сказал ИА REGNUM 28 февраля публицист Павел Шульженок.
Читайте также: Эксперт: Нужно не «уважать» ВСУ, а показывать их преступления
Призыв украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы к иностранцам, которые хотят оборонять Украину, вступить в новое подразделение «Интернациональный легион территориальной обороны», вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Свои солдаты сбежали?» — Киев призвал иностранцев воевать за Украину
МИД Эквадора сообщил, что за последние дни Украину покинули свыше 300 эквадорцев. Всего на момент начала специальной операции российской армии на Украине там находилось свыше 400 граждан этой латиноамериканской страны.
Читайте подробнее: Украину покинули более 300 граждан Эквадора
Русской армии нужны свои яркие личности, которые могут стать примерами для подражания. Об этом ИА REGNUM 28 февраля заявил публицист Павел Шульженок.
Подробности в материале: Эксперт: русской армии нужны медийные личности и примеры для подражания
Обществу очень нужна видеофиксация побед российской армии. Об этом ИА REGNUM 28 февраля сообщил публицист Павел Шульженок.
Читайте также: Эксперт: мы хотим видеть кадры побед нашей армии
США поддерживают стремление любой страны к присоединению к любой организации, но уточняют, что вопрос со вступлением Украины в ЕС решают только страны — члены Евросоюза.
Читайте также: Белый дом не уточнил свою позицию о приёме Украины в Евросоюз
Албанская активистка и юрист Миреля Йорго 28 февраля в эфире телепередачи «Log.» на телеканале ABC высказалась в поддержку действий России на Украине.
Подробности в материале: В Албании высказались в поддержку демилитаризации Украины и осудили НАТО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, являющийся также руководителем российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), заявил об ответственности СЕ за эскалацию конфликта на Украине, выразившуюся в многолетнем игнорировании милитаризации, неонацизма на Украине и фактов геноцида жителей Донбасса.
Читайте подробнее: Дрозденко обвинил Совет Европы в потакании украинским нацистам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии желаемого для киевских властей результата в переговорах с Россией. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на официальном канале его администрации в Telegram.
Читайте также: Зеленский заявил об отсутствии результата в переговорах с Россией
Из Сургута (ХМАО) в Ростовскую область прибыли первые 10 тонн гуманитарной помощи в пункты временного размещения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.
Читайте подробнее: Из Югры в Ростов поступили первые 10 тонн гуманитарной помощи
Власти Петербурга открыли пункт сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, временно покинувшим места своего проживания из-за военной агрессии Украины. Он стал уже второй точкой сбора гумпомощи беженцам.
Подробности в материале: В Петербурге открыт второй пункт сбора помощи беженцам ДНР и ЛНР
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Гриффитс пояснил, что в ходе военных действий определение степени ответственности той или иной стороны за случаи возможного нарушения гуманитарного права затруднено.
Читайте также: «Туман войны» не дал ООН разглядеть случаи нарушения гуманитарного права
Испанские власти решили поставлять наступательное вооружение Украине не напрямую, а через Европейский фонд мира (EPF). Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес 28 февраля в интервью телеканалу TVE,
Об этом: Испания будет поставлять вооружение на Украину через «фонд мира»
Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала-Шварц 28 февраля потребовала от своего венгерского коллеги Петера Сийяарто, чтобы Венгрия решительно осудила действия России на Украине. Политики провели встречу в Приштине.
Читайте также: В Косово потребовали от Венгрии решительного осуждения России
Бразилия готова принять беженцев с Украины, заявил бразильский президент Жаир Болсонару 28 февраля в ходе общения с журналистами.
Об этом: Бразилия объявила о готовности принять беженцев с Украины
Постпред России при ООН отметил, что спецоперация России на Украине не ставит своей целью оккупацию страны и причинение вреда местному населению и не препятствует жителям Киева, если у них возникает желание покинуть город. Демилитаризация страны направлена на защиту народа Донбасса и Украины.
Об этом: Россия даст оценку проекту резолюции СБ ООН по Украине после ознакомления
Президент США Джо Байден заявил, что гражданам Соединенных Штатов не следует бояться угрозы ядерной войны. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: Байден призвал американцев не бояться ядерной войны
Власти Кубы поддерживают начало переговоров между представителями России и Украины, 28 февраля написал на своей странице в Twitter кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Парилья.
Подробности в материале: Куба поддержала переговоры России и Украины
Кулеба заявил, что запросил у США больше санкций против России и больше оружия. По словам главы МИД Украины, госсекретарь США пообещал выполнить просьбу.
Читайте также: Глава МИД Украины заявил, что Блинкен обещал ему новые поставки оружия
Арабские страны в ситуации на Украине занимают нейтральную позицию. Об этом помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки вечером 28 февраля заявил в эфире египетского телеканала OnTV.
Читайте подробнее: Арабские страны объявили о нейтралитете
Губернатор Чукотки Роман Копин обратился к жителям округа с призывом помочь детям-беженцам из ДНР и ЛНР.
Принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение начать специальную операцию по просьбе ЛНР и ДНР было своевременным в условиях накаляющейся ситуации, считает губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн.
Об этом: Никакого другого решения быть не могло — глава ЕАО о спецоперации России
Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился к жителям региона с просьбой не дать себя обмануть фейками. В своём телеграм-канале он поддержал проведение Россией спецоперации в Донбассе
Подробности в материале: Люди были вынуждены жить в страхе долгие годы — глава Приамурья о ЛНР и ДНР
Всё больше военнослужащих Украины осознает ошибочность действий своих командиров, их неправоту, считает губернатор Амурской области Василий Орлов.
Читайте также: Украинских солдат с острова Змеиный предала Украина — мнение
Три страны НАТО — Болгария, Польша и Словакия — передадут вооружённым силам Украины 70 военных самолетов, которые смогут совершать боевые вылеты с польских аэродромов. Об этом пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Украины 1 марта сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.
Об этом: Болгария, Польша и Словакия передадут Украине 70 боевых самолётов
Порядок предоставления Австралией вооружения Украине будет согласован с союзниками и с партнёрами по НАТО
Читайте также: Австралия выделит $75 млн на закупку оружия и гуманитарной помощи Украине
Губернатор Амурской области Василий Орлов недоумевает, почему толерантные и справедливые западные страны столько лет молчали, видя страшную ситуацию в республиках Донбасса. Такое мнение глава региона выразил в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: Запад все эти годы закрывал глаза на ужасы Донбасса — мнение
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил мнение относительно военной спецоперции России по защите Донбасса.
«Каждый из нас следит за ходом специальной операции по защите Донбасса. Считаю, что в нынешней ситуации нам всем необходимо консолидировать силы и поддержать главу государства в принятых им решениях. Главное, что мы можем сделать сейчас со своей стороны — принять все необходимые меры для сохранения в нашем регионе социальной и экономической стабильности», — сказал он.
Об этом: Глава Прикамья прокомментировал специальную военную операцию России
Запрет для канадских финансовых учреждений на любые денежные операции с Центральным банком России ввели власти Канады, 28 февраля сообщила на своей странице в Twitter министр иностранных дел страны Мелани Жоли.
Подробности в материале: Канада запретила любые операции с Банком России
Власти Норвегии собираются направить Киеву партию оружия для борьбы с Россией, 28 февраля сообщило на своем сайте норвежское правительство.
Читайте подробнее: Норвегия планирует направить оружие на Украину
Почти четыре десятка американских сенаторов обратились к президенту США Джо Байдену с призывом предоставить статус «временно защищённых лиц» находящимся на территории США украинцам. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.
Подробности в материале: Сенаторы США призвали наделить украинцев статусом «временно защищённых лиц»
Материал агентства Bloomberg, согласно которому доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex и сейчас торгуются примерно по 107,5 и 122 рубля, вызвал дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Простые люди не должны страдать» — сети о курсе российского рубля
Как рассказал западным журналистам президент США Джо Байден, более десяти лет назад он откровенно поговорил с российским лидером Владимиром Путным на встрече в Москве. Как рассказывает сам Байден, тогда он самоотверженно сказал Путину такие слова: «Смотря в ваши глаза, мне кажется, что у вас нет души». Сегодня, пишет колумнист The New York Times Питер Бэйкер, Байден и Путин вновь проверяют свое понимание друг друга на фоне ситуации в Украине.
Подробности в материале: «Байден корчит рожи Путину?» — сети США
Власти Китая поддерживают проведение прямого диалога России и Украины как единственный способ разрешения сложившейся ситуации между двумя странами. Об этом 28 февраля заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Читайте также: Пекин поддержал прямой диалог между Москвой и Киевом
Член палаты представителей Соединенных Штатов Брэд Уэнстрап и его коллега Джейсоном Кроу представили на рассмотрение Конгресса США проект резолюции «В поддержку независимой и демократической Украины».
Об этом: В США призвали «словом и делом» показать России её место в мире
Лидеры Белоруссии и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили конфликт на Украине и российско-украинские переговоры. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Читайте также: Лукашенко более часа обсуждал с Эрдоганом ситуацию на Украине
Солдаты-срочники не принимают участия в специальной операции России на территории ЛНР и ДНР. В этом жителей Якутии заверил военком республики Александр Авдонин, отвечая на вопросы матерей служащих.
Читайте также: Матерей срочников из Якутии просят терпеливо ждать окончания спецоперации
С призывом к ООН отреагировать на размещение украинскими националистами тяжелых вооружений непосредственно в жилых кварталах городов на Украине выступил 1 марта постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Читайте подробнее: Небензя призвал отреагировать на нарушения гуманитарного права на Украине
Украинские силовики продолжили обстреливать город Горловку в Донецкой Народной Республике утром 1 марта, следует из сообщения в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.
В 06:30 был зафиксирован обстрел Горловки с двух направлений. В направлении города было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм и десять мин калибра 120 мм.
Подробности в материале: ВСУ продолжили обстрел Горловки
«Обеспечение населения продовольствием является приоритетной задачей правительства Чукотки. Ситуация находится на контроле. На фоне санкций без продуктов питания не останемся», — заверил губернатор Роман Копин.
Об этом: Чукотка не останется без продовольствия на фоне санкций
Шагом Киева к прекращению Вооруженными силами России специальной военной операции по защите Донбасса будет готовность украинских властей к денацификации и демилитаризации. Об этом 1 марта заявил на пресс-конференции постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Читайте подробнее: Небензя рассказал, какой шаг Киева приблизит окончание спецоперации ВС РФ
В результате обстрела со стороны украинских военных в городе Горловка Донецкой Народной Республики один из снарядов попал в квартиру в жилом доме. Об этом 1 марта сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Читайте также: Три человека пострадали при обстреле ВСУ — мэр Горловки
Соединенные Штаты не исключают в принципе контактов между американским президентом Джо Байденом и главой России Владимиром Путиным, но считают, что сейчас момент для этого неподходящий. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Читайте подробнее: Псаки допустила контакты Байдена с Путиным
Слова депутата Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета («Единая Россия») заявившего, что президент России Владимир Путин, начав специальную военную операцию по демилитаризации Украины, на сутки опередил вторжение украинской армии в республики Донбасса, спровоцировали широкий общественный резонанс. Написано очень много комментариев в поддержку главы государства. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные.
«Я думаю, что ситуация с санкциями вряд ли поменялась бы, если бы первыми начала Украина. Нашли бы другие причины, опыт с грузинами они учли. А так — сохранили много жизней», — отмечает М.
«Дай Бог нашему президенту и нашей армии сил, терпения и удачи!» — пожелал Юрий.
«Путин — стратег и большая умница! Здоровья ему!» — соглашается Виктор.
«Гордость наша», — соглашается Татьяна Янсон.
Читайте также: Сеть: если бы Путин не начал операцию, то Донбасс бы стерли с лица земли
Правительство Литвы приняло решение выделить Молдавии €750 тыс. на содержание беженцев с Украины. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.
Читайте также: Литва выделит Молдавии деньги на содержание беженцев с Украины
В Пентагоне изучают вопрос о необходимости создания механизма по связи с Россией по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.
Об этом: В Пентагоне изучают возможность создания канала связи с Россией по Украине
В Чувашии совместно с бизнес-сообществом готовятся дополнительные меры поддержки, которые помогут снизить влияние санкций.
Читайте также: В Чувашии разрабатывают дополнительные меры поддержки из-за санкций
В текст речи президента США Джо Байдена, подготовленную для ежегодного послания в Конгрессе, из-за ситуации на Украине внесли изменения, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Об этом: В США узнали об изменении послания Байдена из-за Украины
США спровоцировали Украину на конфликт с Россией в стремлении прекратить поставки российского газа в Европу. Об этом заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил в опубликованном 1 марта интервью РИА Новости.
«Американцы были нацелены на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», по которым идет российский газ в Европу, до начала событий на Украине», — заявил Джаафари.
Читайте также: Конфликт на Украине нужен США для блокировки СП-2, считают в МИД Сирии
Украинские боевики обстреляли утром 1 марта село Логвиново из артиллерии, минометов и РСЗО, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ дважды за утро обстреляли село Логвиново в ЛНР
В большинстве городов Украины системы жизнеобеспечения населения функционируют, острых гуманитарных проблем на территориях страны, переходящих под контроль России, нет. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Читайте подробнее: Острых проблем в районах Украины под контролем России нет — Небензя
Запад использует президента Украины Владимира Зеленского как пешку в своих стратегических интересах, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.
Читайте подробнее: В Сирии заявили, что Запад использует Зеленского в качестве пешки
Азербайджан временно прекращает поставлять грузы на Украину из-за начавшейся там спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил агентству Report представитель Азербайджана в межправительственной комиссии транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия (ТРАСЕКА) Руфат Байрамов.
Читайте также: Азербайджан временно прекратил поставки грузов на Украину
Страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) не намерены направлять своих военных на территорию Украины. Об этом 1 марта заявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Об этом: Премьер-министр Канады: НАТО не собирается посылать войска на Украину
США готовы участвовать в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, об этом официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в ходе брифинга.
По его словам, американская сторона наряду с украинскими партнёрами и европейскими союзниками хочет и готова участвовать «в реальной, субстантивной и настоящей дипломатии» для поиска выхода из «ненужного, жестокого конфликта».
Об этом: США хотят участвовать в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине
Правительство Южной Кореи выделит $10 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Читайте также: Южная Корея выделит $10 млн для оказания гуманитарной помощи Украине
В Ташкент из польского города Катовице 1 марта прибыл второй специальный самолёт Uzbekistan Airways с 258 гражданами Узбекистана, эвакуированными с Украины. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
Читайте подробнее: Из Польши в Ташкент прибыл самолет с эвакуированными с Украины гражданами
Эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) посетили сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России и подразделений ГСУ по Москве и Московской области. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба СК РФ.
Об этом: Сотрудники СК РФ посетили эвакуированных из ДНР и ЛНР в Московской области
Канада намерена поставить Украине противотанковое оружие и современные боеприпасы. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил в ходе пресс-конференции.
«Сегодня мы объявляем, что поставим Украине системы противотанкового оружия и модернизированные боеприпасы», — сказал Трюдо.
Читайте подробнее: Канада пообещала Украине противотанковое оружие
С Ямала в Ростовскую область 1 марта отправились первые машины с 35 тоннами гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.
Читайте также: С Ямала везут беженцам Донбасса 35 тонн гуманитарного груза
В правительстве Якутии прошло заседание по текущей социально-экономической ситуации и её стабилизации.
Читайте также: В Якутии новые санкции обсудили на специальном совещании
Все дома, которые подверглись повреждениям в последние дни в городе Белгороде, будут отремонтированы до конца этой недели, заверил губернатора Вячеслава Гладкова заместитель по ЖКХ Константин Полежаев.
Читайте также: Белгородские власти отремонтируют более 20 повреждённых домов
Власти Соединенных Штатов несут особую ответственность за ситуацию, которая сложилась в настоящее время на Украине. Об этом 1 марта говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times.
Об этом: США несут особую ответственность за ситуацию на Украине — Global Times
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) освободила еще 15 населенных пунктов ЛНР от киевских силовиков. Об этом 1 марта заявил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.
Подробности в материале: Народная милиция ЛНР освободила еще 15 населенных пунктов
На Украине погиб 42-летний гражданин Израиля Роман Бродский, который уже несколько лет со своей семьёй жил в этой стране. Он пытался покинуть Киев на машине и вместе с другим гражданином Израиля направлялся к границе Молдавии, чтобы затем вылететь в Израиль, но на одном из КПП украинские военные обстреляли автомобиль, приняв Бродского за чеченского силовика. Об этом сообщает газета The Times of Israel.
Подробности в материале: На Украине убит пытавшийся выехать из страны гражданин Израиля
Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что необходимо будет попытаться сделать гуманитарный коридор из Мариуполя, чтобы дать выйти мирным гражданам.
Читайте также: В ДНР призвали сделать гумкоридор из Мариуполя для выхода мирных граждан
Тургеневский дуб исключён из числа участников международного конкурса «Европейское дерево года», об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Решение принято 28 февраля, в последний день голосования.
Комитет защиты национальных интересов России открыл сайт «Предатели», на котором публикуют имена тех представителей российской элиты, которые выступают в поддержку киевских боевиков на фоне специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по защите Донбасса. Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В России на фоне спецоперации ВС РФ появился сайт «Предатели»
Киевские боевики заминировали склады с аммиаком в Северодонецке и намерены подорвать их в течение ближайших суток. Об этом 1 марта сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Читайте также: Украинские силовики заминировали склады с аммиаком в Северодонецке — НМ ЛНР
Семь пунктов пропуска пересечения государственной границы между Россией и Украиной работают в Белгородской области, сообщил 1 марта губернатор Вячеслав Гладков.
Читайте подробнее: В Белгородской области открыты семь пунктов пропуска с Украиной
Украинские боевики ведут массированный обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.
Читайте также: В ДНР сообщили, что ВСУ ведут массированный обстрел Горловки
Кризис на Украине оказывает влияние на безопасность восточного фланга НАТО и всего Евроатлантического региона. Об этом президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в ходе консультаций по ситуации вокруг Украины, сообщает его пресс-служба.
Йоханнис подчеркнул, что союзную позицию сдерживания и обороны на восточном фланге, особенно на Чёрном море, следует укреплять «последовательным и единым образом». Он также заявил о важности ускоренного процесса создания боевой группы НАТО в Румынии и призвал союзников направить в страну дополнительные войска и технику.
Подробности в материале: Президент Румынии: кризис на Украине влияет на безопасность фланга НАТО
Свыше 110 тысяч человек из Донбасса были вынуждены покинуть дома и бежать в Россию после последней эскалации на востоке Украины. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Читайте также: В Россию бежали более 110 тыс. жителей Донбасса — Небензя
Расширенное заседание Совета безопасности Белоруссии проведет 1 марта белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом 1 марта сообщает близкий к пресс-службе президента республики телеграм-канал «Пул Первого».
Об этом: Лукашенко 1 марта проведет расширенное заседание Совбеза Белоруссии
Город Мариуполь, находящийся под контролем украинской стороны, будет окружён сегодня, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин 1 марта в эфире телеканала «Россия 24».
«Он будет полностью взят в кольцо», — сказал Басурин о Мариуполе.
Читайте подробнее: Мариуполь будет окружён до конца дня, заявили в ДНР
Более 5 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за последние 24 часа. Об этом 1 марта сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Об этом: Границу с Россией за сутки пересекли более 5 тыс. беженцев из Донбасса
Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников призвал жителей региона сохранять спокойствие и оставаться мудрыми. В своём телеграм-канале вице-премьер обратился к якутянам с просьбой поддержать вынужденное решение президента страны Владимира Путина о начале спецоперации по просьбе ДНР И ЛНР.
Читайте также: Якутян призвали не поддаваться панике и поддержать непростое решение Путина
В результате обстрела киевскими боевиками Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) были повреждены фильтровальная и насосная станции, из-за чего без водоснабжения остались свыше 70 тысяч человек. Об этом 1 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.
Об этом: При обстреле ВСУ Горловки повреждены фильтровальная и насосная станции
Подготовка к информационному вторжению в наши соцсети велась давно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил журналист, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич. Комментируя возобновившуюся атаку фейков об украинских событиях, он пояснил:
«С точки зрения кибератак цели был намечены давно: было понятно по кому бить, кого выводить из строя. Социальные сети на западных платформах давно уже набили руку в блокировке неугодных и находились на низком старте. Был сформирован первый пул якобы «лидеров мнений». На самом деле это не лидеры, а блогеры, мелкие инфлюэнсеры: кто-то был законтрактован, кто-то действовал из идейных соображений. По нашим оценкам, в первом пуле было 100−150 человек, и они потом строили свои сетевые цепочки.
Был целый ряд фейковых заготовок — что-то было отснято заранее, был накоплен огромный массив отснятого в 2014—2015 годах из Донецка для того, чтобы выдавать их за нынешние военные преступления уже со стороны российской армии. Были проработаны сценарии сетевых вовлечений — флешмобы: «Покайтесь», «Стыдно, что русский», «Украинцы, простите!» и так далее…»
Читайте подробнее: Эксперт раскрыл схему атаки фейков про Украину на граждан России
На территории Украины находятся около 4 тысяч граждан Таджикистана, из них 101 студент. Об этом 1 марта сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на посольство Таджикистана на Украине.
Об этом: В Таджикистане сообщили о нахождении на Украине около 4 тыс. сограждан
Огонь по мирным гражданам, покидающим город Волноваху, открыли украинские националисты. Сообщение об этом опубликовано 1 марта в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.
«Украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе в 10:10 утра, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом», — говорится в сообщении.
Читайте также: Украинские националисты открыли огонь по жителям Волновахи — штаб ДНР
Отношения России и Польши обострились еще больше на фоне военной операции на Украине, заявил 1 марта посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Об этом: Посол России заявил об ухудшении отношений Москвы и Варшавы
Два гуманитарных коридора, которые будут действовать до 2 марта, организуют для выезда жителей города Мариуполь Вооруженные силы России и Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 марта говорится в заявлении заместителя начальника управления НМ ДНР Эдуарда Басурина.
Подробности в материале: Для жителей Мариуполя откроют два гуманитарных коридора — Басурин
Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) планируют ряд новых провокаций в районе Мариуполя, Горловки и Донецка. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Читайте также: В ДНР заявили о готовящейся провокации СБУ в районе Мариуполя и Донецка
Базовый перевозчик международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) выполнит дополнительные вывозные рейсы из Минеральных Вод. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».
Об этом: Базовый перевозчик аэропорта «Платов» выполнит вывозные рейсы из Минвод
Двое детей родились в Белгородской области у двух беременных женщин из Донбасса и Харьковской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Подробности в материале: Белгородские врачи приняли роды у двух беременных беженок
Украинские националистические формирования захватили около 20 автомобилей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом 1 марта сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
Подробности в материале: В ДНР заявили о захвате автомобилей ОБСЕ украинскими нацформированиями
По данным ВЦИОМ, поддерживают решение провести специальную военную операцию по защите Донбасса 68% жителей России.
Об этом: Почти 70% жителей России поддерживают спецоперацию по защите Донбасса
Проведение российской военной спецоперации на Украине идет с опережением графика, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Темпы с учётом всех составляющих достаточно высокие, мы идём где-то даже с опережением графика, потому что в планах были другие даты с учётом того, что мы осознавали, с чем мы столкнёмся», — сказал он в эфире «Соловьев Live».
За выполнением статей Конвенции Монтрё, которые также предусматривают ограничение на проход военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор, продолжают следить власти Турции. Об этом 1 марта заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.
Подробности в материале: Турция намерена продолжать следить за выполнением Конвенции Монтрё
В связи с усилившейся атакой фейковой информации об украинских событиях зампред правительства Забайкальского края и председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Татьяна Цымпилова 1 марта обратилась к молодежи. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.
В обращении, в частности, говорится:
«Начало спецоперации на Украине привело к размещению в соцсетях фейковой информации, в том числе неправдивых видео и фотографий. То, что сейчас работает настоящая машина по производству фейков, подтверждают многие СМИ. Например, распространена информация об истории с забайкальцем, про которого в телеграм-каналах написали, что он либо в плену, либо умер. А он в это время был в Чите», — отметила Татьяна Цымпилова.
Читайте также: Власти Забайкалья: «Работает настоящая машина по производству фейков»
Россияне не хотят боевых действий. Никто не хочет. Нельзя делиться сегодня на «за» и «против», единственное, что повлечёт это за собой, — агрессия. Такое мнение выразил главный врач Оренбургской областной детской клинической больницы Салим Чолоян в Instagram-акаунте.
Читайте подробнее: «Свои границы и население нужно защищать!» — мнение о спецоперации России
Руководство Африканского союза (АС) обеспокоено сообщениями о том, что африканским гражданам мешают безопасно покинуть Украину. Заявление об этом опубликовано на сайте международной организации, объединяющей 55 африканских стран.
«Сообщения о том, что африканцы подвергаются неприемлемому неодинаковому обращению, были бы возмутительно расистскими и нарушали бы международное право», — говорится в заявлении.
Об этом: Африканский союз потребовал не мешать африканцам спасаться с Украины
Председатель правительства Испании Педро Санчес не рассматривает возможность отправки оружия Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу Televisión Española, сообщает агентство EFE.
По его словам, такие поставки должны идти по линии Евросоюза.
Подробности в материале: Испания отказалась отправлять оружие на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что конфликт на Украине не перерастет в конфликт планетарного масштаба. Он заявил об этом 1 марта на совещании с членами Совета безопасности и правительства республики, его слова приводит агентство БелТА.
Подробности в материале: Лукашенко опасается, что конфликт на Украине может перерасти в мировой
На сайте МИД Донецкой Народной Республики доступнаБелая Книга Новороссии, повествующая о жертвах террора украинских вооруженных формирований в Донбассе в 2014—2015 годах.
На 320 страницах книги на трех языках, русском, украинском и английском, рассказано о погибших мирных жителях — детях и стариках, мужчинах и женщинах.
Читайте подробнее: Белая Книга Новороссии напоминает о жертвах украинского террора в Донбассе
Власти Турции продолжат свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.
Читайте подробнее: Турция намерена поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной
Эскалация ситуации на Украине произошла в результате игнорирования странами Запада системы безопасности. Об этом 1 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и правительства республики, его слова приводит агентство БелТА.
Читайте также: Лукашенко обвинил страны Запада в игнорировании системы безопасности
На фоне ситуации на Украине журналист INQUIRE Шант Месробиан написал в Twitter, что, по его мнению, обществом легко манипулировать за счет привлекательной идеи о причислении себя к команде защитников мира.
Читайте также: «Смешно!» — сети США обсудили выступления политиков США «за гуманизм»
Власти Китая приветствуют начало переговоров России и Украины и надеются, что этот процесс продолжится. Об этом 1 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Читайте также: Китай выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины
Ситуация на Украине стала результатом действий и политики Соединенных Штатов, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Подробности в материале: Иран назвал ситуацию на Украине результатом политики США
Румынский филиал международной организации UNICEF, а также представительство одного из крупнейших СМИ Румынии объявили о запуске программы гуманитарной помощи гражданам Украины, пересекшим украинско-румынскую границу и нуждающимся в продовольствии и медикаментах. Об этом 1 марта сообщил румынский телеканал Digi24.
Читайте также: В Румынии стартовал проект по оказанию помощи украинским беженцам
Великобритания за четыре года направила Украине £61,3 млн (примерно 7,2 млрд рублей). Средства выделялись с 2017 по 2021 год на борьбу с коррупцией, военную реформу и тренировки украинских военнослужащих. Это следует из документов фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности разведывательного сообщества Великобритании (CSSF), на который ссылается RT.
Об этом: Лондон не пожалел £61,3 млн на подготовку украинских пехотинцев
Румыния поддерживает идею самой широкой интеграции Киева в структуры ЕС и последующего официального вступления Украины в Европейский союз. Об этом в Бухаресте заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает 1 марта бухарестский телевизионный канал Digi24.
Читайте подробнее: Президент Румынии высказался в пользу вступления Украины в ЕС
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии приведены в готовность, чтобы не допустить удара в спину российским войскам. Об этом 1 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и правительства республики, его слова приводит пресс-служба президента республики.
Об этом: Лукашенко заявил, что средства ПВО Белоруссии приведены в готовность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги переговоров России и Украины в Белоруссии внушают осторожный оптимизм.
Читайте также: Итоги переговоров России и Украины внушают осторожный оптимизм — Лукашенко
В настоящее время на территории Украины действуют 15 политэмигрантских центров и структур, вербующих и поддерживающих белорусских оппозиционеров. Об этом 1 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и правительства республики, его слова приводит пресс-служба президента страны.
Читайте также: Лукашенко: на Украине вербуют белорусских оппозиционеров
В медицинские учреждения Московской области доставлены 290 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 1 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 144 человека.
Читайте подробнее: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 290 человек
У президента и правительства России есть план действий, в котором просчитаны все варианты развития событий, уверен глава Нерюнгринского района Якутии Роман Щегельняк.
Подробности в материале: Восемь лет людей уничтожали при равнодушии «цивилизованного мира» — мнение
Когда США вторглись в Ирак, Великобритания не выгнала американских рабочих, а теперь отказывает в возможности работать гражданам России. Об этом 1 марта заявил бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор.
Подробности в материале: Экс-футболист «Ливерпуля» возмутился ущемлением прав граждан РФ в Британии
Министр экономики Болгарии, вице-премьер Корнелия Нинова официально заявила, что ее ведомство не даст разрешения на экспорт болгарского оружия на Украину. Об этом 1 марта сообщает софийская газета «Дума».
Об этом: Минэкономики Болгарии отказалось экспортировать оружие на Украину
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о необходимости поддержать семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями.
Читайте также: Они защищают нашу страну — глава Бурятии призвал поддержать семьи военных
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления главы минфина Франции Брюно Ле Мэра о том, что Евросоюз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну против РФ.
Читайте подробнее: Захарова ответила на заявления ЕС о финансовой войне против России
В резиденции президента Румынии — дворце Коротчень — пройдет экстренное заседание Высшего совета национальной обороны Румынии. Об этом 1 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Читайте подробнее: В Бухаресте пройдет заседание Высшего совета обороны Румынии
В Донецкой Народной Республики освобождены 29 населённых пунктов, находившихся под контролем Киева. Об этом 1 марта заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: В ДНР сообщили об освобождении 29 населённых пунктов
Народное собрание (парламент) Болгарии своим решением отправило в отставку действующего министра обороны страны Стефана Янева. Об этом 1 марта сообщает БНР.
Эквадор завершает оформление документов для первого гуманитарного рейса граждан, которые проживали на Украине и решили вернуться из-за ситуации вокруг этой страны. Об этом пишет Prensa Latina.
В связи с этим министр иностранных дел Эквадора Хуан Карлос Ольгин сообщил, что 381 эквадорский студент уже покинул территорию Украины, ещё часть студентов покинет страну 2 марта.
Об этом: Эквадор завершает процедуру оформления вывоза своих граждан с Украины
Болгария приступила к окончательному этапу эвакуации с территории Украины своей дипломатической миссии, а также сотен представителей болгарской диаспоры в этой стране. Об этом 1 марта сообщает БТВ.
Об этом: Власти Болгарии эвакуируют с Украины свою дипмиссию
Для президента Украины Владимира Зеленского результат переговоров с Россией — это уход российских войск с территории Украины, но это утопия, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Об этом: Украина будет вынуждена поменять переговорщиков — политолог
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил главу России Владимира Путина оставить в республике часть сил после совместных учений Союзного государства «для прикрытия гомельского направления».
Читайте также: Лукашенко: после учений попросил Путина оставить часть сил в Белоруссии
Белоруссия не планирует подключаться к российской спецоперации на Украине, в этом нет необходимости. С таким заявлением белорусский президент Александр Лукашенко выступил 1 марта на совещании в Минске, передаёт БелТА.
«Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации на Украине. Нет такой необходимости», — сказал Лукашенко.
Подробности в материале: Лукашенко: Белоруссия не планирует участвовать в спецоперации на Украине
Вооруженные силы России не оккупируют украинскую территорию, заявил 1 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Подробности в материале: Шойгу: ВС России не оккупируют украинскую территорию
Украинские силовики размещают вооружение вблизи жилых домов и школ, а также прикрываются мирными гражданами, когда оказывают сопротивление российским войскам. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил 1 марта на селекторном совещании.
«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита», — заявил Шойгу.
Подробности в материале: ВСУ используют мирных жителей как живой щит — Шойгу
Несколько зенитных и ракетных дивизионов на Украине около границы с Белоруссией готовились нанести удар по находившимся на территории республики российским войскам. Об этом 1 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании Совета безопасности.
Читайте подробнее: Лукашенко рассказал о попытках Украины нанести ракетный удар по Белоруссии
Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Об этом 1 марта на селекторном совещании заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Подробности в материале: РФ продолжит операцию на Украине до достижения поставленных целей — Шойгу
В новосибирском центре социальной помощи семье и детям «Заря» готовы, в случае необходимости, принять беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в мэрии города.
Читайте также: В Новосибирске готовят учреждения для размещения беженцев из Донбасса
Нейтрализация агрессора в лице сегодняшней киевской власти — это единственный выход для обеспечения мира не только в Донбассе, но и в России. Об этом заявил председатель Комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов при совете ветеранов, председатель общественного совета департамента образования и науки Курганской области, полковник запаса Юрий Черкащенко.
Об этом: Ветеран о спецоперации: «Настоящая война могла прийти и в Россию»
Украина способна обрести собственное ядерное оружие. Об этом 1 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по ядерному разоружению.
Читайте подробнее: «Киев затеял опасную игру» — Лавров о ядерном оружии и Украине
Действия России на Украине направлены в том числе на обеспечение её собственной безопасности. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мне безумно жаль детей, которые с двух сторон слышат звуки войны. Мне очень жаль матерей. Но тем людям, которые из творческой интеллигенции выходят и кричат, что всё так ужасно, они что, хотели бы, чтобы реальные решения по размещению ядерного оружия на Украине были бы исполнены? И куда бы были направлены эти ракеты? На Варшаву или на Москву? Всё это безумно страшно, всё это безумно плохо, но нам нужно было себя защищать. Мы видели, как горы оружия летели на Украину», — сказал Чернышов.
Подробности в материале: Чернышов: мы видели, что на Украину летели «горы оружия»
Примеры, попадающие в поле зрения СМИ, — лишь малая толика того человеконенавистничества, которое извергают из себя украинские нацисты и стоящий на службе у Запада киевский преступный режим, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 марта, комментируя заявление Африканского союза.
Как сообщалось ранее, руководители союза выразили свою обеспокоенность сообщениями о том, что киевские власти мешают африканским гражданам покидать территорию Украины. Любые подобные ограничения — расизм и нарушение международного права, сказано в заявлении.
Об этом: Нацист — всегда расист: почему Киев не выпускает из страны африканцев
Ядерное оружие США по-прежнему находится в ряде европейских стран, но это неприемлемо. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 марта на конференции по разоружению.
«Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать», — заявил Лавров.
Подробности в материале: США пора забрать своё ядерное оружие из Европы, заявил Лавров
Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача — защита России от внешней военной угрозы со стороны западных стран, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Об этом: Шойгу назвал главную цель спецоперации России на Украине
«Стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских», — так 1 марта охарактеризовал Александр Лукашенко ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Россия твёрдо придерживается своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения. Об этом 1 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по ядерному разоружению.
Читайте также: Россия не допустит появление ядерного оружия на Украине — Лавров
Первый Международный антифашистский конгресс пройдёт в дни работы форума «Армия-2022», заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Читайте подробнее: Шойгу анонсировал проведение Международного антифашистского конгресса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры определится со своей позицией по ситуации на Украине.
Подробности в материале: Володин призвал определится «до понедельника» с позицией по Украине
Военные Донецкой Народной Республики (ДНР) получили данные о том, что представители миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) передавали киевским боевикам координаты военных целей в Донецке. Об этом 1 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».
Читайте подробнее: Басурин: ОБСЕ передавали ВСУ координаты военных целей в Донецке
Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров призвал Запад отказаться от военных объектов в странах бывшего СССР
«Списки руководящего состава воинских частей военно-воздушных сил Республики Беларусь, которые бомбят территорию Украины и убивают мирных граждан» опубликовал 1 марта официальный сайт Вооружённых сил Украины (ВСУ). В публикации содержатся персональные данные белорусских военнослужащих с обещанием: «Эти военные преступники будут уничтожены!».
Читайте подробнее: ВСУ обещает уничтожить белорусских военных, которые якобы бомбят Украину
К ситуации, которая в настоящее время складывается на Украине, привело то, что Минские соглашения так и не были реализованы. Об этом 1 марта на съезде правящей партии заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент РФ Владимир Путин не планирует разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет в планах», — сказал Песков.
Об этом: Песков заявил, что Путин не планирует говорить с Зеленским
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призывает Москву и Киев найти общий язык. Об этом он 1 марта заявил на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан».
Подробности в материале: Токаев призвал Москву и Киев найти общий язык
Россия не наносит ударов по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российские войска в ходе специальной операции не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. Это исключено», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков: российские войска не наносят удар по жилым домам Украины
Украинские военные обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли населенный пункт Ясное в ДНР
Президент России Владимир Путин из дайджестов СМИ знает о содержании писем отдельных деятелей культуры, которые выступают против проведения ВС РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 1 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Путин знает позицию отдельных деятелей культуры из дайджестов СМИ — Песков
Министерство обороны Белоруссии 28 февраля опубликовало официальное заявление в связи с распространением информации об участии белорусских военнослужащих в боевых действиях на территории Украины. Официальный Минск вновь подтвердил свою прежнюю позицию.
Читайте подробнее: Белоруссия опровергла участие своих военнослужащих в боях на Украине
Вооруженным силам России, участвующим в спецоперации на Украине, важно видеть поддержку общества. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
В текущих условиях это является очень важным аспектом — солдаты должны видеть, что народ России с ними, отметил депутат.
Подробности в материале: Чернышов призвал население поддержать армию России
Президент РФ Владимир Путин уже проинформирован об итогах переговоров российской и украинской делегаций. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, президенту доложено. [Владимир] Мединский доложил лично и, кроме того, письменно», — сказал Песков.
Читайте также: Песков: Путину доложили об итогах переговоров с Украиной
Правительство Тайваня призвало не сравнивать ситуацию на острове с конфликтом на Украине, а также не манипулировать заявлениями вроде «сегодняшняя Украина — это завтрашний Тайвань». Об этом сообщает Reuters.
Об этом: Власти Тайваня призвали воздержаться от параллелей с Украиной
Проживающие в Донбассе люди благодарны России за помощь. Об этом заявил руководитель свердловского отделения «Молодой гвардии Единой России» Артём Николаев.
Читайте также: Жители Донбасса благодарны России за помощь — общественник
Президент России Владимир Путин провёл переговоры по телефону с наследным принцем Абу‑Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передаёт 1 марта сайт Кремля.
Читайте также: Путин объяснил наследному принцу Абу-Даби цели операции РФ на Украине
В Кремле рассчитывают, что в европейских странах в будущем появятся лидеры, готовые сотрудничать с Россией. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков выразил надежду на появление в Европе лидеров, готовых сотрудничать
Пескова спросили, относится ли украинский лидер к силам, которые следует денацифицировать. Зеленский — «не военный объект», ответил Песков, однако, как президент, он может приказать сложить оружие, и это позволит избежать жертв.
Об этом: Песков ответил, нужно ли денацифицировать Зеленского
Самые жестокие бои на территории Донбасса разворачиваются вокруг Мариуполя. Об этом 1 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, до момента, когда кольцо войск ДНР вокруг Мариуполя будет окончательно замкнуто, остаются считаные часы.
Читайте подробнее: Басурин назвал самую «горячую» точку Донбасса
Мэрия Кишинёва отменила праздничную программу по случаю молдавского народного праздника весны, который традиционного отмечают 1 марта. Об этом мэр Кишинёва Ион Чебан сообщил на брифинге.
Читайте подробнее: В Кишинёве отменили празднование Мэрцишора
Украинские боевики буквально уничтожают населенный пункт Горловка, расположенный на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, украинская сторона спровоцировала в городе настоящую гуманитарную катастрофу. Однако никто в мире не хочет этого видеть.
Читайте также: Басурин обвинил Украину в гуманитарной катастрофе
Россия считает своими миллионы уроженцев Украины, которые сегодня живут в РФ, и не намерена ущемлять их интересы. Об этом, выступая 1 марта в формате видеоконференции на 49-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Подробности в материале: В России считают своими уроженцев Украины, живущих в стране — Лавров
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал наследного принцем Абу‑Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами (ВС) ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна о ходе специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Об этом: Путин проинформировал наследного принца Абу‑Даби о ходе спецоперации ВС РФ
Специальная военная операция России на Украине преследует цель спасения людей, демилитаризацию и денацификацию этой страны, заявил 1 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в формате видеообращения.
Читайте подробнее: Лавров назвал цель спецоперации России на Украине
Захваченные украинскими боевиками автомобили ОБСЕ могут быть использованы в провокациях с целью дискредитации России. Об этом 1 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«В Краматорске, который сейчас находится под контролем Украины, захвачено 20 автомобилей миссии ОБСЕ. Мы предполагаем, что это ради провокаций, которые планируют сделать против России и военных, что они могут задействовать данные автомобили и потом на весь мир будут трубить, что российские военные расстреляли гуманитарную миссию с ОБСЕ», — сказал Басурин.
Подробности в материале: Басурин не исключил провокации с захваченными автомобилями ОБСЕ
Украинский посол отозван из Киргизии для консультаций. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 марта в своём обращении.
По его словам, поводом для такого решения стала позиция в отношении спецоперации России на Украине.
Об этом: Украина отозвала своего посла из Киргизии для консультаций
Казаки Кузбасса собрали и отправили в Ростовскую область гуманитарную помощь беженцам из Донбасса. Об этом сообщают в региональном отделении «Союза казаков-воинов России и зарубежья».
Подробности в материале: Казаки Кузбасса собрали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса
Российские военнослужащие действуют с оглядкой, чтобы не пострадали мирные жители Украины, поэтому им невероятно сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM ветеран боевых действий, Герой Российской Федерации, полковник, вице-президент Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация героев», участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Вячеслав Сивко.
Читайте также: ВСУ прикрываются мирным населением: российским военным очень сложно
Количество участников флешмоба в поддержку проведения Россией спецоперации в защиту Донбасса растёт в Петербурге каждый день. Городские группы в социальных сетях публикуют новые фото петербуржцев с символом Z.
Подробности в материале: В Петербурге растёт число участников флешмоба «Z» в поддержку спецоперации
Из польского города Катовице 1 марта вылетел третий спецсамолет АО «Uzbekistan Airways» с 253 гражданами республики, эвакуированными с Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Об этом: Еще один самолет с эвакуированными с Украины гражданами вылетел в Ташкент
Украина отзывает своего посла из Грузии. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 1 марта на брифинге.
Подробности в материале: Украина отзывает посла из Грузии из-за отказа поддержать санкции
Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генсекретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом укрепление восточного фланга НАТО. Об этом Дуда заявил на совместной пресс-конференции на территории авиабазы в Ласке.
Об этом: Дуда и Столтенберг обсудили дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО
Внешним силам не нужны сильная Россия и сильная Украина, они думают только о санкциях, высказал 1 марта свою позицию о происходящем в отношении РФ и российского народа губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Читайте также: Рязанский губернатор: «Спецоперация России — вынужденная мера»
Закрытие международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) продлили до 8 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани 1 марта.
Подробности в материале: Закрытие ростовского аэропорта «Платов» продлили до 8 марта
Жителей Молдавии начали пытаться запугивать, как это делали на Украине после переворота 2014 года. Об этом заявил депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Богдан Цырдя в своём телеграм-канале.
Читайте подробнее: Жителей Молдавии начали запугивать — депутат
Уже несколько дней длится специальная операция по обеспечению безопасности России на юго-западном направлении, на Украине. Россия не выходит из переговорного процесса, но, очевидно, понижает его уровень — непонятно, с кем договариваться. Западные санкции скорее приведут к консолидации российского общества и власти, чем к развалу российской государственности. Социологические опросы показывают, что граждане России, несмотря на беспрецедентное давление извне, готовы затянуть пояса, чтобы освободить бывшую часть своей страны от одолевшего её свободную волю нацизма, а свое Отечество от прямых и косвенных угроз.
Читайте также: Цель врага — разгромить, подчинить и расчленить Россию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил правительству страны обеспечить эвакуацию граждан, выехавших с Украины. Об этом 1 марта сообщает информационное агентство Al-Ahram со ссылкой на заявление президентской канцелярии.
Читайте подробнее: Египет направил в Румынию самолет за эвакуированными с Украины гражданами
Конфликт на Украине разожгли США. Подобный исход ожидает тех, кто полагается на «фальшивые гарантии» Вашингтона, заявил 1 марта лидер ливанского движения «Хезболла» Сейид Хасан Насралла.
«США не заслуживают доверия, те, кто надеется на Вашингтон, проиграют», — отметил лидер «Хезболлы».
Подробности в материале: Лидер «Хезболлы» назвал США ответственными за украинский кризис
У властей Белоруссии есть информация о том, что могут быть предприняты попытки проникновения на территорию республики групп диверсантов со стороны Украины. Об этом 1 марта сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и правительства республики, его слова приводит пресс-служба президента страны.
Читайте подробнее: Лукашенко заявил о подготовке на Украине диверсий против Белоруссии
Украинские вооруженные формирования ведут массированный обстрел по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает глава администрации города Алексей Кулемзин.
Подверглась обстрелу школа №31. Прямое попадание в жилой дом №41а по ул. Молодых шахтеров. Под украинскими снарядами поселки «Октябрьский рудник» и «Северный».
Зафиксировано попадание украинских боеприпасов в Киевском районе по ул. Рубцовская, 43. Разрушен дом, под завалами находятся три человека. В Куйбышевском районе под обстрел попал жилой дом по ул. Спартака, 45, в результате чего произошло возгорание. Сотрудниками МЧС на месте происшествия спасены женщина и ребенок.
На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о потерях Вооруженных сил РФ в ходе военной спецоперации на Украине.
Об этом: Песков не располагает данными о потерях ВС РФ в ходе операции на Украине
Вопрос о заявке Украины на вступление в Европейский союз не является одним из вопросов стратегической безопасности, так как указанное сообщество не является военно-политическим блоком. Об этом 1 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков оценил заявку Украины на вступление в Евросоюз
Генеральный секретарь ливанского вооружённого движения «Хезболла» Хассан Насралла выступил с заявлением по ситуации на Украине. Об этом 1 марта сообщает Al-Mayadeen.
По данным журналистов, Насралла возложил всю ответственность за происходящее на правительство США, которое ведёт агрессивную политику по всему миру.
Об этом: Лидер «Хезболлы» о ситуации на Украине: США ведут агрессивную политику
НАТО не стремится конфликтовать с Россией и призывает Москву к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 1 марта на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой в Ласке.
«НАТО является оборонительным альянсом. Мы не стремимся к конфликту с Россией», — сказал Столтенберг.
Об этом: НАТО не стремится к конфликту с Россией, заявил Столтенберг
Объявив о закрытии черноморских проливов для военных кораблей России и Украины, Турция не нарушила заключённых ею международных договорённостей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Читайте также: Эксперт: Турция не нарушила конвенции о черноморских проливах
Четыре населённых пункта Луганской Народной Республики подверглись обстрелам со стороны украинских военных. Об этом 1 марта заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики из «Градов» обстреливают территорию ЛНР — СЦКК
Полностью заблокирован выход украинских военных к Азовскому морю, завили в Минобороны РФ.
Вооруженными силами РФ в общей сложности уничтожено 1 325 объектов военной инфраструктуры Украины.
Войска ЛНР продвинулись с начала проведения операции на глубину до 61 км.
МО РФ: по предварительным данным, российские войска ударом высокоточного оружия повредили два украинских аэродрома и три радиолокационных поста ПВО.
Киевские силовики обстреливают Кировск и прилегающие поселки практически круглосуточно, уничтожая при этом инфраструктуру и жилые дома. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава городской администрации Виктория Сергеева.
«Украинские вооруженные формирования производят обстрел нашего города и прилегающих поселков практически круглосуточно. Украинские снаряды прилетают в основном в инфраструктуру города, разбиваются жилые кварталы, многоквартирные дома, частные дома. Разбивается инфраструктура — это детские сады, школы, больницы, также прилетают снаряды в объекты жизнеобеспечения», — сказала она.
Сергеева отметила, что жители региона из-за постоянных обстрелов не имеют возможности выйти в магазин за продуктами.
ЛуганскИнформЦентр
Глава администрации Кировска Виктория Сергеева в эфире телеканала «Россия 24» объяснила усиление обстрелов города «агонией укронацистов».
«Это какая-то агония укронацистов, которые восемь лет обстреливали наш город, а теперь они понимают, что их бесчинствам приходит все-таки конец. И придет момент, когда за это все придется ответить. И в этой агонии усиливаются обстрелы нашего города», — сказала она.
Глава администрации добавила, что особенно тяжелая ситуация сложилась в прилегающем к городу поселке городского типа Донецкий, который регулярно подвергается обстрелам из тяжелого вооружения.
Напомним, шесть жилых домов получили повреждения в результате обстреласо стороны ВСУ Донецкого.
Заведующая сектором по обеспечению жизнедеятельности поселка Ольга Кобзарь заявляла, что киевские силовики постоянными обстрелами пытаются стеретьпоселок с лица земли.
МО РФ: передовые отряды армии ДНР вышли на границу республики и соединились с российскими подразделениями, которые брали под контроль районы вдоль Азовского побережья.
Выход украинских силовиков к Азовскому морю в настоящее время полностью заблокирован. Об этом 1 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Минобороны РФ: выход ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован
МО РФ: Всего российские вооруженные силы поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины.
❗️Главное из нового брифинга официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова:
▪️Полностью заблокирован выход украинских военных к Азовскому морю, заявили в Минобороны РФ;
▪️Вооруженными силами РФ в общей сложности уничтожено 1 325 объектов военной инфраструктуры Украины;
▪️Войска ЛНР продвинулись с начала проведения операции на глубину до 61 километра;
▪️Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с частями ВС РФ;
▪️ВС РФ поразили высокоточными орудием два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО Украины.
ТАСС
Шойгу по телефону обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Турции — Минобороны РФ.
МО РФ: На текущий день уничтожено 395 украинских танков и других бронемашин, 59 РСЗО, 179 артиллерийских орудий и минометов.
Защита белорусско-украинской границы будет усилена 10 белорусскими батальонными тактическими группами. Об этом 1 марта в Минске заявил Александр Лукашенко на расширенном заседании совбеза и правительства Белоруссии, сообщает президентская пресс-служба.
Читайте подробнее: Белоруссия усиливает границу с Украиной батальонными тактическими группами
В ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по защите Донбасса было поражено в общей сложности 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом 1 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: ВС РФ поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины — Минобороны
Проведение специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины, — это тяжёлое, но давно назревшее решение. Об этом говорится в обращении президиума госсовета Республики Крым, принятом 1 марта.
Подробности в материале: Крымский Госсовет: Спецоперация — тяжёлое, но назревшее решение
В ходе наступления группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных Сил России продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 км, блокировав Сватово и освободив пять населенных пунктов. Об этом 1 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Войска ЛНР освободили пять населённых пунктов — Минобороны России
МО РФ призвало жителей Киева покинуть дома, располагающиеся рядом со спецобъектами СБУ и зданием Центра информационно-психологических операций — по ним будет нанесён удар высокоточным оружием.
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжит обсуждение ситуации на Украине с лидерами Японии, Азербайджана, Финляндии, Литвы и Индии, сообщает Елисейский дворец.
Читайте также: Макрон обсудит ситуацию на Украине с лидерами пяти государств
Казаки «Союза казаков-воинов России и зарубежья» сняли видеокадры из освобождённого от ВСУ города Счастье Луганской Народной Республики. Видео получено от луганчанина, продюсера фильма «Ополченочка» Романа Разума.
Читайте подробнее: «Счастье наше!» — в луганском городе впервые за восемь лет нет взрывов
У мэрии Кишинёва заканчиваются запасы продуктов питания и других вещей для беженцев с Украины. Об этом 1 марта сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Молдавии Ион Чебан.
Подробности в материале: Жителей Кишинёва призвали помочь в приёме беженцев с Украины
Войска Донецкой Народной Республики (ЛНР) в ходе наступательных действий 1 марта освободили пять населенных пунктов. Об этом 1 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Под контроль ДНР перешли пять населённых пунктов — Минобороны России
Сегодня, 1 марта, в 15 часов 21 минуту в оперативно-диспетчерскую службу Государственного пожарно-спасательного отряда Донецка поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в районе Шахтерской площади. Как сообщает пресс-служба МЧС ДНР, причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета.
Для ликвидации возгорания направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытию к месту вызова были обнаружены двое погибших в результате полученных осколочных ранений.
Киевские силовики обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Кировск. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 15:00 ВСУ выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град» по городу.
Глава администрации Кировска Виктория Сергеева сообщала, что ВСУ обстреливаютнаселенный пункт практически круглосуточно, уничтожая инфраструктуру и дома.
Ранее представительство республики в СЦКК проинформировало, что киевские силовики шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР.
ЛуганскИнформЦентр
Удар по технологическим объектам Службы безопасности Украины и по 72-му центру информационно-психологических операций (подчиняется разведке украинских ВМС) готовят ВКС РФ, сообщили 1 марта в Минобороны России.
Об этом: ВКС России нанесут удар по технологическим объектам СБУ
Сотрудники МЧС ЛНР организовали круглосуточное дежурство в освобожденном от киевских силовиков поселке городского типа Станица Луганская. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики организовали круглосуточное дежурство для ликвидации ЧС и разного рода происшествий, которые могут произойти на освобожденной территории от киевских силовиков в поселке городского типа Станица Луганская. Также в течение двух дней происходит налаживание связи с подразделениями для оперативного реагирования, учета, управления и организации скоординированной работы», — говорится в сообщении.
Для прибывших с Украины беженцев в Молдавии упростят процедуру трудоустройства. Об этом 1 марта сообщил на пресс-конференции министр экономики Сергей Гайбу.
Читайте также: Беженцам с Украины в Молдавии упростят процедуру трудоустройства
Власти ЛНР ищут возможные пути оказания помощи и доставки предметов первой необходимости жителям освобожденного Счастья, заявила советник главы ЛНР Марина Филиппова.
Она отметила, что решение проблем доставки осложнено отсутствием полноценного транспортного сообщения с городом.
«Вооруженные формирования Украины, отступая, взорвали мост через реку Северский Донец, и его восстановление займет некоторое время. Поэтому сегодня (власти ЛНР) определяют возможные пути оказания помощи и доставки предметов первой необходимости для пострадавших жителей теперь уже нашего города Счастье», — сказала советник главы республики.
Руководители российского и турецкого оборонных ведомств Сергей Шойгу и Хулуси Акар 1 марта обсудили ситуацию на Украине, сообщает Минобороны РФ.
Об этом: Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине
По два миллиона рублей готовы выплачивать семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, власти Краснодарского края. Об этом сообщили 1 марта в пресс-службе администрации края.
Об этом: Власти Кубани готовы выплачивать по 2 млн семьям погибших при спецоперации
До 8 марта продлено ограничение на работу международного аэропорта Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе правительства региона.
Читайте подробнее: Аэропорт Белгорода закрыт до 8 марта
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позвонил главе МИД Китая Ван И и попросил Пекин использовать его отношения с Москвой для «стабилизации» на Украине, сообщает 1 марта МИД Украины на своей странице в Facebook.
По утверждению украинского МИД, его китайский собеседник заявил о готовности способствовать урегулированию.
Читайте также: Кулеба пожаловался в Китай на спецоперацию Россию
Украинские диверсанты пытались пробраться в Мелитополь (Запорожская область) в школьном автобусе. Об этом, сняв видеокадры с места происшествия, сообщил казак «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Алексей Селиванов.
Читайте также: Украинские диверсанты пытались пробраться в Мелитополь в школьном автобусе
Президент США Джо Байден намерен обратиться к американским гражданам с речью о положении дел в Соединённых Штатах, сообщает Reuters.
Подробности в материале: Байден обратится к американцам на фоне конфликта на Украине
Компания, занимающая строительством газопровод «Северный поток — 2», обсуждает подачу заявления о банкротстве, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Читайте подробнее: Руководство «СП-2» обсуждает возможность банкротства на фоне санкций США
Китай призывает Украину и Россию к переговорам для политического урегулирования ситуации, сообщает 1 марта Центральное телевидение Китая.
Китайский государственный телеканал цитирует заявление главы МИД КНР Ван И по этому вопросу.
Читайте также: МИД Китая призвал Россию и Украину к политическому решению проблемы
В Румынию прибыли подразделения сил реагирования Североатлантического альянса (NRF) — элитной структуры, занимающейся укреплением границ НАТО. Об этом 1 марта пишет бухарестская газета Romania Libera.
Читайте также: В Румынию прибыли подразделения сил реагирования НАТО
В даркнете стали публиковаться заказы на совершение терактов на российской территории — МВД.
Министерство обороны России опубликовало видео одного из вертолётных десантов в ходе специальной операции на Украине.
Ролик размещён на официальной странице военного ведомства 1 марта.
Читайте также: Минобороны РФ показало видео вертолётного десанта на Украине
Запад фактически зачистил своё информационное пространство от российских СМИ. Об этом 1 марта заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Выкатили огромный список блокировки наших СМИ на западных платформах. Фактически идет зачистка, потому что наши СМИ — лучше и по контенту, и по рейтингам. Это повод зачистить информационное пространство», — сказал Малькевич.
Подробности в материале: Малькевич объяснил, почему Запад боится российских СМИ
Действия Запада против России представляют собой войну на уничтожение. Об этом 1 марта заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Против нас ведётся война на уничтожение. Совокупный Запад решил завершить дело, которое по техническим причинам не удалось завершить Гитлеру», — сказал политик.
Подробности в материале: Делягин: против России ведётся война на уничтожение
В Россию прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ, следующие из Донбасса. Об этом 1 марта сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Читайте также: В Россию прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ
Соблюдение всех положений Конвенции Монтрё о черноморских проливах является приоритетом турецкой политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Читайте также: Политолог: Турция заинтересована в соблюдении конвенции о проливах
Президент России Владимир Путин принял верное и выверенное решение, начав спецоперацию по защите Донбасса. Об этом заявил 1 марта ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин.
Об этом: «Выбора уже не было» — о спецоперации России по защите Донбасса
Бандеровская идеология отравила Украину и довела её до развала и войны, об этом 1 марта написал соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Читайте также: Аксёнов: «Бандеровская идеология отравила Украину»
Баку будет стараться не вмешиваться в конфликт на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Читайте подробнее: Эксперт: Азербайджан не будет влезать в конфликт на Украине
Лучшим вкладом Вашингтона сейчас в мирный процесс был бы отзыв поставок летального оружия и своих военных инструкторов с украинской территории, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте подробнее: Слуцкий назвал, что могло быть лучшим вкладом США в переговорный процесс
Ориентированность внешней торговли Грузии на Россию не может позволить грузинским властям присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
Об этом: Эксперт: Грузии не нужны санкции, она не хочет потерять российский рынок
Британский певец Луи Томлинсон отменил концерт в России на фоне ситуации с Украиной, сообщает Reuters.
Об этом: Луи Томлинсон отменил концерты в России и на Украине
Президент Грузии, в отличие от премьер-министра страны, не является серьёзной политической фигурой и потому может позволить себе гораздо более популистские заявления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 28 февраля заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
Подробности в материале: Эксперт: президент Грузии может позволить себе популизм
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать случай расстрела мирных жителей города Волноваха украинскими нацистами, сообщает 1 марта официальный сайт СК РФ.
Речь идёт об инциденте, произошедшем 1 марта. Украинские нацисты открыли огонь по мирным жителям, которые пытались под белыми флагами покинуть опасную зону в городе Волноваха.
Читайте также: Украинские нацисты расстреляли мирных жителей Волновахи — СК России
Сербия, которая отказалась осудить российскую спецоперацию на Украине и ввести антироссийские санкции, «недвусмысленно показала, что она на стороне Москвы». Об этом заявила президент сепаратистского Косово Вьоса Османи 1 марта в интервью турецким СМИ.
Читайте подробнее: Лидер албанских сепаратистов сравнила Вучича с Путиным
Бандеровско-нацистская сволочь на Украине должна быть просто истреблена. Об этом заявил журналистам певец, композитор и поэт Александр Новиков.
Читайте также: «Мы не с Украиной воюем, а боремся с нацизмом» — композитор Новиков
Украина просит членов организации «Веймарский треугольник», в который входят Германия, Польша и Франция, нарастить санкции против России и увеличить объёмы помощи Украине, включая поставки вооружений.
Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Читайте также: Маловато! Кулеба просит у ФРГ, Польши и Франции «еще больше» оружия
Попытка украинских властей улучшить своё теперешнее положение при помощи вступления в ЕС понятна, но неуместна, сообщил 1 марта журналистам австрийский канцлер Карл Нехаммер.
Читайте также: Австрия назвала запрос Украины в ЕС несвоевременным
Депутат Государственной думы, секретарь петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Боярский назвал военную спецоперацию России по защите Донбасса «зачисткой от нацистской нечисти». Об этом 1 марта депутат заявил на конференции партии в Петербурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Боярский назвал спецоперацию России «зачисткой от нацистской нечисти»
Проверенная информация, взятая в СМИ с профессиональными журналистами, является надёжным источником сведений, из соцсетей брать данные не следует — за них авторы не несут ответственности, заявила 1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».
Подробности в материале: В МИД РФ призвали черпать информацию у профессионалов
Граждане Украины, включая эвакуированных лиц, могут рассчитывать на безвизовый въезд и пребывание в Болгарии на срок до 90 дней. Об этом говорится в заявлении болгарского МВД, передает 1 марта БТВ.
Подробности в материале: МВД Болгарии назвало сроки пребывания в стране украинских беженцев
Цели российской специальной военной операции — это демилитаризация Украины, защита мирного населения Донбасса, признание суверенитета ДНР и ЛНР. Об этом заявил российский президент Владимир Путин 1 марта в телефонном разговоре с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Читайте подробнее: Путин заявил Мадуро, что Украина должна стать безъядерной страной
В понедельник, 28 февраля, в Эстонию прибыли первые специально организованные автобусы с беженцами с Украины. Об этом сообщило эстонское издание Postimees.
В Санкт-Петербурге нужно консолидировать силы для помощи ДНР и ЛНР. Об этом 1 марта заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.
Об этом: Петербургу необходима консолидация сил для помощи ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин провёл переговоры по телефону президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передаёт 1 марта сайт Кремля.
Читайте также: Мадуро выразил поддержку действиям России на Украине
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 18:00(Мск).
Президент США Джо Байден выступит 1 марта перед американцами со своим первым обращением «О положении дел в стране» на фоне протестов как внутри страны, так и за рубежом.
Подробности в материале: «США в ужасном состоянии» — Байден готовит обращение к американцам
О планах сменить название гостиницы в городе Злин (Чехия), которая сейчас называется «Москва», сообщили 1 марта её владельцы. Название смущает их из-за ситуации на Украине.
Министерство финансов и социальной защиты Черногории одобрило отправку финансовой помощи на Украину и предложило правительству рассмотреть вопрос о приеме и временном размещении переселенцев с Украины, сообщил госсекретарь Янко Одович.
Подробности в материале: Черногория шлет Украине денежную помощь и готовится принять беженцев
Два украинских электронных издания признаны нарушителями белорусского закона о СМИ. Мининформ Белоруссии 1 марта «ограничил доступ» к ним — заблокировал для белорусской аудитории.
Читайте подробнее: Белоруссия заблокировала украинские сайты за распространение экстремизма
Участвовать в боевых действиях на Украине британские военные не будут: они находятся в Эстонии — и здесь их место, заявил 1 марта на эстонской военной базе Тапа британский премьер-министр Борис Джонсон.
Подробности в материале: Джонсон объявил, что военные Британии останутся в границах НАТО
В ходе специальной операции Вооруженных сил России, ДНР и ЛНР уничтожен штаб украинской оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», заявил 1 марта журналистам представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.
По его данным, в результате было ликвидировано большинство офицеров штаба, а также уничтожен командующий украинской ОТГ «Север» генерал Красильников.
Читайте также: Войска ДНР уничтожили штаб украинской группировки «Север» — Басурин
Украинским вооружённым формированиям уже не имеет смысла оказывать сопротивление. Об этом 1 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«С военной точки зрения дальнейшее сопротивление вооруженных сил Украины потеряло всякий смысл. Зеленский и его режим брошены на произвол судьбы», — сказал Коротченко.
Читайте также: Коротченко: сопротивление Украины бессмысленно
Украинские нацисты прицельно бьют по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, это связано с успехами вооруженных сил ДНР, особенно на южном направлении, в районе города Мариуполь.
Об этом: Басурин: украинские нацисты обстреливают жилые кварталы
Канада планирует запретить судам, имеющим отношение к России, заход в свои морские порты и внутренние воды.
Об этом сообщается в заявлении правительства Канады, опубликованном 1 марта.
Читайте также: Канада обещает запретить российским кораблям вход в свои порты
Московский бизнес подвергся психологическому давлению на фоне военной спецоперации на Украине, сообщил 1 марта мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Об этом: Собянин заявил, что уличные беспорядки в Москве будут пресекаться
Не исключено, что со временем Донецкая Народная Республика обратится к Израилю с просьбой научить их поиску украинских военных преступников по всему миру. Об этом 1 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Представитель ДНР подчеркнул, что все те, кто 8 лет убивал мирных жителей Донбасса, не должны остаться безнаказанными.
Читайте подробнее: В ДНР попросят Израиль научить их поиску нацистов
Совет ректоров вузов Челябинской области поддерживает спецоперацию России по защите населения Донбасса. Об этом говорится в его заявлении, принятом 1 марта.
Об этом: Ректоры челябинских вузов поддержали спецоперацию в защиту Донбасса
До 71% поднялся уровень доверия жителей России к президенту страны Владимиру Путину, сообщает 1 марта фонд «Общественное мнение». Опрос был проведён 25−27 февраля.
Читайте также: Социологи оценили в 71% уровень доверия жителей России к Путину
Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и «Дождю» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) за публикацию ложных сведений о действиях российских военнослужащих на Украине.
На фоне специальной военной операции России правительство Украины обратилось с необычной просьбой к пользователям Twitter: пришлите нам свою криптовалюту.
Читайте также: «Вы знаете, какой там уровень коррупции?» — Украине жертвуют криптовалюту
Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии. Об этом 1 марта в эфире украинского телевидения заявил секретарь украинского «Совета национальной безопасности и обороны» (СНБО) Алексей Данилов.
Доступ к СМИ «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Эхо Москвы» необходимо ограничить, сообщает 1 марта Генпрокуратура РФ.
Читайте также: Генпрокуратура РФ требует ограничить доступ к «Дождю» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Эху Москвы»
Компания «Аэрофлот» планирует 2−5 марта выполнить регулярные рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Читайте подробнее: «Аэрофлот» выполнит рейсы в Мексику и Доминикану для вывоза граждан России
О том, что «Эхо Москвы» отключили от эфира, заявил 1 марта главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
Читайте также: От эфира отключили «Эхо Москвы»
В Свердловскую область прибыли первые беженцы из Донбасса. Об этом сообщает областной департамент информполитики.
Читайте также: Свердловская область приняла первых беженцев из Донбасса
В Коми прибыли 14 беженцев из Донецка, Докучаевска, Стаханова и Алчевска.
Подробности в материале: В Коми прибыли первые беженцы из Донбасса
Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны «хотя бы намеки» на полное прекращение огня — РИА Новости.
Американский кинорежиссёр Оливер Стоун призвал аудиторию не игнорировать причины начала российской военной операции и отказаться от истерии.
«Чтобы сделать шаг вперёд, нужно сделать шаг навстречу. А там, где есть большие проблемы и есть риски терять людей ежедневно — надо делать шаги назад. Это и есть диалог» (Зеленский).
Один из офицеров российской армии рассказал о спецоперации в южной части Украины. Фрагменты его интервью 1 марта опубликовало агентство RT.
Собеседник агентства, личные данные и воинское звание которого не сообщаются, рассказал, что участвует в освобождении одного из двух морских побережий Украины.
Читайте также: Нациков — в расход. Российский офицер рассказал СМИ о событиях на Украине
Группа сербских интеллектуалов, журналистов и общественных деятелей призвала граждан Сербии выйти 4 марта в Белграде на митинг в поддержку русского народа в России и на Украине. Об этом сообщил один из участников будущего митинга, профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в видеосообщении, опубликованном на сайте «Србин.инфо» 1 марта.
Подробности в материале: В Белграде 4 марта пройдет митинг в поддержку русского народа
Спецоперация России по демилитаризации Украины будет доведена до конца, о чём было заявлено коллегам по ОБСЕ, сообщил 1 марта глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «России 24».
Читайте также: Россия заявила ОБСЕ, что спецоперация на Украине будет доведена до конца
Следственный комитет (СК) РФ возбудил два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов территории России подразделениями ВСУ, сообщает 1 марта пресс-служба ведомства.
Уголовные дела возбуждены по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом»).
Читайте также: СК РФ возбудил уголовные дела по обстрелам территории России ВСУ
Крупнейший спутниковый провайдер в США DirecTV планирует исключить российский канал RT из своей программы на фоне ситуации в Украине, сообщает 1 марта Reuters.
Читайте также: Крупнейший провайдер США отказался от контента российского RT
Жительница Сыктывкара Виктория Кириченко опровергла растиражированную информацию о том, что ее сын погиб в ходе военной операции на Украине.
«Не хороните моего ребенка», — попросила она в соцсети.
Читайте также: Жительница Коми опровергла слухи о гибели сына в ходе военной операции
Всемирный банк в ускоренном режиме может выдать Украине дополнительный кредит в размере $350 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Об этом: Всемирный банк может выдать Украине кредит в размере $350 млн
Министр финансов Гватемалы Альваро Гонсалес Риччи заявил, что конфликт на Украине привел к росту цен на топливо и сырьё во всем мире, что повлияет и на Гватемалу.
Читайте также: Гватемала обеспокоена вопросом продовольствия на фоне украинского кризиса
Конгресс США обсудил политику по экспорту оружия на фоне того, как часть политиков давит на администрацию президента Джо Байдена, требуя отправить Украине партию противотанкового и зенитного оружия, сообщает Reuters.
Об этом: Конгресс США обсуждает политику экспорта оружия на фоне ситуации на Украине
Высылка с американской территории 12 российских дипломатов — сотрудников постоянного представительства РФ при ООН — это циничный шаг Вашингтона по разжиганию конфликтных отношений с Москвой. Кроме того, это нарушение обязательств Соединённых Штатов.
Об этом: В МИД РФ назвали высылку 12 дипломатов подлой выходкой Вашингтона
Специальная военная операции России — это «исторический поворот в европейской истории», заявил во время выступления в парламенте Италии во вторник, 1 марта, премьер-министр Марио Драги.
Европа считала мир и безопасность на континенте «само собой разумеющимися», но «фотографии бомбардировок показали, что это не так», сказал Драги.
Он также сравнил президента России с Гитлером, заявив, что действия России напоминают ему «об аннексии Австрии, оккупации части Чехословакии и вторжении в Польшу».
Действия России — это не только «нападение на Украину», но также «нападение на наши ценности свободы, демократии, на мировой порядок», сказал Драги.
Подробности в материале: Премьер Италии разглядел исторический разворот в истории Европы
Посёлок городского типа Донецкий и село Нижнее Лозовое в ЛНР подверглись миномётному обстрелу со стороны ВСУ 1 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли ЛНР из тяжёлых миномётов
Граждане Италии, которые в настоящее время находятся в Киеве, должны покинуть город немедленно, с таким призывом вновь выступили во вторник, 1 марта, в МИД Италии.
На этот раз в ведомстве подчеркнули, что следует использовать любые возможности уехать, включая поезда, но только в то время, когда в городе нет комендантского часа.
Об этом: МИД Италии призвал сограждан покинуть Киев любым способом
Правительство Турции приняло решение, что сейчас идёт война, и страны-участницы — Россия и Украина получили официальное оповещение о применении 19-й статьи Конвенции Монтрё.
Читайте также: Турция заявила Украине и России о намерении применить Конвенцию Монтрё
39% граждан Италии считают специальную военную операцию России «недопустимым нарушением суверенитета другого государства», таковы итоги опроса Termometro Politico, опубликованные во вторник, 1 марта.
24,2% респондентов считают, что действия России можно оправдать, если она ограничится защитой «русского меньшинства» в Донбассе.
16% граждан полагать, что Россия не имела права на подобные действия, но если последствия ограничатся Донбассом, то можно считать, что Москва совершила «не самое грубое нарушение».
Наконец, 13,6% респондентов считают действия России «в отношении Украины, которая могла превратиться в марионетку Запада» полностью оправданными.
Об этом: Мнения итальянцев о спецоперации России разделились
Посольство Италии на Украине переместится из Киева во Львов, сообщил во вторник, 1 марта, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
МИД не намерен прекращать работу посольства, добавил он.
Подробности в материале: Посольство Италии на Украине переезжает во Львов
В период конфронтации между Россией и Украиной Сербия имеет полное право сохранить военный нейтралитет. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 1 марта во время встречи со студентами Школы национальной обороны «Воевода Радимир Путник» в Белграде.
Читайте также: Дачич: Для Сербии оптимально сохранить военный нейтралитет
Власти Швеции увеличат размер оборонного бюджета страны в связи с ситуацией вокруг Украины, заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон 1 марта в обращении к нации.
Россия и другие страны бывшего СССР должны наложить запрет на дальнейшее финансирование миссий ОБСЕ, являющихся не чем иным, как разведывательным присутствием Запада, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 марта, комментируя высказывания руководителей ДНР.
Как сообщалось ранее, официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, чтопредставители миссии ОБСЕ передавалиукраинским вооруженным формированиямкоординаты военных целей в Донецке. 1 марта работники миссии ОБСЕ покинули Донецк и Луганск.
Читайте подробнее: Миссии ОБСЕ работают в интересах западных спецслужб не только на Украине
Национальное управление телекоммуникаций Уругвая (ANTEL), обладающее в стране монополией на кабельное подключение к интернету, остановило трансляцию российского телеканала RT на стриминговом сервисе Vera TV. Об этом руководитель ведомства Габриэль Гурмендес 1 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Читайте также: Уругвай исключил RT из государственного стримингового сервиса
Первый президент Словении Милан Кучан заявил, что от международных поставок оружия Киеву следует отказаться, поскольку такие действия могут привести к увеличению числа погибших и пострадавших на фоне специальной операции России на Украине. Об этом 1 марта сообщило Словенское агентство печати.
Об этом: Первый президент Словении призвал не поставлять оружие на Украину
Власти блокируют доступ к сайтам иноагентов — средств массовой дезинформации. Но проблему распространения экстремистских и ложных сведений это не решит ни в какой мере, потому что в 2022 году почти никто не читает новости на сайтах. Чтобы сделать заметный шаг вперед к решению проблемы, блокировать нужно западные соцсети.
Подробности в материале: Борьба с пропагандой врага пока ведётся полумерами
Решение российского правительства запустить портал «Объясняем.РФ», в котором на фоне засилья фейков в соцсетях будет приводиться достоверная информация по актуальным вопросам в стране, спровоцировало дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Лучше поздно, чем никогда» — в России начали борьбу с фейками врага
Украина намерена запретить вход в территориальные воды и порты страны судов под флагом России, сообщает пресс-служба украинского министерства инфраструктуры.
Подробности в материале: Киев захотел запретить России заходить в украинские порты
Министр обороны США Остин провёл телефонную беседу с главой минобороны Украины Резниковым, чтобы предложить поддержку в связи со спецоперацией России на Украине.
Читайте подробнее: Глава Пентагона заявил о намерении США оказывать Украине военную помощь
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) изучают ситуацию на Украине и обсуждают финансовую помощь Киеву. Об этом говорится в совместном заявлении глав учреждений Кристалины Георгиевой и Дэвида Мэлпаса, опубликованном 1 марта на сайте организаций.
Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 1 марта заявила, что Северная Македония не будет посылать своих военнослужащих на Украину.
«Не было никакого решения об отправке военных на Украину и не будет. Мы состоим в НАТО и будем придерживаться всех решений альянса. К этому моменту мы присоединились к введенным ЕС санкциям. Мы обеспечили поставки военного оборудования и вооружений в соответствии с запросом украинских властей», — заявила Петровска.
Читайте подробнее: Северная Македония направила Украине военную амуницию и оборудование
Украинские боевики начали обстрел поселка шахты имени Абакумова на западной части Донецка, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.
Подробности в материале: Украинские боевики возобновили обстрел Донецка
Для Турции действия в интересах НАТО являются приоритетными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В. Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.
Подробности в материале: Эксперт: Перекрытием проливов Турция хочет выслужиться перед НАТО
Решение о временном закрытии своего посольства в Киеве приняли власти Японии, 2 марта сообщается на сайте японского министерства иностранных дел.
Об этом: Япония закроет посольство в Киеве
Президент Хорватии Зоран Миланович 1 марта выступил в поддержку вступления Украины в Евросоюз, а также предложил предоставить Боснии и Герцеговине, Украине и Косово статус стран — кандидатов в члены ЕС в кратчайшие сроки.
Читайте также: Президент Хорватии призвал предоставить Косово статус страны-кандидата в ЕС
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала продвижением ненависти к России бойкот несколькими делегациями онлайн-выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.
Подробности в материале: Венесуэла назвала проявлением ненависти бойкот выступления Лаврова в ООН
Косово заявило о необходимости ускоренного вступления в НАТО на фоне украинского кризиса и получило поддержку своих притязаний в Турции.
Подробности в материале: В Косово учредили фонд безопасности
Россия якобы изначально планировала проведение специальной операции на Украине и якобы отказывалась проводить переговоры, заявил президент США Джо Байден в своем обращении к американскому Конгрессу.
Читайте также: Байден обвинил Россию в планировании специальной операции на Украине
Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 марта сообщил на своей странице в социальной сети Twitter о том, что Косово примет на своей территории 20 журналистов из Украины. Они продолжат свою работу в удаленном режиме. Преимущество при этом отдается журналисткам из числа Европейской федерации журналистов и Европейского центра за свободу прессы и СМИ.
Читайте подробнее: Косово примет на своей территории 20 украинских журналистов
В настоящее время команда по мониторингу миссии ОБСЕ из Харькова находится в Днепропетровске и ожидает дальнейшего выезда из страны.
Читайте также: Наблюдатели миссии ОБСЕ эвакуированы из Харькова в Днепропетровск
Соединенные Штаты не будут направлять свои войска на Украину для противостояния с российскими военнослужащими, заявил президент США Джо Байден в своем обращении к американскому Конгрессу.
Читайте подробнее: Байден подтвердил, что США не отправят войска на Украину
В столице Амурской области 1 марта поддержали военнослужащих России. Акция проходила на городской трассе для картинга.
Подробности в материале: Автомобилисты Приамурья провели флешмоб в поддержку спецоперации России
Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор по просьбе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщает агентство Синьхуа.
Читайте также: Глава МИД Китая мягко объяснил украинскому коллеге, почему так произошло
Администрацию Белого дома, военный блок НАТО и страны Запада обвинил в эскалации напряжённости на Украине бывший президент США Трамп.
Читайте подробнее: Трамп объявил виновных в эскалации напряжённости на Украине
Китай всегда поддерживал и поощрял все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и приветствует начало мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил представитель министерства иностранных дел КНР.
Читайте также: Китай поддержал переговоры между Россией и Украиной
Обе палаты парламента Японии одобрили резолюцию, осуждающую проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины — 2 марта за неё проголосовала верхняя палата.
Читайте подробнее: Парламент Японии осудил военную операцию России по денацификации Украины
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 07:00(Мск). 02.03.2022
В Новосибирской области разработали алгоритм действий для встречи граждан, прибывающих из Донецкой и Луганской Народных Республик. В нём прописаны меры по созданию необходимых условий для их приёма: встреча, размещение, медицинская помощь, определение в школы и детские сады, сообщили в правительстве региона
Читайте также: Новосибирские власти разработали алгоритм приёма беженцев из Донбасса
Заявление официального представителя Минобороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что выход украинских силовиков к Азовскому морю в настоящее время полностью заблокирован, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 1 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Вплавь не сбежать» — украинские силовики лишились Азовского моря
Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО не намерено менять уровень готовности ядерных сил, потому что такой необходимости сейчас нет, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 1 февраля в социальной сети «ВКонтакте.
Подробности в материале: Сеть: «Усыпляют бдительность» — НАТО не собирается бряцать ядерным оружием
Около 70 добровольцев из Японии, среди которых 50 бывших военнослужащих, решили вступить в ряды наемников «иностранного легиона» Украины, сообщает газета Mainichi со ссылкой на источник в украинском посольстве в Токио.
Читайте также: В Японии появились желающие с оружием защищать Украину
Сибиряки в соцсетях обсуждают спецоперацию России на Украине. В числе прочего можно увидеть множество слов поддержки спецоперации, призывов к патриотизму.
Читайте также: «Путин действует на опережение» — сети о спецоперации России на Украине
Страны Лиги арабских государств воспринимают события на Украине как один из шагов на пути утверждения многополярного мира. Но ведут себя осторожно, опасаясь быть втянутыми в конфронтацию России и Запада.
Читайте также: Украинский кризис: Лига арабских государств не с США
1 марта генеральный директор по связям с общественностью иранской авиакомпании Iran Air заявил, что первый рейс для возвращения иранцев из Польши благополучно вылетел из Тегерана в Варшаву. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Об этом: Iran Air: в Польшу направился первый рейс, чтобы вернуть иранцев с Украины
Президент США Джозеф Байден назвал жителей Украины «иранцами», оговорившись во время выступления в Конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны».
Читайте также: Байден в своей речи перед Конгрессом США перепутал украинцев и иранцев
Спецоперация России — это вынужденная мера, и вынудили на её проведение хозяева украинского режима, прокомментировал руководитель южно-сахалинского отделения движения «Юнармия» Юлиан Красавин.
Читайте также: Россию вынудили начать спецоперацию хозяева украинского режима — мнение
Никакой речи о каком-либо неуспехе российской военной операции на Украине быть не может по очевидным причинам, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
Читайте также: Кургинян объяснил, почему слухи о неуспехе нашей операции на Украине — бред
С 1 марта крупнейшие мировые контейнерные перевозчики временно приостановили приём заявок на перевозку ряда грузов во все российские морские порты, в том числе и в Приморье.
Читайте подробнее: Контейнерные перевозчики приостановили приём заявок в морские порты РФ
Осуществление зверств по отношению к беззащитному мирному населению было глубоко чуждо для российских военных в прошлые эпохи, чуждо и сейчас, в отличие от стран Запада, которые сейчас активно поддерживают украинских нацистов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
Читайте также: Про зверства России на Украине лгут авторы бомбежек Хиросимы — Кургинян
Войска США не будут задействованы в конфликте на Украине, однако их перебрасывают в Европу для возможной защиты союзников по НАТО. Об этом американский президент Джо Байден заявил в обращении к Конгрессу.
«Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО в том случае, если [президент России Владимир] Путин решит двигаться дальше на Запад», — заявил Байден.
Читайте также: Байден объяснил переброску дополнительных войск в Европу «защитой НАТО»
Ночью 2 марта в Пензу поездом прибыли эвакуированные из Донецкой Народной Республики спортсмены. В составе группы 56 человек, из них пятеро взрослых и 51 ребенок в возрасте от 7 до 17 лет. По словам главного тренера сборной по плаванию ДНР Влады Гржибовской, они хотели бы потренироваться, потому что дома сейчас такой возможности нет.
Подробности в материале: В Пензенскую область из ДНР прибыла группа детей-спортсменов
Украина в противодействии российской специальной операции делает ставку на городскую герилью и помощь Запада, в то время как Россия всячески стремится минимизировать потери среди мирного населения Украины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
Читайте также: Россия стремится уберечь мирное население. А чего хочет Украина?
У российской стороны пока нет уверенности в том, что диалог с украинской делегацией поможет разрешить конфликт. Об этом постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
«Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы», — сказал Гатилов.
Об этом: Постпред Гатилов: у Киева нет желания взвешенно разрешить конфликт
В Ульяновской области руководитель следственного управления СКР Сергей Михайлов встретился с беженцами из Донецкой и Луганской Народных Республик. Он заявил, что «офицеры следственных органов СК России принимают исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса».
Читайте подробнее: В Ульяновске с беженцами из Донбасса встретились правоохранители
Казахстан придерживается позиции усиления роли ООН и ее консолидирующей роли. Об этом заявил 2 марта президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Читайте подробнее: Токаев выступил за усиление роли ООН на фоне геополитической напряженности
Украинские боевики в ночь на 2 марта обстреляли сразу три района Донецка, повредив объекты жилого фонда и инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, передает «Донецкое агентство новостей».
В Куйбышевском районе повреждены городская клиническая больница №21, школа №71, спортивный комплекс «Дельфин», дома по улицам Денисенко, 1, 2, 3, 4, 5, Туманяна, 5, 7, 9, 11, Руставели, 36, 37, 38, Спартака 43 и 51, Колесниковой, 13, Артемовская, 348 и Луговая, 4, а также по проспекту Кремлевский 41, 41а, 37 и 33а. В Кировском районе повреждены многоэтажки по улице Фета, 35 и Абакумова, 51, также частные дома по улице Кирова 260а и Кирова, 298, на этой улице перебит газопровод. В Киевском районе украинский снаряд прилетел на завод «Точмаш». В домах и на объектах инфраструктуры повреждены остекление, кровля, несущие конструкции и фасад.
Жителям Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) неизвестные начали звонить с неопределённых номеров и сообщать, что Украина якобы напала на Приднестровье. Об этом сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.
Читайте также: Жителей Приднестровья пугают ложными сообщениями о нападении Украины
Подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики от вооруженных формирований Украины освобождены уже сорок населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВСУ и нацистских боевиков. Об этом заявил 2 марта официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Потери в 79-й и 57-й бригадах ВСУ, противостоящих Народной милиции ЛНР, с начала проведения специальной военной операции России и республик Донбасса составили более 130 военнослужащих, из которых 70 — безвозвратные потери. Уничтожено 36 единиц украинской военной техники. Добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР 34 военнослужащих ВСУ, пять из которых находятся в медицинском учреждении, им оказывается помощь.
Проведение специальной военной операции по защите Донбасса обсудил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со старшеклассниками одной из школ города 1 марта. Об этом глава региона написал в соцсетях.
Об этом: Глава Севастополя рассказал школьникам о спецоперации по защите Донбасса
Силам Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось блокировать города Мариуполь. Об этом 2 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.
Читайте также: Войска ДНР блокировали Мариуполь
Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предупредил о том, что по телеграм-чатам «форсится ссылка на бот, который собирает информацию о российских военнослужащих».
Подробности в материале: В Госдуме рассказали об опасных ссылках и ботах в Telegram
Действия США и других западных стран, в том числе игнорирование справедливых требований России в сфере безопасности, привели к эскалации напряжённости на Украине. Об этом постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил 1 марта на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Коренная причина украинского кризиса заключается в гегемонистской политике США и Запада, которые потворствуют своеволию и произволу по отношению к другим странам», — подчеркнул северокорейский дипломат в своём выступлении.
Об этом: Постпред КНДР при ООН: США и Запад ответственны за кризис на Украине
Вооруженные формирования Украины за 1 марта выпустили по территории ДНР свыше 400 боеприпасов, сообщило 2 марта представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Применялись артиллерия калибров 152 и 122 мм, минометы калибров 120 и 82 мм, противотанковая ракета, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате украинских обстрелов погибли четыре мирных жителя, еще 30 человек получили ранения. Повреждено 125 домостроений, 33 объекта инфраструктуры и 25 автомобилей.
Сообщения о том, что с российскими космическими спутниками якобы утрачена связь, не соответствуют действительности. Об этом 2 марта сообщил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: Глава Роскомоса опроверг сообщения о «потере» контроля над спутниками
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Логвиново в Луганской Народной Республике (ЛНР) из минометов калибра 122 мм, которые запрещены Минскими соглашениями. Об этом 2 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли населенный пункт Логвиново в ЛНР из минометов — СЦКК
Вооруженные силы России взяли под полный контроль город Херсон на юге Украины, сообщили в российском Минобороны.
1 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что необходимо использовать все возможности для безопасного выезда иранцев, проживающих на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: Глава МИД: все варианты будут использованы для выезда иранцев с Украины
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 2 марта на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.
«Мы должны быть спокойны и уверены, должны поддерживать друг друга. Сегодня самое главное — не допустить тревожности. Мы делаем всё, чтобы жизнь протекала как обычно. Мы должны выполнять все наши планы по развитию края, которые наметили. Никаких оснований от них отказываться нет. Да, могут возникать какие-то сложности. Например, в поставках оборудования. Нужно вовремя принять решение и их заменить. Каких-то неосуществимых решений я не вижу. С точки зрения нацпроектов, государственных программ, отдельных мероприятий по Забайкальскому краю рисков на федеральном уровне мы не видим», — подчеркнул глава Забайкалья
Подробности в материале: «Мы достаточно экономны»: Забайкалье не страшится американских санкций
Операцию по принуждению Украины к миру ещё будут изучать во всех военных академиях планеты. В этом уверена журналист из Якутии Маргарита Нифонтова. В своём блоге она написала, что до России подобных спецопераций не проводил никто.
Читайте также: Противник силён, но мы победим! — о спецоперации России
Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием нанесён удар по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве.
1 марта Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи назвал Украину жертвой кризисной политики США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Об этом: Хаменеи: Корнем кризиса на Украине является политика США
1 марта министерство иностранных дел Ирана опровергло ложные заявления о закрытии посольства Исламской Республики в Киеве. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте подробнее: МИД Ирана опровергает закрытие посольства в Киеве
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов, сообщили в Министерстве обороны РФ.
За время специальной военной операции России выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил, чтобы его отпустили в Киев помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это заявление грузинский политик сделал в ходе судебного заседания в Тбилисском городском суде.
Читайте также: Саакашвили попросил отпустить его из тюрьмы на Украину
Подразделения Вооруженных сил России полностью взяли под контроль Херсон, заявили 2 марта в Министерстве обороны РФ.
Ударами российской армии, авиации и флота в ходе спецоперации уничтожены 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронемашин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц автотехники и 46 БПЛА.
В ходе специальной операции ВС России по защите Донбасса российские Воздушно-космические силы уничтожили 67 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом 2 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Минобороны РФ: ВКС России уничтожили 67 военных объектов на Украине
Выбор жителей Крыма, сделанный в 2014 году, был единственно правильным и возможным, и это подтверждалось последующими провокациями и блокадами со стороны Украины. Об этом написал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов 2 марта.
Подробности в материале: Аксёнов: Выбор Крыма в 2014 году был единственно возможным
С начала спецоперации российские войска уничтожили 51 пункт управления и узел связи вооруженных сил Укрианы, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационную станцию.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов переведёт свой однодневный заработок на счет Красного Креста для помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Глава региона призвал правительство края, депутатов Законодательного собрания, сотрудников органов местного самоуправления поступить так же.
Читайте подробнее: Власти Камчатки отдадут свой заработок беженцам из ЛНР и ДНР
Воздушно-космические силы Вооружённых сил России нанесли удар высокоточным оружием по технологическим объектам Службы безопасности Украины (СБУ).
Подробности в материале: ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам СБУ
Российские военные нанесли удар высокоточным оружием в Киеве, в результате аппаратная вещания телевышки была выведена из строя. Об этом 2 марта на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор России Игорь Конашенков.
Об этом: Аппаратная вещания телевышки Киева выведена из строя — Минобороны РФ
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников 2 марта опроверг информацию о том, что городская больница 2 Белгорода перестала принимать гражданских пациентов.
Подробности в материале: Глава белгородского минздрава опроверг «особый режим» работы больницы
На базе волонтёрского центра партии «Единая Россия» будет организована служба психологической помощи из-за существующей напряженной политической обстановки. Об этом заявил депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения ЕP в Петербурге Сергей Боярский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В России появится служба психологической помощи из-за обстановки в мире
Власти Эстонии не намерены препятствовать наземному и железнодорожному сообщению с Россией, однако обсуждают прекращение выдачи виз для граждан РФ. Об этом заявил в эфире ERR министр госуправления Эстонии Яак Ааб.
Читайте подробнее: В Эстонии заявили, что не намерены закрывать наземную границу с Россией
Оговорка американского президента Джозефа Байдена, назвавшего жителей Украины «иранцами», стала поводом для многочисленных комментариев в интернете. Люди недвусмысленно намекают на слабые умственные и моральные качества американского лидера.
«Для них хоть украинцы, хоть иранцы — это разменная монета с Россией, а не люди!» — отмечает Михаил Глушков в телеграм-чатеИА REGNUM.
«Ему что украинцы, что иранцы, что корейцы — все люди низшей касты», — соглашается Искандер.
Подробности в материале: Байден перепутал украинцев с иранцами. Сеть: «Ему нужно дружить с Кличко»
В ходе специальной военной операции ВС России по защите Донбасса было выведено из строя в общей сложности 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом 2 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Минобороны РФ: из строя выведено 1502 военных объекта Украины
Два снаряда, выпущенные с территории Украины, упали в селе Нехотеевка Белгородской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила вечером 1 марта пресс-служба Следственного комитета РФ.
Читайте также: СК России возбудил новое дело после обстрела Белгородской области
Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге полностью прекратило работу, украинские дипломаты покидают Россию.
Вооруженные силы Украины за текущие сутки девять раз открыли огонь по территории Луганской Народной Республики (ЛНР), обстреляв семь населенных пунктов. Об этом 2 марта сообщает Народная милиция ЛНР.
Об этом: Народная милиция ЛНР освободила 40 населенных пунктов
Уругвайская актриса Наталья Орейро высказалась относительно спецоперации России на территории Украины. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте, закрыв запись для комментариев.
Читайте также: Наталья Орейро выступила против спецоперации России
В ходе специальной операции по защите ВС России Донбасса российские Воздушно-космические силы уничтожили в общей сложности 58 военных украинских самолетов.
Читайте также: ВКС РФ уничтожили в ходе спецоперации 58 военных самолетов — Минобороны РФ
У России нет существенных военных проблем при проведении спецоперации на Украине, но есть серьезные проблемы иного плана, которые нельзя замалчивать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
Читайте также: Нельзя недооценивать степень промытости мозгов населения Украины — Кургинян
Китай намерен оказывать содействие диалогу России и Украины для снижения напряжённости в сложившейся ситуации. Об этом 2 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Об этом: Китай собирается содействовать диалогу России с Украиной — МИД КНР
В 95 пунктах временного размещения, работа которых организована в Ростовской области, приют нашли более 6,3 тысячи беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 2 марта.
Читайте подробнее: В Ростовской области задействовано 95 ПВР беженцев из Донбасса
С начала специальной операции в Донбассе добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской Народной Республики (ЛНР) более трех десятков украинских силовиков. Об этом 2 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Читайте также: С начала спецоперации 34 украинских силовика перешли на сторону ЛНР
В нынешней ситуации Европейский союз поддерживает Украину, однако при этом не ведет войну с Россией. Об этом 2 марта заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Читайте также: Евросоюз не ведет войну с Россией — Боррель
Вооружённые люди отобрали пять грузовиков с товарами у белорусских водителей в Волынской области Украины. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Инцидент произошёл 24 февраля на таможенном посту «Доманово». Неизвестные потребовали, чтобы водители оставили ключи в машинах и показали, какой груз перевозят.
«После они под угрозой применения оружия заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины», — рассказали в Следственном комитете.
Читайте подробнее: На Украине у белорусских водителей отобрали гружёные фуры
Единый центр гуманитарной помощи Ростовской области принял свыше 600 тонн гуманитарного груза. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 2 марта.
Читайте подробнее: Ростовская область получила 600 тонн гуманитарного груза для беженцев
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины на территории Белоруссии может состояться ближе к концу текущей недели, сообщают различные источники. Ранее предполагалось, что переговоры возобновятся 2 марта.
Двое военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли при отражении атаки украинских силовиков на горловском направлении, еще несколько человек попали в плен. Об этом официальный представитель народной милиции Эдуард Басурин сообщил 2 марта.
Атака произошла в районе села Бессарабка.
Подробности в материале: Двое военнослужащих ДНР погибли при отражении атаки ВСУ
Пользователи соцсетей в Италии полностью согласились со словами президента России Владимира Путина, который назвал западные страны «империей лжи».
Читайте также: «Он прав, и это печально» — итальянцы о словах Путина про «империю лжи»
В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что охрана государственной границы республики осуществляется в усиленном режиме на западном и южном направлениях.
Читайте также: Белоруссия усилила охрану границы
Музыкант и исполнитель Леонид Агутин спустя шесть дней начала военной спецоперации России высказался на эту тему. Он опубликовал пост в личном Instagram-аккаунте 2 марта.
Читайте также: Леонид Агутин высказался о конфликте с Украиной
В Ростовскую область за сутки прибыло ещё почти 5 тыс. беженцев из Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 2 марта.
Об этом: В Ростовскую область прибыло ещё почти 5 тыс. беженцев из Донбасса
Студентов из зарубежных вузов, вынужденных прервать обучение, готов принять Белгородский государственный университет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе вуза.
Об этом: Белгородский университет готов принять студентов-беженцев
Бои между силами Донецкой Народной Республики и Украины идут на подступах к Мариуполю. Сообщение об этом опубликовано 2 марта штабом территориальной обороны ДНР.
«Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.
Читайте также: Военные ДНР ведут бои на подступах к Мариуполю
ВСУ в оккупированных городах Луганской Народной Республики используют мирное население как живой щит, пытаясь замедлить продвижение Народной милиции ЛНР. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«В населенных пунктах размещается техника, вооружение, организовывается оборона, для чего используется живой щит из мирного населения», — сказал он. Это? «безусловно, затрудняет продвижение вперед подразделений Республики».
«Но в каждом конкретном отдельном случае мы ищем варианты и пути решения проблем и, несмотря ни на что, мы движемся вперед. Основная наша задача — не допустить гибели мирного населения», — подчеркнул Пасечник.
В Кемеровской области по инициативе губернатора Сергея Цивилёва стартовала акция в поддержку спецоперации России. С сегодняшнего дня название региона в официальных материалах областного правительства будет писаться «КуZбасс».
Об этом: В КуZбассе изменили вариацию написания региона в поддержку спецоперации
Переговоры представителей России и Украины на белорусской территории не отменены — сдвинуто их время. Об этом сообщил 2 марта источник, близкий к переговорам.
«Не отмена, сдвинулось время, скоро будет официальная информация», — заявил собеседник ТАСС.
Читайте также: Россия и Украина сдвинули время переговоров — источник
Группировка войск Донецкой Народной Республики (ДНР) ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Об этом: Военные ДНР вошли в Волноваху
Украинские силовики готовы прикрываться мирными гражданами как живым щитом, а также захватывать социально значимые объекты инфраструктуры, говорится в сообщении Народной милиции ЛНР. В городе Лисичанск националистическими формированиями занят корпус № 2 городской больницы, а также отделение медицинского центра. На втором и третьем этажах оборудовали пулеметные расчеты. Кроме того, боевики оборудовали позиции в школе № 14 и лицее №12.
«Данные преступные действия подтверждают циничность и беспринципность украинских нацистов. Мы в очередной раз предупреждаем националистов о неминуемой их ликвидации за преступления против человечности!» — говорится в сообщении.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о том, что его страна поставит наступательные вооружения на Украину. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Конгрессе депутатов Испании.
«Испания поставит украинскому сопротивлению наступательный военный материал», — сказал Санчес.
Подробности в материале: Премьер Испании поменял позицию по поставке вооружений на Украину
Украинский флаг спустили с флагштока при здании консульства и посольства Украины в Леонтьевском переулке в центре Москвы. Об этом сообщает 2 марта ТАСС.
Отмечается, что вывеска, которая прежде указывала на дипломатическое представительство Украины, демонтирована с ограждения у входа в здание. По периметру дежурят полицейские.
Подробности в материале: Флаг Украины снят со здания посольства в Москве
В Совфеде предупредили страны Европы об опасности со стороны украинских террористов.
Читайте также: В Совфеде предупредили Европу о нашествии орды украинских террористов
Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила 37 населенных пунктов, которые были оккупированы Киевом. Об этом 2 марта заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: Военные ДНР освободили 37 населенных пунктов
Украинский кризис стал темой телефонного разговора президентов Азербайджана и Франции Ильхама Алиева и Эммануэля Макрона, сообщает 2 марта пресс-служба азербайджанского лидера.
«В ходе разговора были обсуждены кризисная ситуация на Украине и вопросы оказания ей гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Президенты Азербайджана и Франции обсудили ситуацию на Украине
Власти Белоруссии готовы организовать встречу представителей России и Украины на территории республики в любой момент. Об этом заявил 2 марта пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Читайте подробнее: Белоруссия готова организовать встречу России и Украины в любой момент
Обложка выпуска «Крымской газеты» от 2 марта нынешнего года посвящена поддержке специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса, сообщает 2 марта корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: «Крымская газета» выпустила номер в поддержку спецоперации ВС России
Представитель Афганистана в ООН заявил, что проголосует за резолюцию, осуждающую действия России на Украине, на Генассамблее Организации Объединённых Наций. Насир Файек считает, что спецоперация России на Украине нарушает Устав ООН и ставит под угрозу безопасность стран. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Читайте также: Афганистан поддержит резолюцию с осуждением действий России на Украине
При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам в Донбассе погиб уроженец ардатовского села Чукалы Виктор Исайкин. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Мордовии Артем Здунов.
Здунов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего военного.
«Вечная память», — написал он.
Подробности в материале: Глава Мордовии сообщил о гибели полковника Виктора Исайкина
Операция России на Украине началась только недавно, однако о возможном применении в связи с ней ядерного оружия стали говорить активнее, чем ожидалось. В преддверии своих действий на Украине Москва провела соответствующие учения. Когда же операция началась, президент России Владимир Путин предупредил о том, что любая страна, которая попытается «помешать» России, столкнется с «последствиями, с которыми [она] в своей истории еще никогда не сталкивалась», пишет Род Лион в статье для австралийского издания The Strategist.
Читайте также: Применит ли РФ ядерное оружие на фоне кризиса вокруг Украины? — Strategist
Советская и российская актриса театра и кино, член Союза театральных деятелей России и народная артистка РСФСР Алина Станиславовна Покровская поддержала специальную военную операцию Вооруженных сил РФ по защите Донбасса. Об этом 2 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Народная артистка РСФСР Покровская поддержала операцию по защите Донбасса
Второй раунд переговоров России и Украины в Белоруссии сегодня, 2 марта, маловероятен, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Читайте также: Названы возможные сроки второго раунда переговоров России и Украины
На Украине во время специальной военной операции погиб офицер из Челябинска Константин Глушков. Об этом сообщает телеграм-канал Управления пресс-службы и информации регионального правительства.
Читайте подробнее: На Украине погиб офицер из Челябинска
Учителя московских школ задали интересующие вопросы по сложившейся ситуации на Украине и её оценке с точки зрения международного права официальному представителю Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Обсуждение прошло в формате онлайн-встречи, организованной департаментом образования и науки Москвы. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
Читайте подробнее: Учителя школ в Москве обсудили с Захаровой подходы к урокам об Украине
Российская делегация будет ждать украинских представителей для переговоров с вечера 2 марта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — сказал Песков.
Читайте также: Песков рассказал о времени новой встречи делегаций России и Украины
Водители маршрутных такси присоединились к акции #СвоихНеБросаем в поддержку специальной операции на Украине. Они наклеили на стёкла машин листовки с георгиевской лентой в виде буквы Z. Подробности сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
«Должна быть какая-то поддержка и помощь. Чтобы они были уверены, что они не одни там, что мы их поддерживаем во всей этой ситуации. Мы их не бросаем и считаем нужным помогать, чем сможем. Надеюсь, что они будут знать, что мы с ними», — отметил водитель маршрутки №3 Андрей.
Подробности в материале: «Своих не бросаем»: в Чите появились маршрутки с наклейками в виде буквы Z
Швейцария временно закрыла свое посольство в Киеве, заявил 2 марта официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.
Читайте также: Швейцария временно закрыла посольство в Киеве
Решение о переводе посла Хорватии Аницы Джамич из Киева во Львов на фоне усложнения обстановки с безопасностью в украинской столице и специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса принял хорватский премьер-министр Андрей Пленкович. Он рассказал об этом 2 марта на брифинге.
Об этом: Хорватия решила перевести своего посла на Украине из Киева во Львов
Кандидат в президенты Южной Кореи от оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль проведет 2 марта встречу с новым послом Украины в Сеуле Дмитрием Пономаренко. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей партии.
Читайте также: Кандидат в президенты Южной Кореи обсудит с послом Украины спецоперацию РФ
Россия просчитывала разные уровни реакции на спецоперацию России по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Москва просчитывала разные степени, скажем так, разный градус реакции», — сказал Песков.
Читайте также: Песков заявил о понимании возможной реакции на спецоперацию России
В России растёт уровень поддержки действий президента Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 2 марта журналистам.
По его словам, подобное единение вокруг президента очень важно в столь нелёгкий и ответственный момент, это придаёт Путину сил.
Читайте подробнее: Песков заявил о росте уровня поддержки действий Путина
Глава Калмыкии Бату Хасиков записал видеообращение, в котором призвал земляков проявить внимательность и сознательность. Он назвал специальную военную операцию России по защите Донбасса правильным решением, напомнив о многолетней антироссийской пропаганде.
Читайте подробнее: Глава Калмыкии: «Поток лжи и провокаций вырос многократно»
Власти России чувствуют высокий уровень поддержки решений президента РФ Владимира Путина, в том числе и решения по проведению спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«О том, что уровень поддержки решений президента, его действий очень и очень высок, нам известно. Мы это чувствуем по обращениям граждан, словам поддержки, конкретным действиям. Мы видели реакцию парламентариев ещё до того, как были признаны республики, которые во многом являются зеркалом нашего общества», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков заявил о высоком уровне поддержки решения Путина по спецоперации
Президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий получает постоянную информацию о потерях в ходе специальной операции на Украине, заявил 3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: Путин получает информацию о потерях во время спецоперации
На Украине орудует большое число националистов и боевиков, и от них нужно избавиться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера — бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. И, конечно, нужно от них избавиться», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков — о националистах Украины: «Кто-то должен наказать их»
Глава Калмыкии Бату Хасиков в ходе видообращения к землякам обратил внимание на общую историю и культуру братских народов России и Украины. Он выразил уверенность, что правда восторжествует.
Читайте подробнее: «Наши деды сражались не для того, чтобы сегодня правили неонацисты»
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий после божественной литургии в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы призвал прихожан доверять только официальной информации, имея ввиду данные о специальной военной операции России по защите Донбасса.
Читайте подробнее: Ростовский митрополит: «Не поддавайтесь провокаторам»
Руководство Молдавии ничего не делает для того, чтобы оказать помощь беженцам, прибывающим с Украины. Об этом 2 марта заявил мэр Кишинёва Ион Чебан в своём телеграм-канале.
Читайте также: Мэр Кишинёва обвинил власти Молдавии в бездействии в отношении беженцев
Представление посольству Украины сделали власти Японии, об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно сообщил 2 марта на регулярной пресс-конференции.
«Мы сделали представление, разъяснив нашу позицию по вопросу эвакуации [японских граждан с территории Украины]», — ответил Мацуно.
Подробности в материале: Японские власти выразили представление посольству Украины
Главным выгодополучателем ситуации на Украине являются США. Об этом 2 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
«Кто главный экономический и политический бенефициар этой войны? США», — сказал Коротченко.
Читайте также: Военный эксперт назвал главного бенефициара ситуации на Украине
Битвой «добра и зла» пытаются представить американские власти нынешнее положение дел в отношениях США и России, об этом заявила Келли Бокар Влахос 2 февраля в статье, вышедшей в Responsible Statecraft.
Читайте также: В своей речи Байден поделил мир на «добрых и злых» — Responsible Statecraft
Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется 46 уголовных дел в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории республики в период с 25 по 28 февраля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГП ДНР.
Огонь по населенным пунктам республики велся из минометного и артиллерийского вооружения, а также из тактического ракетного комплекса «Точка-У». По фактам получения ранений мирными жителями ДНР возбуждено 7 уголовных дел, по фактам причинения ущерба инфраструктуре республики возбуждено 39 уголовных дел.
Власти Индии понимают, насколько глубок украинский кризис, Россия благодарна Нью-Дели за сбалансированную позицию. Об этом российский посол в Индии Денис Алипов заявил 2 марта.
«Мы благодарны Индии за ее сбалансированную позицию, продемонстрированную в ООН», — приводит слова Алипова информационное агентство ANI.
Читайте подробнее: Индия понимает глубину украинского кризиса — посол России
Во время спецоперации на Украине российские военные во главу угла ставят необходимость сохранения жизней мирного населения. Об этом 2 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
Однако ситуация осложняется тем, что украинские боевики прикрываются мирным населением.
Подробности в материале: Коротченко: украинские боевики используют население как живой щит
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела по факту обстрелов. Возбуждено и расследуется 46 уголовных дел в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики в период с 25 по 28 февраля текущего года.
Так, по приказу командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Вессера В.В. с 26.02
26.02.2022 г. по приказу командира 56-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Иванова И.В. произведен обстрел с. Спартак Ясиноватского района, в результате которого повреждены 3 жилых домостроения. Возбуждено 3 уголовных дела.
26.02.2022 г. по приказу командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С. произведен обстрел г. Амвросиевка из тактического ракетного комплекса «Точка-У», в результате которого повреждены строения и транспорт, принадлежащий ОАО «Агросервис», а также 6 жилых домостроений. Возбуждено 1 уголовное дело.
26.02.2022 по приказу командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С. произведен обстрел г. Иловайск из тактического ракетного комплекса «Точка-У», в результате которого повреждены строения Иловайской дистанции пути ГУП ДНР «Донецкая железная дорога», частный автомобиль, а также 6 жилых домостроений. Возбуждено 1 уголовное дело.
26.02.2022 по приказу командира 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Денисова А.В. произведен обстрел с. Саханка Новоазовского района, в результате которого 1 мирный житель получил ранения. Возбуждено 1 уголовное дело.
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25.02.2022 г. по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Майстренко А.С. произведены обстрелы Кировского района г. Донецка, в результате которого повреждены 2 жилых домостроения. Также по приказу командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С. произведен обстрел из тактического ракетного комплекса «Точка-У», в результате которого на территории ГУП ДНР «Республиканская топливная компания» произошло возгорание топливного трубопровода. Возбуждено 3 уголовных дела.
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В отношении указанных командиров ВСУ возбуждены уголовные дела по статье «теракт» (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 229 УК ДНР). В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия. Информация обновляется в оперативном порядке.
Украинская сторона тянет время для переговоров с Россией по указаниям США. Об этом сегодня, 2 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте также: Украина тянет время для переговоров по указаниям США — Лавров
Захваченный Украиной город Мариуполь полностью блокирован вооруженными силами Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Мариуполь полностью блокирован. Есть информация, что мэр Мариуполя обратился к Зеленскому чтобы они оказали военную помощь. Волноваха зачищается от мусора, который там был», — сказал Басурин.
Читайте подробнее: Басурин: продвижение войск ДНР идёт по плану
Пользователи Facebook обсудили дискриминационное отношение к гражданам африканских государств на Украине во время эвакуации из-за проведения специальной военной операции.
Читайте также: Африканцы возмущены: «Варварское украинское правительство проявляет расизм»
Американский актёр и певец Джаред Лето выразил слова поддержки жителям Украины в связи с проведением российской военной спецоперации.
Читайте также: Джаред Лето поддержал украинцев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил модернизировать структуру и состав вооружённых сил с учётом актуальных угроз военной безопасности. Об этом сообщает 2 марта его пресс-служба.
Читайте подробнее: Президент Казахстана поручил модернизировать состав и структуру войск
Кабардино-Балкария отправила вторую партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированным в Ростовскую область. По поручению главы КБР Казбека Кокова, собрано еще 20 тонн гуманитарного груза — бутилированная вода, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, в том числе, для детей, сообщает пресс-служба главы региона.
«Эта фура вольётся в колонны, которые со всей страны стекаются туда, где подготовлены пункты временного размещения людей. Жители Кабардино-Балкарской Республики не остались в стороне. Мы и дальше готовы оказывать помощь жителям Донецка и Луганска» — отметил заместитель председателя правительства КБР Марат Хубиев.
Ранее в Ростов-на-Дону было отправлено 20 тонн гуманитарной помощи от Кабардино-Балкарии, которая была сформирована совместно с партией «Единая Россия». Республика готова к приёму 800 жителей ЛНР и ДНР, вынужденно покинувших места постоянного проживания.
Киевские боевики обстреляли село Санжаровка, которое находится на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), из минометов калибром 120 мм, запрещенных минскими соглашениями. Об этом 2 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские силовики обстреляли село Санжаровка в ЛНР из минометов — СЦКК
Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что если президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку, то украинский народ сам определит свою судьбу и следующего лидера, сообщает Sindonews.
Об этом: Посол России в Индонезии сделала заявление о президенте Украины
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 14:00 (Мск). 02.03.2022
Кабардино-Балкария направила дополнительную гуманитарную помощь жителям Донбасса. glava.kbr.ru
Прибывшие из Донбасса представители мониторинговой миссии ОБСЕ инициировали и спустя час ожидания отменили встречу с журналистами 2 марта в Ростове-на-Дону.
Подробности в материале: Миссия ОБСЕ инициировала и тут же отменила встречу с журналистами
Борт со студентами, эвакуированными с территории Украины, приземлился в Каире утром в среду, 2 марта. Об этом сообщает Al-Ghad.
Читайте подробнее: Самолет с эвакуированными с Украины гражданами Египта приземлился в Каире
Западные страны отказались выполнять требования России по формированию новой архитектуры европейской безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом: Лавров: Запад отказался выполнять требования России по безопасности
Кабардино-Балкария отправила в Ростов-на-Дону вторую партию гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Читайте подробнее: Кабардино-Балкария отправила вторую партию гуманитарной помощи для беженцев
Бывший посол США в Косово Филип Казент заявил, что правительство США должно создать в составе вооружённых сил США специальное подразделение из афганских солдат и коммандос, потому что после начала спецоперации России на Украине Вашингтону необходимо отправить боевые силы в Европу. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Читайте также: Экс-посол США призвал Вашингтон отправить силы афганских коммандос в Европу
Специальная военная операция российских войск по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии и новая политическая и социально-экономическая реальность ставят перед региональными руководителями целый спектр задач.
Подробности в материале: Регионы России в новых условиях: путь к мобилизационной экономике?
Страны Североатлантического альянса не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Подробности в материале: Шольц ответил на вопрос о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине
Поручение обеспечить в рамках предоставленных полномочий пресечение уголовно-правовыми средствами распространения ложных сообщений о событиях, которые связаны с проведением специальной военной операции ВС России по защите ЛНР и ДНР, дал 1 марта СК РФ в ходе совещания по вопросам организации работы в условиях специальной военной операции по защите Донбасса председатель СК России Александр Бастрыкин.
Читайте подробнее: Бастрыкин поручил СК РФ пресекать распространение фейков о спецоперации
Крымские мусульмане надеются на скорейшее разрешение ситуации на Украине и последующую добрососедскую жизнь двух государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев.
«С глубокой болью воспринимаем страдания людей, вызванные происходящими событиями в соседнем государстве. Мы надеемся, что мир на Украине настанет в ближайшее будущее, конфликтная ситуация будет решена, что позволит двум братским государствам жить в добрососедстве», — сказал Аблаев.
Читайте также: Муфтий Крыма надеется на скорейшее решение ситуации на Украине
Девятилетний ребёнок из Херсона находится в реанимации больницы Симферополя с огнестрельным ранением после нападения украинских националистов на его семью, об этом сообщил 2 марта в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: «Людоеды не щадят детей» — Аксёнов о расстрелянной под Херсоном семье
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию на Украине, передаёт 2 марта сайт Кремля.
Об этом: Путин обсудил с Токаевым спецоперацию России на Украине
Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) отодвинули войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) на достаточное расстояние, чтобы предотвратить обстрелы территории республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Об этом: Пасечник: ЛНР достаточно отодвинула ВСУ для предотвращения обстрелов
На площади у торгового комплекса «Континент» в Омске 2 марта прошёл флешмоб «Мы вместе — мы едины!». Об этом сообщили в правительстве Омской области.
Читайте также: В Омске прошла акция в поддержку жителей Донбасса и российских военных
Решение о признании ЛНР было своевременным, так как Киев наращивал присутствие ВСУ в Донбассе. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе встречи с председателем комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Дмитрием Хубезовым.
«Принятое совсем недавно решение о признании Республик Донбасса — это было очень здорово, это было, конечно же, очень своевременно, потому что мы знали о том, что Запад дает указания, а Украина по его приказу наращивает вооруженные силы на линии соприкосновения. Они (ВСУ)готовились к нападению на нас, они получали самые новейшие виды вооружения, они стянули максимальное количество техники, бронетехники, личного состава, вооружения крупного калибра, среднего. Они готовились к серьезному броску», — сказал он.
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию на фоне специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по защите Донбасса. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Подробности в материале: Путин обсудил с Токаевым ситуацию со спецоперацией ВС РФ по защите Донбасса
В Крым из Херсонской области доставлен девятилетний ребёнок, раненый украинскими националистами, информация об этом появилась в Крымских СМИ со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
Читайте также: Из Херсона в Крым привезли ребенка, чью мать расстреляли неонацисты
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков оперативное совещание по социально-экономической ситуации в республике открыл словами глубокого сожаления и соболезнования семьям четырех военнослужащих — жителей республики, погибших при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса. Глава региона дал поручение правительству оказать семьям военнослужащих всестороннюю поддержку.
Руководитель республики проинформировал, что Кабардино-Балкария продолжит оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших свои дома. 1 марта марта была направлена вторая партия гуманитарного груза.
В освобожденных районах ЛНР идет зачистка территории от террористических групп украинских нацистов. «Есть отдельные блуждающие террористические группы, которые доставляют нам серьезный дискомфорт и нарушают стабильность ситуации в Республике. Силами подразделений силовых структур ЛНР организованы отряды, которые уже приступили к зачистке освобожденных территорий и блокированию действий вот тех разрозненных групп», — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Россия была вынуждена предпринять специальную военную операцию по денацификации Украины, так как все другие возможности для ведения рациональных переговоров не только с режимом в Киеве, но и с его западными покровителями были полностью исчерпаны. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.
Об этом: Сербский эксперт: На Украине Россия защищает всю русскую цивилизацию
В британских школах и институтах действительно наблюдаются отдельные попытки дискриминации граждан России, но они не имеют массового характера. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Подробности в материале: Посол РФ рассказал о случаях дискриминации российских студентов в Британии
Молдавия, согласно конституции, является нейтральным государством, и руководство страны не рассматривает вопрос вхождения в НАТО. Об этом министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил на телеканале ТV8.
Эстония не поддерживает ситуацию, при которой разрешать конфликт на Украине в ходе мирных переговоров будут исключительно две крупные страны — США и Россия.
Об этом эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила в интервью гостелевидению ETV.
Читайте также: Эстония против замены Украины на мирных переговорах с Россией на США
Мы оперативно должны реагировать на все вызовы, которые возникают сейчас в экономике, на все находить решение. Нельзя допускать никаких сбоев в экономике, в работе системообразующих предприятий, в сфере энергообеспечения, в здравоохранении и образовании. Об этом заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на оперативном совещании по социально-экономической ситуации в республике, сообщает пресс-служба администрации главы региона.
«Наша экономика будет более устойчива к внешним угрозам, так как есть сельское хозяйство, туризм, средства, которые заложены в бюджет на реализацию большого количества проектов. Как работали, так и будем работать, а где-то и лучше», — отметил Коков.
Подробности в материале: «Поддаваться панике не надо» — глава Кабардино-Балкарии о внешних угрозах
Компания «Азербайджанские авиалинии» организует ежедневные рейсы для эвакуации граждан республики с Украины. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе перевозчика.
Читайте также: Азербайджан организует рейсы для вывоза своих граждан с Украины
Житель Аткарского района Саратовской области Максим Ханыгин погиб во время спецоперации в Донбассе. Об этом сообщил губернатор Валерий Радаев и выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью саратовского военнослужащего.
«Мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны. Он погиб, защищая наш народ, мирную жизнь. Большое горе для всех нас. Саратовцы скорбят. Наши сердца полны боли и благодарности. Вечная слава герою Родины!» — заключил глава Саратовской области.
Семье военнослужащего окажут всю необходимую помощь.
Читайте подробнее: В ходе спецоперации в Донбассе погиб военнослужащий из Саратовской области
Расширение НАТО может дестабилизировать мир и запустить новую гонку вооружений, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве.
По словам главы сирийского МИД, именно США и их союзники ответственны за усиление кризиса на Украине.
Об этом: Глава МИД Сирии назвал расширение НАТО угрозой мировой стабильности
Специальный военный борт, направленный властями Иордании в Румынию для эвакуации выехавших с Украины граждан, вылетел на Родину в полдень, 2 марта. Об этом сообщает Jordan TV.
Читайте подробнее: В Иорданию из Румынии вылетел самолет с эвакуированными гражданами
Сегодня, 2 марта, состоялись похороны военнослужащих — жителей Кабардино-Балкарии, погибших при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса, в том числе граждан Российской Федерации. Глава КБР Казбек Коков принял участие в траурных мероприятиях, выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, отдавших свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны.
Читайте подробнее: Кабардино-Балкария прощается с погибшими при спецоперации военнослужащими
России и Украине необходимо срочно начать диалог друг с другом. Об этом 2 марта заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на внеочередной сессии Совета ООН по правам человека.
Подробности в материале: Азербайджан призвал РФ и Украину к диалогу
Художественный руководитель ансамбля авторской и казачьей песни «Любо» Михаил Ивановский спустя восемь лет вернулся в свой родной дом.
Подробности в материале: Житель луганского села Валуйское спустя восемь лет вернулся домой
В данный момент пока нельзя сказать, какими будут отношения между Россией и НАТО, и ясно только одно — они уже никогда не будут прежними. Об этом 2 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте подробнее: Замглавы МИД РФ: отношения России и НАТО уже не станут прежними
Муж вице-премьера и министра культуры, спорта и по делам молодёжи Грузии Теи Цулукиани Нугзар (Нуго) Какулия 1 марта на своей странице в «Фейсбуке» обрушился с руганью на грузинскую оппозицию и персонально на президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте подробнее: Супруг грузинского министра обозвал Зеленского «неблагодарной обезьяной»
Белоруссия не участвует в военной спецоперации России на Украине и не собирается этого делать, заявил 2 марта пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
«Ещё раз подчеркиваем то, о чём неоднократно заявляла белорусская сторона: наша страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в боевых действиях на территории Украины», — сказал Глаз.
Подробности в материале: В МИД Белоруссии заявили в неучастии страны в спецоперации на Украине
Вопрос об ускоренном принятии Украины в состав Европейского союза не укладывается в голове, заявил 2 марта заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».
«Принять в свои ряды такое государство, националистическое, где правят бал нацистские группировки, — это, по-моему, саморазрушительно для самого Евросоюза», — сказал Грушко.
Подробности в материале: Принятие Украины в ЕС «не укладывается в голове», заявили в МИД России
Заявления стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) о том, что они не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине, свидетельствуют о том, что у блока еще остался здравый смысл. Об этом 2 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: Замглавы МИД РФ заявил, что у НАТО еще «остался здравый смысл»
На пропускных пунктах государственной границы Молдавии сильно вырос пассажиропоток. Об этом сообщает агентство «Молдпресс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Подробности в материале: На границе Молдавии сильно вырос пассажиропоток
С момента начала российской специальной операции на Украине страну покинули свыше 830 тысяч человек. Такие данные представило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Грузинские граждане, находящиеся сейчас в Харькове, просят о помощи и обвиняют посольство Грузии на Украине в том, что оно их фактически бросило, сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Читайте подробнее: Брошенные в Харькове граждане Грузии просят об эвакуации
Россия будет продолжать добиваться, чтобы НАТО предоставило гарантии своего нерасширения, заявил 2 марта заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко в эфире «России 24».
Читайте подробнее: В МИД РФ заявили, что Москва настаивает на гарантиях нерасширения НАТО
У Эстонии нет правовых основ для отправки на Украину работающих здесь граждан страны, чтобы они «выполнили свой гражданский долг по защите государства», заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
Читайте подробнее: Минобороны Эстонии: нет правовых основ «выгнать» работающих здесь украинцев
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-ЖомартТокаев 2 марта провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба — казахстанского главы государства.
Подробности в материале: Президенты России и Казахстана обсудили ситуацию на Украине
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что правительство Грузии необходимо заменить, так как оно является «предательским», сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи». По мнению Гончаренко, дипломатический демарш официального Киева является правильным решением, поскольку на Украине не видят поддержки со стороны кабинета министров, возглавляемого Ираклием Гарибашвили.
Об этом: Украинский депутат потребовал сменить грузинское правительство
Власти США обсуждают возможность введения санкций против российской нефтегазовой промышленности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Подробности в материале: Белый дом взвешивает возможность введения санкций против нефти России
В Миллеровском районе Ростовской области, граничащем с Донбассом, с 1 марта возобновлён образовательный процесс. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования.
Читайте подробнее: В приграничном районе Ростовской области вновь открыли школы и детские сады
О гибели выпускника рязанского десантного училища, гвардии подполковника ВДВ во время спецоперации по защите Донбасса сообщил 2 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Подробности в материале: Рязанский подполковник ВДВ погиб при спецоперации
В Госдуму внесены поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ.
На эстонско-латвийской границе в Валга увеличено количество патрулей для помощи пограничникам в контроле и обеспечении порядка прибывающих с Украины военных беженцев. Об этом сообщило региональное издание южной Эстонии Lоuna-Eesti Postimees.
Читайте также: На границе с Латвией Эстония усилила патрули для работы с беженцами
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $113 за баррель впервые с июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
Подробности в материале: Цена на нефть Brent превысила $113 за баррель впервые с 2014 года
ЕС запретил в 27 своих странах-членах вещание российских государственных СМИ RT и Sputnik, сообщает Reuters.
Читайте подробнее: Европейский союз запрещает вещание RT и Sputnik
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав администраций Черкасской и Одесской областей, сообщает 2 марта издание «СТРАНА.ua».
При этом Одесскую область теперь будет возглавлять бывший главарь 24-го нацистского добровольческого батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Марченко.
Читайте также: Зеленский назначил экс-командира «Айдара"* главой Одесской области
Поправки об ответственности за производство и распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России внесены в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Подробности в материале: Госдума обсудит лишение свободы до 15 лет за фейки о Вооруженных силах РФ
По состоянию на 2 марта общее количество вывезенных пятью авиарейсами с Украины через территорию Польши граждан Узбекистана составило 1186. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Читайте также: Узбекистан вывез с Украины 1186 своих граждан
Украинские военные, сдавшиеся в плен бойцам НМ ДНР под Волновахой, заявили, что командиры их бросили и приказали «ждать».
Об этом пленные украинские военные рассказали 2 марта репортеру агентства RT.
Читайте также: «Командиров нет, отступали» — пленные из ВСУ рассказали СМИ о «подвигах»
Белый дом обсуждает введение новых санкций в отношении ряда российских олигархов, в том числе Алишера Усманова, сообщает The Washington Post
Подробности в материале: Белый дом может ввести санкции против Алишера Усманова и других олигархов
В Ленинградскую область самостоятельно прибыли более 120 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Они остановились у родственников и друзей, всем им окажут помощь региональные власти Ленобласти. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.
Читайте подробнее: В Ленобласть своим ходом прибыли более 120 беженцев из ДНР и ЛНР
Заявление секретаря украинского «Совета национальной безопасности и обороны» (СНБО) Алексея Данилова о том, что Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии, если такое решение будет принято верховным главнокомандующим страны, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 2 марта в социальной сети Facebook.
Читайте также: Сеть: «Кто-то ещё жалеет нацистов?» — Киев угрожает Минску ракетным ударом
Куба, Венесуэла и Никарагуа выступили с критикой международного сообщества, обвинив его в «двойных стандартах» из-за попытки Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию, осуждающую операцию России на территории Украины.
Об этом: Куба, Венесуэла и Никарагуа обвинили ООН в двойных стандартах
Два подростка получили ранения при обстреле поселка Голубовское со стороны киевских силовиков. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По уточненной информации, в результате зафиксированного в 15:15 обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в направлении населенного пункта Голубовское с применением минометов калибра 120 мм на автомобильной дороге Голубовское-Кировск получили ранения различной степени тяжести двое 15-летних подростков», — говорится в сообщении.
В заявлениях властей Эстонии о готовности принять тысячи беженцев с Украины пока превалируют эмоции, а не холодный расчет. Об этом заявил эстонский публицист Родион Денисов порталу rus.objektiiv.ee.
В любой кризисной ситуации следует просчитывать последствия тех или иных действий хотя бы не несколько шагов вперед. В противном случае принятые второпях решения могут больно ударить по коренным жителям, считает журналист.
Он добавил: «К сожалению, ни один из эстонских политиков, призывающих принимать украинских беженцев, открыто не объяснил, что Эстония будет делать, если счет въезжающих пойдет на десятки или даже сотни тысяч». Денисов уверен, что со всей остротой встанут вопросы социального обеспечения и гарантий беженцам, обеспечения таких людей работой на долгие годы. «Или же политики всерьез надеются, что люди уедут сразу, как только на Украине прекратятся боевые действия?» — задается он вопросом.
Учитывая количество въехавших в Эстонию в последние годы украинских гастарбайтеров, пишет Денисов, можно предположить, что даже те, кто прибудут сюда в качестве беженцев, по всей вероятности, захотят остаться тут навсегда.
«А раз так, то сразу возникает вопрос — как быть с интеграцией этих людей в эстонское общество? Понятно, что эти люди серьезно изменят обстановку на рынке труда, потеснив оттуда за счет зарплатного демпинга тысячи местных», — прогнозирует он.
Но кроме этого, добавляет эстонский публицист, явно возникнут проблемы и в части ментальной интеграции, ведь прибывающие люди сильно отличаются в подходах к жизни и привычках не только от местных эстонцев, но даже от проживших уже 30 лет в условиях независимой Эстонии русскоязычных жителей республики.
Об этом: Эстония вряд ли готова к большому потоку беженцев с Украины — мнение
Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что фейки о специальной военной операции России по защите Донбасса создаются спецслужбами НАТО, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 марта в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Стройте информационные стены!» — МИД РФ: НАТО атакует Россию фейками
По данным посольства Таджикистана на Украине, граждан республики в списке пострадавших нет, сообщает «Азия Плюс».
Читайте также: МИД Таджикистана: пострадавших граждан республики на Украине нет
В Сети обсудили заявление секретаря украинского «Совета национальной безопасности и обороны» (СНБО) Алексея Данилова о том, что Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии.
Читайте также: Сеть: «Не злите Батьку!» — в Киеве угрожают Белоруссии ракетным ударом
Со временем злость и обида на Москву сменятся чем-то другим. Импульс исключить Россию из международной системы понятен, но и нереалистичен. Попытки полностью изолировать Россию увеличат ее зависимость от Китая и, несомненно, усугубят трения Запада с Пекином, еще больше ускорив деглобализацию.
Читайте также: Так ли нужна Западу новая холодная война? — Responsible Statecraft
Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают освобождение территорий своей страны. Об этом 2 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
При этом продвижение войск осложняется тем, что украинская сторона прикрывается мирным населением и при отступлении минирует объекты гражданской инфраструктуры.
«Если подача газа из России будет остановлена, то не будет отопления и рабочих мест, а если будет остановлено расширение Пакш-2, снижение накладных расходов не удастся сохранить», — заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.
Читайте также: Нe будет поставок газа — не будет отопления и рабочих мест в Европе
В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что прекращение огня на территории Украины является условием для проведения полноценных переговоров между Украиной и Россией.
Читайте также: Сеть: «Будет капитуляция» — Зеленский назвал условие для начала переговоров
В Сети обсудили обещание президента США Джо Байдена конфисковать яхты, квартиры, самолеты российских элит, которые находятся за рубежом.
Читайте также: Сеть: «Держите деньги дома!» — США конфискуют имущество олигархов из России
Строительная отрасль ожидает новых решений, в том числе продления мер по поддержке спроса, но ставки по ранее выданным льготным ипотечным кредитам меняться не должны.
Читайте также: Строители не видят угрозы реализации проектов в России
Каждый либерал, анархист и западный «левак» становится фашистом в тот самый момент, когда представляет себе жизнь, в которой обеспечивающее им комфорт и привилегии империалистическое ядро теряет актуальность.
Читайте также: Китайский блогер: «Пока Америка существует, мира не будет»
Открытый урок «Защитники мира» пройдёт в российских школах 3 марта, сообщили 2 марта в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Подробности в материале: В школах России пройдёт открытый урок «Защитники мира»
Доминиканской Республике при содействии дипломатических учреждений в Восточной Европе удалось эвакуировать с Украины десять доминиканских граждан, сообщает Prensa Latina.
Подробности в материале: Доминикана эвакуировала своих граждан с территории Украины
Президент США Джо Байден не собирается направлять американские войска на Украину, несмотря на то что Вашингтон осуждает проходящую в этой республике специальную военную операцию России, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Байден считает, что Зеленский должен сам решать, оставаться ли ему в стране в нынешних условиях.
Прибывшим из Черниговской области Украины семьям в приграничной Гомельской области Белоруссии предоставлено жильё, питание и другая помощь. Вопросами их размещения и проживания занимаются белорусские чиновники, офицеры МВД и МЧС.
Читайте подробнее: Белоруссия принимает беженцев с Украины
Остаться ли на Украине или покинуть её на фоне происходящих событий, — решение этого вопроса — это проблема исключительно украинских руководителей, сообщил 2 марта журналистам американский президент Джо Байден.
Читайте подробнее: Байден: Зеленский сам должен решить, бежать ли с Украины
В городе Нижнекамске на площади Монумента Победы 2 марта прошла церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции Ильнуром Сибгатуллиным. Проститься с военнослужащим пришли сотни жителей. Похоронили воина-земляка на Аллее героев на мусульманском кладбище.
Подробности в материале: Погибшего в Донбассе военного в Татарии похоронили на Аллее героев
Жители Санкт-Петербурга провели на сенатской площади у «Медного всадника» акцию в поддержку спецоперации на территории Украины, сообщают 2 марта «Невские Новости».
Свыше ста человек вышли с флагами Донецкой и Луганской Народных Республик и выразили поддержку действиям Российской армии по борьбе с украинскими нацистами.
Читайте также: Жители Петербурга провели акцию в поддержку спецоперации на Украине
Россия не позволит Украине создать ядерное оружие, хотя технологически украинская сторона на это способна, заявил 2 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Al Jazeera.
Об этом: Лавров заявил, что Украина технически способна создать ядерное оружие
Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия твёрдо придерживается своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и «предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 2 марта в социальной сети Facebook.
Читайте также: Сеть: «Угроза всему миру» — Лавров: ядерного оружия на Украине не допустим
Процесс денацификации должен пройти на Украине, как когда-то, по окончании Второй мировой войны, он прошёл в нацистской Германии, заявил 2 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Al Jazeera. «Работа предстоит большая», — отмечает глава МИД РФ.
Читайте также: Лавров заявил, что Украину, как когда-то Германию, ждёт денацификация
В социальных сетях обсудили заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что страны НАТО не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине.
Читайте также: «А поставка оружия — это не вмешательство?» — Сеть о НАТО и Украине
На фоне того, как сотни тысяч украинцев бежали в Европу в течении последних дней, иностранные студенты на Украине испытали сложности, пытаясь покинуть странцу. Они пожаловались изданию The New York Times на несправедливое обращение властей, а также на то, что украинцы получали преференции при проезде в поездах и пересечении границ.
Читайте подробнее: Иностранцы рассказали о жестоком обращении со стороны властей Украины
Населённые пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка освобождены 2 марта российскими военными в ходе спецоперации на Украине, сообщает Минобороны РФ.
Об этом: Российские войска освободили Попово, Новгоровку, Новомихайловку и Любимовку
Кольцо блокирования вокруг города Мариуполя сомкнулось, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Войска ДНР сомкнули кольцо вокруг Мариуполя
Готовившиеся к вечеру 2 марта переговоры делегаций России и Украины могут состояться не ранее следующего дня. Об этом заявил глава российской делегации — помощник президента России Владимир Мединский.
Об этом: Украинская делегация пока не прибыла на переговоры в Белоруссию
В ходе специальной военной операции по денацификации Украины погибли 498 солдат и офицеров Российской армии, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери — 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга. 1597 наших товарищей получили ранения», — рассказал он.
Читайте также: Минобороны России раскрыло число наших потерь в спецоперации на Украине
О действиях украинских боевиков в городе Мариуполе сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заминировали цеха завода «Азовсталь».
Об этом: Боевики «Азова"* заминировали цеха завода в Мариуполе
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию на Украине, передаёт 2 марта сайт Кремля.
Об этом: Путин рассказал Моди об эвакуации индийских студентов с Украины
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию на Украине, передаёт 2 марта сайт Кремля.
Об этом: Путин рассказал Моди об эвакуации индийских студентов с Украины
Жителям Киева, Харькова и Мариуполя следует покинуть свои города в целях безопасности, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Для этого созданы коридоры безопасности.
Подробности в материале: Жителей Мариуполя, Харькова, Киева призвали уехать в целях безопасности
Украинские вооруженные формирования попытались применить «джихад-мобили» — автомашины, начиненные большим количеством взрывчатки, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Такие попытки были отмечены западнее Киева в районе населённых пунктов Бародянка и Макаров.
Читайте также: Украинские боевики пытались применять «джихад-мобили» — Минобороны РФ
Президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал организовать выдачу виз украинским беженцам, при этом сохранив нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, сообщает новостное агентство MercoPress.
Об этом: Бразилия начнет выдавать визы украинским беженцам, но сохранит нейтралитет
Большую группу студентов из Индии насильно удерживают в городе украинские власти Харькова, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Читайте также: В Харькове украинские власти держат в заложниках студентов из Индии
Рисунки и надписи в поддержку спецоперации российской армии на Украине появилось на домах в Нижнем Новгороде. Автор стрит-арта написал «Слава русскому солдату».
Подробности в материале: В Нижнем Новгороде появился стрит-арт по теме спецоперации на Украине
О том, сколько украинских военных объектов уничтожено в ходе спецоперации ВС России, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Читайте также: Российские военные уничтожили 1533 объекта ВСУ
Вице-президента США Камалу Харрис во время одного из интервью кратко попросили объяснить суть конфликта на Украине для американцев, не знакомых с ситуацией. Чрезмерно упрощенный ответ Харрис вызвал насмешки со стороны американских пользователей Twitter.
Подробности в материале: Вице-президент США изложила конфликт на Украине языком «умственно отсталых»
Шесть десятков украинских военных самолётов уничтожили российские войска с начала спецоперации на Украине, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Об этом: Российские военные уничтожили 60 украинских военных самолётов
Глава МИД Италии в среду, 2 марта, заявил, что вместе с европейскими партнерами «работает над созданием гуманитарных коридоров» для вывода мирных жителей городов Украины.
«Мы должны прервать это кровопролитие», — сказал Ди Майо.
Как сообщалось ранее, совет национальной безопасности и обороны Украины призвал местных жителей и местные власти не пользоваться гуманитарными коридорами, поскольку российские военнослужащие якобы предоставляют их «для получения нужной картинки». По данным местных СМИ, ВСУ не пропускают жителей к предоставленным коридорам.
Об этом: МИД Италии похвалился «работой над гуманитарными коридорами» на Украине
Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на территории Украины, проявляют не только мужество и отвагу, но и высокий профессионализм, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В качестве примера он привёл действия танковых экипажей старшего сержанта Нимченко и командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина.
Читайте также: «Джавелины» не помогают — Минобороны о деталях операции на Украине
По состоянию на утро 2 марта, на территорию Румынии въехало 46 435 граждан Украины, которым румынские власти временно присвоили статус беженцев. Об этом 2 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Подробности в материале: Бухарест заявил о прибытии в Румынию более 46 тысяч украинских беженцев
Посол Италии на Украине Пьер Франческо Дзадзо привез с собой в Рим около 100 соотечественников из Киева, сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в среду, 2 марта.
Ранее посольство Италии призвало соотечественников оставлять свои координаты на случай вынужденной эвакуации. Посол и граждане летели на одном самолете.
Читайте также: Посол Италии на Украине вывез из страны 100 сограждан
Военный госпиталь «Аристид Серфиоти» в Галаце (северо-восток Румынии) приступил к приему пациентов с Украины. Об этом 2 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Читайте подробнее: Румынский военный госпиталь приступил к приему пациентов с Украины
Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений не принимают участия в спецоперации на территории Украины, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что западные и отдельные российские СМИ распространяют дезинформацию о масштабах потерь ВС РФ.
Читайте также: Срочники и курсанты в спецоперации не участвуют — Минобороны России
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерена посетить Румынию с официальным визитом 3 марта. Об этом 2 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Читайте подробнее: Глава Еврокомиссии посетит Румынию с официальным визитом
Трудно переоценить важность откровенного разговора с молодыми людьми о том, что такое современный Запад и каково его отношение к нашей стране, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 марта.
Как сообщалось ранее, в школах и вузах ряжа регионов России прошли занятия, на которых преподаватели рассказали о специальной военной операции России в общеполитическом и историческом контекстах.
Подробности в материале: В школах и вузах наконец начали разговор об Украине и русофобии Запада
Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини рассматривает возможность поездки на польско-украинскую границу, об этом он заявил в среду, 2 марта.
Он выразил намерение п=способствовать «поставкам мира» на Украину и рассказал, что обсуждал с венгерскими и польскими политиками вопросы организации «гуманитарных коридоров».
Ранее с заявлением о необходимости создания таких коридоров выступил и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Киевские власти, в свою очередь, 2 марта не рекомендовали гражданам пользоваться коридорами, уже предоставленными российскими военнослужащими, поскольку они якобы «будут использоваться для получения нужной России картинки».
Об этом: Маттео Сальвини подумывает о поездке на границу с Украиной
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 22:00(Мск). 02.03.2022
Американская компания General Electric временно приостанавливает поставки своей продукции для авиакомпаний в России, сообщает Reuters.
Читайте также: General Electric прекратила поставки российским авиакомпаниям
Руководство Софийского университета им. Св. Климента Охридского объявило о намерении разместить в корпусах двух общежитий вуза до 200 беженцев с Украины. Об этом 2 марта сообщает софийская газета «24 часа».
Подробности в материале: Софийский университет разместит в своих общежитиях беженцев с Украины
Заявление главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва («Единая Россия») о том, что в Госдуму были внесены поправки об ответственности за производство и распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооружённых сил России, предполагающие лишение свободы до 15 лет, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 марта в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Для тех, кто бьёт армию в спину» — сети об ужесточении наказания за фейки
Уведомление Федеральной авиационной администрации США о том, что американские власти допускают перехват российских самолётов, если они войдут в американское воздушное пространство вопреки запрету, введённому президентом страны Джозефом Байденом в связи с событиями на Украине, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Тупая, идиотская угроза» — США намерены перехватывать самолёты РФ
Министерство обороны Румынии заявило о завершении процесса переброски международного контингента ВВС НАТО на румынские военные объекты. Об этом 2 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Читайте подробнее: Завершен процесс переброски самолетов НАТО в Румынию
На территорию Италии в период с 27 февраля ежедневно прибывает примерно по тысяче граждан Украины, передает Mediaset в среду, 2 марта.
Отмечается, что в основном они попадают в страну по автомобильным дорогам со стороны Австрии и Словении, а далее по Италии «перемещаются самостоятельно» при поддержке своих родственников.
Подробности в материале: В Италию прибывает по тысяче граждан Украины в день
Россия действует на Украине абсолютно понятно и предсказуемо, заявил Джон Джозеф Миршаймер — американский политолог, профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям.
Он подчеркнул, что Вашингтону стоит вспомнить принцип «доктрины Монро» и представить себе появление, например, китайских войск на территории Мексики вблизи границ США.
Читайте также: Это как Мексика для США! Американский политолог о действиях РФ на Украине
Ситуацию на Украине и российскую военную спецоперацию обсудили в ходе телефонного разговора 2 марта президент России Владимир Путин и израильский премьер-министр Нафтали Беннет, сообщили в пресс-службе Кремля.
Читайте подробнее: Премьер-министр Израиля позвонил Путину по поводу Украины
На здании Архангельского областного собрания депутатов появилась буква Z в поддержку военной операции России.
Позиция России на переговорах с Украиной состоит в том, что Киев должен признать ДНР и ЛНР в административных границах, Крым — частью РФ, а также провести демилитаризацию своей страны, заявил 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
"Крым — это часть России. Признание Донецкой, Луганской Народных Республик в границах Донецкой и Луганской областей. Демилитаризация, которая должна иметь параметры. Их еще предстоит согласовать», — пояснил глава МИД РФ.
Читайте также: Лавров назвал условия России на переговорах с Украиной
Министерство обороны России организовало межведомственный координационный штаб по оказанию всесторонней гуманитарной помощи населению республик Донбасса и территории Украины, сообщил 2 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Кроме того, в сферу деятельности штаба войдёт обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и граждан иностранных государств.
Читайте также: Минобороны России создало штаб гуманитарной помощи ДНР, ЛНР и Украине
Несмотря на предварительные договорённости, представитель украинской стороны заявил, что переговоры пройдут не в Беловежской пуще, но место новой встречи делегаций он не назвал.
Об этом: Украинская стороны заявила, что переговоры пройдут не в Беловежской пуще
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку Украины и с призывом к ужесточению антироссийских санкций, передает телеканал C-SPAN.
Мэр американского штата Чикаго Лори Лайтфут отказалась от связей с Россией на фоне конфликта на Украине и попросила агентство экономического развития штата (World Business Chicago) приостановить отношения с Москвой как с породнённым городом.
Об этом: «Глупая символическая фигня» — сети об отказе Чикаго сотрудничать с Москвой
Начиная со 2 марта было отменено положение, разрешающее пересечение румынско-венгерской границы гражданам третьих стран, в том числе Украины, при предъявлении любого документа, удостоверяющего личность. В настоящее время Венгрия требует выполнения условий въезда в Шенгенское пространство.
Читайте также: На румыно-венгерской границе образовались очереди украинских беженцев
Информация о том, что российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Украиной в районе Беловежской пущи в Белоруссии, но украинская сторона вновь задерживается, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Напрасная потеря времени» — Беловежская пуща ждёт делегатов из Киева
Информация о том, что российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Украиной в районе Беловежской пущи в Белоруссии, но украинская сторона вновь задерживается, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Напрасная потеря времени» — Беловежская пуща ждёт делегатов из Киева
Телевизионную вышку в Киеве нужно было атаковать раньше. Об этом ИА REGNUM заявил 1 марта публицист Павел Шульженок.
Читайте подробнее: Эксперт: телевышку в Киеве нужно было атаковать раньше, это просчёт
Азербайджан в нынешней ситуации, скорее всего, не будет обеспечивать Украину нефтепродуктами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.
Читайте подробнее: Политолог: сомнительно, чтобы Баку сейчас стал снабжать нефтью Киев
Встреча с российскими представителями и переговоры состоятся, но не в Беловежской пуще. Об этом в социальной сети «Фейсбук» заявил глава украинской делегации Давид Арахамия.
Об этом: Переговоры с украинской делегацией пройдут не в Беловежье
С украинскими фальшивками, заполонившими интернет и соцсети, нужно бороться превосходящим их по объёму трафиком. Об этом ИА REGNUM заявил 3 марта публицист Павел Шульженок.
Подробности в материале: Эксперт: российской операции нужно больше вирусных видео и мемов
Украинские СМИ распространяют панику о фейковой капитуляции Зеленского. Об этом сообщило издание «КП в Украине».
Читайте подробнее: На Украине ждут капитуляции Зеленского в формате дипфейк
Украина талантливо преподносит фейки, и, даже будучи изобличенными, они продолжают работать против России. Об этом ИА REGNUM заявил 1 марта публицист Павел Шульженок.
Читайте также: Эксперт: украинская сторона научилась прекрасно использовать фейки
Американские войска в различных частях мира сохранили свой уровень боеготовности несмотря на ситуацию вокруг Украины, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в ходе брифинга.
Об этом: Пентагон оценил боеготовность войск США на фоне ситуации на Украине
Соединенные Штаты готовы начать диалог с Россией, если Москва остановит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: Блинкен назвал условия для переговоров с Россией
Партия наступательных вооружений будет направлена Испанией на Украину 3 марта. Об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес 2 марта в интервью телеканалу Antena 3.
Подробности в материале: Испания передаст Украине противотанковые гранатометы и пулеметы
Глава Пентагона Ллойд Остин пояснил, что введение бесполётной зоны над Украиной может спровоцировать прямое столкновение США с Россией.
Читайте подробнее: В Пентагоне пояснили отказ вводить бесполётную зону над Украиной
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе намеченного на 3 марта визита в Литву обсудит с коллегами из стран Балтии поддержку Украины и «укрепление восточных рубежей НАТО». Об этом сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.
Об этом: Лиз Трасс обсудит с коллегами из Прибалтики противодействие России
Абхазия поддержала президента России Владимира Путина в его стремлении защитить мирных граждан, а также покарать нацистских преступников и провести демилитаризацию Украины.
Об этом: МИД Абхазии поддержал стремление России защитить мирное население ДНР и ЛНР
В Харькове при обстреле погибла сотрудница миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба организации.
Подробности в материале: ОБСЕ заявила о гибели в Харькове сотрудницы своей миссии
Спецоперация по просьбе Донецкой и Луганской народных республик — вынужденная, но необходимая мера. Об этом заявил председатель совета ветеранов Якутии Вильям Иванов. Он надеется, что таким образом удастся остановить распространение неофашизма.
Читайте также: Виновные в возрождении неофашизма на Украине должны быть наказаны — мнение
Население Донбасса должно получить возможность определить своё будущее без давления и манипуляций извне, считает юрист, представитель коренных малочисленных народов севера в Якутии Ольга Тимофеева-Терешкина. Она поддержала решение о проведении Россией спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР
Об этом: Демилитаризацию Украины назвали своевременным и выверенным шагом
Четыре обстрела четырёх населённых пунктов ЛНР было зарегистрировано со стороны украинских войск. В результате обстрелов ранения получили два 15-летних подростка.
Об этом: Войска Киева обстреляли населённые пункты ЛНР и ранили двоих подростков
Глава японского МИД назвал «совершенно безосновательными и недопустимыми» утверждения посольства России о поддержке Токио двух нацистских режимов менее чем за столетний период.
Об этом: Глава МИД Японии выразил несогласие с оценкой посольством России роли Токио
Экс-глава МИД Австрии отметила, что во время своих визитов в Россию главы правительств и главы МИД европейских стран проявляли только активизм, но не настоящую дипломатию, не отвечая на вопросы и опасения российской стороны.
Читайте также: Экс-глава МИД Австрии дала совет странам Европы по переговорам с Россией
Число беженцев с Украины за прошедшую неделю составило около миллиона человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на своей странице в Twitter.
Читайте также: В ООН назвали число беженцев с Украины
С Сахалина самолётом отправлена первая партия в 15 тонн гуманитарной помощи, которую собрали жители островного региона для беженцев ЛНР и ДНР.
Читайте подробнее: Сахалин отправил 15 тонн помощи жителям ДНР и ЛНР
В Омске 2 марта прошла акция «Своих не бросаем». Как сообщили в областном правительстве, её цель — поддержка российских военных на Украине, жителей ДНР и ЛНР.
Япония приветствует принятие Генеральной ассамблеей (ГА) ООН осуждающей Россию резолюции по ситуации на Украине. Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 3 марта заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.
Об этом: Правительство Японии приветствовало резолюцию ГА ООН с осуждением России
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 07:00(Мск). 03.03.2022
В Пермский край приехали первые беженцы из ДНР и ЛНР. Организованного группового прибытия людей не было. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на зампреда краевого правительства Александра Борисова.
В числе первых беженцев всего восемь — девять человек. Они приехали в Прикамье самостоятельно. В основном это пермяки, уехавшие в Донбасс ранее, либо люди, имеющие родственников в Пермском крае.
Читайте подробнее: В Прикамье прибыли первые беженцы из Донбасса
Антироссийские санкции Запада не принесут желаемого результата и создадут проблемы для всего мира, заявил экс-глава МИД Бразилии Селсу Аморим газете Globo.
Подробности в материале: Экс-глава МИД Бразилии заявил о вреде антироссийских санкций для мира
Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования матери и супруге погибшего во время спецоперации на Украине воина-контрактника Игоря Василенко. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Подробности в материале: Глава Югры выразила соболезнования семье погибшего на Украине воина
Из Омска в Ростовскую область 2 марта выехала фура с гуманитарной помощью для беженцев и жителей Донбасса.
Об этом: Омичи собрали для беженцев и жителей Донбасса 15 тонн гуманитарной помощи
В Сургуте (ХМАО) прошёл Z флешмоб в поддержку воинов, сражающихся за дефашизацию Украины. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Автомобилисты выстроились в букву Z, а также буква Z появилась на экранах города, затем мероприятие поддержал автопарк городских автобусов, которые разместили на стеклах наклейки Z. Отмечается, что с данной инициативой выступили сами сургутяне.
Об этом: В Югре водители поддержали российских военных Z флешмобом
Информации об индийских студентах, насильно удерживаемых в заложниках на территории Украины, у внешнеполитического ведомства Индии отсутствует.
Об этом: МИД Индии не располагает информацией об удержании студентов на Украине
Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса организован в Хакасии. Об этом сообщили 3 марта в республиканском правительстве.
Об этом: В Хакасии собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса
В Грузии удивлены решением президента Украины Владимира Зеленского отозвать посла из Тбилиси. Об этом сказал журналистам председатель комитета по внешним связям грузинского парламента Николоз Самхарадзе.
Читайте также: Депутат Грузии: Зеленский отозвал посла из Тбилиси, но не из Минска
Кремль ограничивает свободу слова средств массовой информации для «сокрытия правды» о проводимой на Украине специальной военной операции. Такое заявление сделали в Госдепартаменте США.
Читайте подробнее: Вашингтон обвинил Кремль в «наступлении» на свободу СМИ и правду в России
За 30 лет существования проекта «постсоветская Украина» бывшая республика превратилась в огромную психиатрическую клинику, где власть захватили самые буйные пациенты, а врачи сбежали. И это не метафора. Над страной был проведён самый масштабный и затяжной психологический эксперимент в европейской истории. Германский проект имени доктора Геббельса длился меньше.
Читайте также: Постсоветская Украина как общество наведённого психоза
Украина. Иван Шилов @ИА REGNUM
И возвращение домой — к исторической России, России вечной. Проектно-аналитический доклад Группы рывка (Юрий Громыко, Юрий Крупнов)
Читайте также: Денонсация Беловежских соглашений
«Если подача газа из России будет остановлена, то не будет отопления и рабочих мест, а если будет остановлено расширение Пакш-2, снижение накладных расходов не удастся сохранить», — заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.
Читайте также: Нe будет поставок газа — не будет отопления и рабочих мест в Европе
Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по Украине демонстрирует изоляцию России, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Читайте подробнее: Байден: принятие ГА ООН резолюции по Украине демонстрирует изоляцию России
Глава Бурятии Алексей Цыденов в обращении к жителям рассказал об участниках спецоперации на Украине — раненых, погибших и попавших в плен. По его словам, все бойцы уже являются героями.
Читайте также: «Это наши герои» — глава Бурятии рассказал о потерях в ходе спецоперации
Следователям центрального аппарата Следственного комитета России предстоит установить личности и гражданство наёмников, прибывающих на территорию Украины. Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.
Читайте также: СКР расследует преступления наёмников на Украине
Главная цель российских миротворцев — искоренить фашизм и восстановить взаимопонимание между народами, считает директор Национального центра аудиовизуального наследия народов Якутии Степан Москвитин. Он поддержал действия руководства России.
Подробности в материале: Решительные действия Путина дали людям надежду на мирную жизнь — мнение
К акции в поддержку жителей Донбасса присоединились омские студенческие отряды. Об этом сообщили 3 марта в областном правительстве.
Подробности в материале: Омские студотряды поддержали жителей Донбасса
Власти США по-прежнему готовы обсуждать с российской стороной любые совместные озабоченности в сфере безопасности. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в ходе выступления в Госдепартаменте.
«Мы очень четко продемонстрировали в те месяцы, которые предшествовали агрессии РФ, что готовы к обсуждению с Россией любых озабоченностей в сфере безопасности на взаимной основе», — сказал Блинкен.
Об этом: Блинкен: США готовы обсуждать с Россией озабоченности в сфере безопасности
Венесуэла продолжит поддерживать торговые отношения с Россией, несмотря на санкции, которые были введены западными странами против РФ. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро 2 марта в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.
Читайте также: Мадуро заявил, что Венесуэла продолжит торговлю с Россией
2 марта посольство Исламской Республики Иран в Киеве заявило, что оно все еще следит за безопасностью иранских граждан, проживающих на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте подробнее: Посольство Ирана в Киеве продолжает работу в обычном режиме
Никакого дополнительного стягивания российских войск к Украине, где проходит специальная операция, не наблюдается. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на регулярном брифинге.
«Нет, мы не наблюдаем [подобного]», — так ответил Кирби на вопрос журналистов о стягивании Россией дополнительных сил.
Читайте подробнее: Пентагон: Россия не вовлекает дополнительные войска в операцию на Украине
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём телеграм-канале обратился к жителям региона и сказал, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР, а также напомнил о провальных для армии Наполеона боях на реке Березина в Белоруссии.
Читайте также: «Бонапартам», объявившим РФ экономическую войну, напомнили историю
В Министерстве обороны России на базе Национального центра управления обороной РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Читайте подробнее: В Минобороны РФ создан координационный штаб по гуманитарному реагированию
В черногорских городах Подгорице и Баре состоялись акции в поддержку России в связи с ситуацией на Украине, сообщает Радио и телевидение Черногории.
Подробности в материале: В Черногории прошли акции в поддержку России
С чёрной обложкой 3 марта выпустили тираж газеты «Всё для вас» в Якутии. На первой полосе на чёрном фоне бесплатного издания написаны только два слова — «Нет войне!».
Подробности в материале: В Якутии отказались распространять газету с «пацифистским» лозунгом
В Адыгее оказывают поддержку гражданам, прибывающим в регион из Донецкой и Луганской Народных Республик. Региональное отделение Общероссийского народного фронта организовало пункты сбора гуманитарной помощи. С момента открытия первого из них было собрано 12 тонн груза.
Об этом: В Адыгее открыли пункты приема гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР
Доказательства того, что нацизм на Украине существует, не видят только те, кто не хочет этого делать. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего ложью утверждение о том, что российская спецоперация на Украине подразумевает борьбу с нацизмом.
Читайте подробнее: Захарова напомнила Макрону о тысячах фактов нацизма на Украине
Киевские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило 3 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырем населенным пунктам», — говорится в сообщении.
В СЦКК напомнили, что в результате обстрела района поселка Голубовское получили ранения двое подростков.
Украинские боевики обстреляли Зуевскую ТЭС в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: В ДНР заявили об обстреле украинскими боевиками Зуевской ТЭС
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани считает, что Украина вскоре вернёт в Тбилиси отозванного ранее посла. Об этом министр сообщил на телеканале «Имеди».
Читайте подробнее: Украина скоро может вернуть своего посла в Грузию — Залкалиани
Обращение представительства ДНР в СЦКК ко всем жителям Донецкой области:
«Земляки! Вы в оккупации долгих 8 лет, но свобода близка! Понимая очевидность происходящего, преступный киевский режим в своей агонии действует по принципу «так не достанься же ты никому!». Умышленно причиняет максимальные разрушения гражданской инфраструктуре, промышленным объектам, мирным украинцам и их жилищам.
Как ведомство, которое было создано для фиксации военных преступлений киевской власти, незаконно захватившей её вооруженным переворотом в 2014 году, призываем вас документировать каждый случай преступления против своего народа. Снимайте видео, фотографируйте, записывайте данные причастных к преступлениям должностных лиц. Вся собранная вами информация обязательно будет использована для суда над преступной киевской властью.
Для поддержки и передачи собранной вами информации воспользуйтесь конфиденциальным контактом для связи в мессенджере Telegram: @REPUBLICA\_RUS. Не используйте свои личные аккаунты для публикации зафиксированных преступлений: заведите анонимные новые.
Если вы госслужащий, военнослужащий или сотрудник силовых структур, который осознает, что освобождение близко, желает и дальше нести службу на своем посту во благо народа, то по этому же конфиденциальному контакту вам подскажут, как действовать дальше.
Дорогие земляки! Просим вас сохранять здравый рассудок. Не поддавайтесь панике и запугиваниям, не выходите на улицы без крайней необходимости, по возможности покиньте дома, если они находятся рядом с объектами любой военной инфраструктуры, зданиями СБУ, МВД, заводов и телецентров.
Не забывайте помогать друг другу! Берегите себя и близких! Свобода близка!
Будьте в курсе реальной ситуации: следите за развитием событий в Telegram-канале: РЕСПУБЛИКА_РУС (http://t.me/republic_rus)».
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что государство «примет участие» в приеме украинских беженцев, передает BFM TV.
Читайте также: Франция готова принять украинских беженцев — Макрон
Кошки из России теперь не смогут участвовать в международных выставках. С таким запретом выступила Международная федерация кошек (FIFe). Кроме того, животных, выведенных в РФ, нельзя будет регистрировать в родословных книгах FIFe, сообщает RT.
Ограничения действуют до 31 мая и «будут пересмотрены по мере необходимости».
Российские военнослужащие доставили 30 тонн гуманитарной помощи жителям Украины из Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
Более 142 тыс. жителей Донбасса эвакуированы в Россию с 18 февраля.
Колонну с гуманитарной помощью мирным жителям Украины отправили вечером 2 марта из Белгородской области. В первой поставке — 30 тонн продуктов питания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Белгородская область направила на Украину 30 тонн гуманитарной помощи
Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр, сообщили в Роскосмосе.
Сбербанк сообщил, что за два дня на фоне повышения ставок по вкладам получил приток средств клиентов в валюте и рублях более 1 трлн рублей.
Левая партия Unidas Podemos, являющаяся партнёром Социалистической партии Испании (PSOE) по правящей коалиции, не поддержала решение властей страны об отправке наступательных вооружений Украине. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что второй вице-премьер правительства Испании Йоланда Диас, являющаяся представительницей Unidas Podemos, поддержала решение премьер-министра страны, социалиста Педро Санчеса, тогда как её партия выступила против такого решения.
Читайте подробнее: Испанская партия Unidas Podemos не поддержала поставки вооружений Украине
Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий обратился к сотрудникам ГСЧС Украины:
«Я обращаюсь к сотрудникам ГСЧС Украины.
Мы знаем, что вы не совершали преступлений против мирного населения. Вы защищены международными конвенциями. Не поддавайтесь панике и провокациям, продолжайте работать и выполнять свой долг. Война скоро закончится. У вас есть возможность продолжить работу, сохранить должности, звания, выслугу лет, льготы. Заработная плата будет выплачена вовремя и в полном объеме. Для этого вам необходимо воспользоваться контактом для связи в мессенджере Telegram @REPUBLICA_RUS, где вам дадут инструкции о дальнейших действиях.
Министр МЧС ДНР, генерал-лейтенант службы гражданской защиты А. А. Кострубицкий».
Юнармейцы Сахалина поддержали решение президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР. Начальник регионального штаба военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Минязев уверен, что «братский народ почувствовал немного свободы».
Читайте подробнее: Мы не дадим переписать историю в пользу нацизма — «Юнармия» Сахалина
Войска Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили еще семь населенных пунктов в Донбассе. Об этом 3 марта говорится в сообщении военного ведомства республики.
Об этом: Войска ЛНР освободили ещё семь населённых пунктов в Донбассе
Власти ФРГ намерены предоставить Украине 2700 зенитных ракет «Стрела», сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в минэкономики.
Консульство Украины в Екатеринбурге по решению украинской стороны прекратило свою работу, сообщил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. На территории консульства снят украинский флаг.
«Согласно решению украинской стороны работа консульства прекращена, и сегодня утром [дипломаты] должны были выехать на территорию Казахстана. Информация от украинской стороны сейчас не поступала. Я думаю, что согласно графику они находятся на территории Казахстана», — сказал он.
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 13 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
При обстрелах киевские силовики применяли минометы, крупнокалиберные пулеметы, АГС и снайперское оружие.
Потери в 79-й и 57-й бригадах ВСУ с начала проведения специальной военной операции составили еще 90 военнослужащих, из которых 33 — безвозвратные. Об этом заявил 3 марта официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее он сообщил, что потери в 79-й и 57-й бригадах ВСУ с начала проведения спецоперации составили более 130 военнослужащих, из которых 70 — безвозвратные.
«В дополнение к ранее заявленному, по уточненным данным, потери противника составили: 79-я одшбр (отдельная десантно-штурмовая бригада) — 14 военнослужащих ВСУ погибли и 26 ранены; 57-я омпбр (отдельная мотопехотная бригада) — 19 военнослужащих ВСУ погибли и 31 ранен», — проинформировал Филипоненко.
Он добавил, что из состава 79-й одшбр и 57-й омпбр «уничтожено уже 52 единицы военной техники».
Боевики украинских националистических образований не позволяют жителям Мариуполя выйти из города по гуманитарному коридору. Об этом представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил 3 марта в эфире телеканала «Россия 24».
«А эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем», — сказал Басурин.
Читайте подробнее: Басурин: боевики сделали жителей Мариуполя заложниками
Город Волноваха уже в ближайшее время перейдёт под контроль сил Донецкой Народной Республики. Об этом 3 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Читайте также: Силы ДНР завершают операцию по освобождению Волновахи
Груз с гуманитарной помощью отправлен из Республики Крым в Херсонскую область Украины 2 марта. Помощь собирали крымчане, доставку груза с помощью сотрудников Росгвардии организовали власти Республики Крым.
Об этом: Крым передал гуманитарную помощь жителям Херсонской области
Власти Ставропольского края намерены поддержать уроженцев региона, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В крае будет принят закон, определяющий порядок оказания помощи раненым и семьям погибших. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров, выступивший с данной инициативой в ходе конференции «Единой России»
Читайте подробнее: На Ставрополье поддержат земляков, участвующих в спецоперации на Украине
Телеграм-каналы считают, что против России развязали настоящую экономическую войну.
Читайте также: «Санкции всё равно бы ввели»: ТГ-каналы об экономической войне с Россией
Газпром поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме. Заявки потребителей в Европе на транзит газа через Украину на 3 марта составляют 109,5 млн куб. м, сообщает ТАСС.
Мария Захарова заявила, что телефонные террористы пытаются блокировать работу российских дипломатов с территории Украины, Польши, США и Германии.
Точечные удары по позициям украинских силовиков, если они не сложат оружие, могут быть нанесены в Мариуполе. Об этом представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«А если они не пойдут на это, то спецоперация показала: есть возможность нанесения точечных ударов, чтобы гражданское население не страдало, и тем самым деморализовать противника внутри этого концлагеря, чтобы они сами начали сдаваться», — сказал Басурин.
Об этом: В ДНР допустили применение точечных ударов против ВСУ в Мариуполе
ВС РФ высокоточным оружием вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, сообщили в Минобороны России. Жертв и разрушений жилых домов при уничтожении технологического радиотелевизионного центра в районе Лысая гора в Киеве нет.
Всего за время военной операции на Украине поражено 1612 объектов.
Путин внес в Госдуму на ратификацию поправки к Соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ о введении понятия «координирующее государство».
Более 1,1 тыс. абонентов в поселке Молодежное, селе Калиново-Борщеватое и Свердловске остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.
«02 марта в 23:39 в Свердловске в результате аварийного отключения без электроснабжения (остались) 833 абонента», — говорится в сообщении.
В этот же день в Первомайске в результате аварийного отключения без электроснабжения остался 131 абонент в Калиново-Борщеватом и 185 абонентов в Молодежном.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Читайте также: Путин внес в Госдуму протокол о координирующем государстве в ОДКБ
Киевские силовики обстреляли район поселка городского типа Донецкий. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел произошел в 09:20, огонь велся из минометов калибра 82 мм.
«Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — добавили в СЦКК.
В Россию прибыло ещё 5,5 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 3 марта.
Вооруженные силы России высокоточным оружием вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, сообщили 3 марта в Минобороны РФ.
Читайте также: ВС России вывели из строя технологический радиотелевизионный центр в Киеве
Жертв и разрушений жилых домов после удара по объекту ВСУ в Киеве нет, заявили в Минобороны РФ.
Подробности в материале: Жертв после удара по объекту ВСУ в Киеве нет — Минобороны РФ
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям в связи с непростой ситуацией, связанной со спецоперацией на Украине. По его словам, всё это были тяжёлые, но неизбежные события.
Читайте подробнее: Глава Бурятии назвал неизбежной спецоперацию на Украине
Надзорные органы просят средства массовой информации в Красноярском крае проверять достоверность распространяемой ими информации о спецоперации России по защите ДНР И ЛНР.
Читайте подробнее: Красноярский край борется с фейками о спецоперации России
Город Балаклея в Харьковской области больше не находится под контролем украинских националистов, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков 3 марта журналистам.
Наступление идёт успешно, передний край выровнен подразделениями Донецкой Народной Республики, сообщил он.
Читайте также: Балаклею освободили от украинских националистов
Закон США прямо запрещает тренировать и поставлять оружие «Азову» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напомнил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Об этом: Журавлёв: закон США запрещает поставлять оружие «Азову"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Власти Германии намерены предоставить Украине 2,7 тыс. зенитных ракет «Стрела». Об этом 3 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в министерстве по делам экономики ФРГ.
Читайте также: Германия предоставит Украине зенитные ракеты из бывших запасов ВС ГДР
В Свободном и Белогорске отменили масленичные гуляния из-за политической ситуации в России и в мире. Горожан уже уведомили, что праздника не будет.
Читайте также: Города Приамурья отменили масленичные гулянья из-за политической ситуации
Около 60 тонн гуманитарной помощи отправят для жителей населённых пунктов Херсонской области из Краснодарского края 3 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию администрации края.
Читайте подробнее: Кубань отправит гуманитарную помощь на Украину
Вооруженные силы Украины в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России, жертв и разрушений жилых домов нет. Об этом 3 марта заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Конашенков рассказал о ходе спецоперации России на Украине
Международный параолимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в Параолимпийских играх в Пекине. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба МПК.
Об этом: МПК отстранил Россию и Белоруссию от участия в Параолимпийских играх
Премьер-министр Косово Альбин Курти 2 марта заявил в интервью для британского телеканала Sky News, что ни один житель Косово не отправился в Донбасс, чтобы присоединиться к вооруженным силам Украины.
Подробности в материале: Курти: наемников из Косово в Донбассе нет
Кровь для российских военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, сдали глава Республики Крым Сергей Аксёнов и сотрудники совета министров республики 3 марта. Об этом Аксёнов сообщил в своём телеграм-канале.
Об этом: Глава Крыма сдал кровь для раненых в ходе спецоперации
Работу российских дипломатов за рубежом пытаются сорвать телефонные террористы. Звонки поступают в основном с Украины, из США и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Они просто блокируют работу российских дипломатов за рубежом», — сказала Захарова.
Читайте подробнее: Телефонные террористы мешают дипломатам России работать за рубежом — МИД
Представительство ДНР в СЦКК 3 марта сообщает, что за истекшие сутки зафиксировано 13 фактов ведения огня со стороны ВФУ.
По территории ДНР применялось следующее вооружение: горловское направление: миномет 120 мм — 37 мин, миномет 82 мм — 5 мин, АГС — 48 гранат, крупнокалиберные пулеметы — 1 раз. Донецкое направление: миномет 120 мм — 14 мин, миномет 82 мм — 1 мина, БТР/БМП — 8 выстрелов, снайперское оружие — 1 раз.
За прошедшие сутки ранены два мирных жителя, повреждено одно домостроение.
Представительство ДНР в СЦКК 3 марта сообщает, что за истекшие сутки целенаправленным атакам ВФУ подверглись 2 объекта гражданской инфраструктуры: — газопровод высокого давления ø 426 в Горловке;— Зуевская ТЭС, н.п. Зуевка — зафиксировано попадание в кровлю турбинного отделения Зуевской ТЭС.
Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов: Гольмовский, Горловка (пос. ш-ты 6/7), Озеряновка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Александровка, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Докучаевск.
Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 113 единиц.
Россия предупредила военную операцию со стороны НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте подробнее: Володин: защитой ЛНР и ДНР Россия опередила НАТО буквально на день
Россия обязана восстановить справедливость и прекратить убийства мирных граждан. Об этом заявила замминистра по внешним связям и делам народов Якутии Татьяна Пяткина, комментируя принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о проведении спецоперации по просьбе ЛНР и ДНР.
Подробности в материале: Мы должны сплотиться и подержать защиту людей в Донбассе — мнение
Быть независимыми от фейков, не распространять недостоверную информацию призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин призвал к независимости от фейков
Поступок российского дирижера Валерия Гергиева должен быть примером гражданской ответственности, деятели культуры, которые не последовали его примеру, должны отказаться от должностей и грантов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин предложил несогласным с Гергиевым отказаться от постов и грантов
Свыше сотни украинских военных сдались в плен в Донецкой Народной Республике. Они получают необходимую помощь, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 3 марта в эфире телеканала «Россия 24».
«На данный момент у нас более 100 человек — те, кто добровольно сдались в плен», — сказал Басурин.
Вооруженные силы России взяли под контроль три населенных пункта в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: ВС России взяли под контроль три населенных пункта в Донбассе
Убийство оппозиционного украинского политика, мэра города Кременной Владимира Струка на территории Луганской области, подконтрольной Киеву, было совершено при попустительстве властей Украины. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республике (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.
Подробности в материале: Убийство мэра города на Украине в ЛНР назвали «нацистским беспределом»
Евросоюз, погружаясь в проблему беженцев с Украины, добровольно и сильно заблуждается, думая что решает гуманитарную проблему, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Об этом: У беженцев с Украины в ЕС основой мотив — халява: политолог
В Югре после начала российской спецоперации в защиту республик Донбасса резко сократилось число интернет-мошенничеств. Об этом Ur.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Читайте подробнее: Спецоперация на Украине сократила в югре число телефонных мошенничеств
Вместе бороться с нацистами призвал глава Крыма Сергей Аксёнов жителей Украины, обращение он опубликовал 3 марта в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: Глава Крыма призвал граждан Украины «бороться с бандеровским отродьем»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не любит врагов украинского народа, поскольку они не дают украинцам нормальной жизни. Такое заявление он сделал в ходе совместного прямого эфира с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.
«Я несколько раз был на Украине, украинцы меня любят, я люблю украинцев. Я не люблю врагов украинского народа, они, эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, <…> [мы] против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача», — сказал Кадыров.
Читайте подробнее: Кадыров признался в любви к украинцам
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что тысячи французов всё ещё находятся на Украине, передает BFM TV.
Подробности в материале: МИД Франции призывает граждан покинуть Украину
Историческая память должна присутствовать в переговорах между Украиной и Россией. Об этом 3 марта ИА REGNUM заявил публицист Роман Проценко.
Об этом: Эксперт: Россия должна требовать от Украины возвращения исторической правды
Радиостанция «Эхо Москвы» и её сайт будут ликвидированы в соответствии с решением совета директоров компании. Об этом главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов написал 3 марта в своём телеграм-канале.
«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», — сообщил Венедиктов.
Об этом: Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, заявил, что в страну прибыли 800 жителей Украины, передает BFM TV.
Подробности в материале: Глава МВД Франции назвал число прибывших в страну граждан Украины