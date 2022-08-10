09:33 02.03.2022

Проведение специальной военной операции по защите Донбасса обсудил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со старшеклассниками одной из школ города 1 марта. Об этом глава региона написал в соцсетях.

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Об этом: Глава Севастополя рассказал школьникам о спецоперации по защите Донбасса

Силам Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось блокировать города Мариуполь. Об этом 2 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин .

Подробности в материале: В Госдуме рассказали об опасных ссылках и ботах в Telegram

Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предупредил о том, что по телеграм-чатам «форсится ссылка на бот, который собирает информацию о российских военнослужащих».

«Коренная причина украинского кризиса заключается в гегемонистской политике США и Запада, которые потворствуют своеволию и произволу по отношению к другим странам», — подчеркнул северокорейский дипломат в своём выступлении.

Действия США и других западных стран, в том числе игнорирование справедливых требований России в сфере безопасности, привели к эскалации напряжённости на Украине. Об этом постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил 1 марта на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Вооруженные формирования Украины за 1 марта выпустили по территории ДНР свыше 400 боеприпасов, сообщило 2 марта представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Применялись артиллерия калибров 152 и 122 мм, минометы калибров 120 и 82 мм, противотанковая ракета, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате украинских обстрелов погибли четыре мирных жителя, еще 30 человек получили ранения. Повреждено 125 домостроений, 33 объекта инфраструктуры и 25 автомобилей.

Сообщения о том, что с российскими космическими спутниками якобы утрачена связь, не соответствуют действительности. Об этом 2 марта сообщил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Twitter.

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Логвиново в Луганской Народной Республике (ЛНР) из минометов калибра 122 мм, которые запрещены Минскими соглашениями. Об этом 2 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вооруженные силы России взяли под полный контроль город Херсон на юге Украины, сообщили в российском Минобороны.

Подробности в материале: Глава МИД: все варианты будут использованы для выезда иранцев с Украины

1 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что необходимо использовать все возможности для безопасного выезда иранцев, проживающих на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Подробности в материале: « Мы достаточно экономны»: Забайкалье не страшится американских санкций

«Мы должны быть спокойны и уверены, должны поддерживать друг друга. Сегодня самое главное — не допустить тревожности. Мы делаем всё, чтобы жизнь протекала как обычно. Мы должны выполнять все наши планы по развитию края, которые наметили. Никаких оснований от них отказываться нет. Да, могут возникать какие-то сложности. Например, в поставках оборудования. Нужно вовремя принять решение и их заменить. Каких-то неосуществимых решений я не вижу. С точки зрения нацпроектов, государственных программ, отдельных мероприятий по Забайкальскому краю рисков на федеральном уровне мы не видим», — подчеркнул глава Забайкалья

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 2 марта на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Операцию по принуждению Украины к миру ещё будут изучать во всех военных академиях планеты. В этом уверена журналист из Якутии Маргарита Нифонтова . В своём блоге она написала, что до России подобных спецопераций не проводил никто.

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием нанесён удар по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве.

1 марта Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи назвал Украину жертвой кризисной политики США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

1 марта министерство иностранных дел Ирана опровергло ложные заявления о закрытии посольства Исламской Республики в Киеве. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов, сообщили в Министерстве обороны РФ.

За время специальной военной операции России выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины.

Читайте также: Саакашвили попросил отпустить его из тюрьмы на Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил, чтобы его отпустили в Киев помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому . Это заявление грузинский политик сделал в ходе судебного заседания в Тбилисском городском суде.

Об этом: Российские военные взяли под контроль Херсон

Подразделения Вооруженных сил России полностью взяли под контроль Херсон, заявили 2 марта в Министерстве обороны РФ.

Ударами российской армии, авиации и флота в ходе спецоперации уничтожены 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронемашин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц автотехники и 46 БПЛА.

В ходе специальной операции ВС России по защите Донбасса российские Воздушно-космические силы уничтожили 67 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом 2 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков .

10:18 02.03.2022

Выбор жителей Крыма, сделанный в 2014 году, был единственно правильным и возможным, и это подтверждалось последующими провокациями и блокадами со стороны Украины. Об этом написал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов 2 марта.

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Подробности в материале: Аксёнов: Выбор Крыма в 2014 году был единственно возможным

10:18 02.03.2022 С начала спецоперации российские войска уничтожили 51 пункт управления и узел связи вооруженных сил Укрианы, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационную станцию.

10:20 02.03.2022 Губернатор Камчатки Владимир Солодов переведёт свой однодневный заработок на счет Красного Креста для помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Глава региона призвал правительство края, депутатов Законодательного собрания, сотрудников органов местного самоуправления поступить так же. Читайте подробнее: Власти Камчатки отдадут свой заработок беженцам из ЛНР и ДНР

10:21 02.03.2022 Воздушно-космические силы Вооружённых сил России нанесли удар высокоточным оружием по технологическим объектам Службы безопасности Украины (СБУ). Подробности в материале: ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам СБУ

10:21 02.03.2022 Российские военные нанесли удар высокоточным оружием в Киеве, в результате аппаратная вещания телевышки была выведена из строя. Об этом 2 марта на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор России Игорь Конашенков. Об этом: Аппаратная вещания телевышки Киева выведена из строя — Минобороны РФ

10:22 02.03.2022 Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников 2 марта опроверг информацию о том, что городская больница 2 Белгорода перестала принимать гражданских пациентов. Подробности в материале: Глава белгородского минздрава опроверг «особый режим» работы больницы

10:23 02.03.2022 На базе волонтёрского центра партии «Единая Россия» будет организована служба психологической помощи из-за существующей напряженной политической обстановки. Об этом заявил депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения ЕP в Петербурге Сергей Боярский, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В России появится служба психологической помощи из-за обстановки в мире

10:23 02.03.2022 Власти Эстонии не намерены препятствовать наземному и железнодорожному сообщению с Россией, однако обсуждают прекращение выдачи виз для граждан РФ. Об этом заявил в эфире ERR министр госуправления Эстонии Яак Ааб. Читайте подробнее: В Эстонии заявили, что не намерены закрывать наземную границу с Россией

10:32 02.03.2022 Оговорка американского президента Джозефа Байдена, назвавшего жителей Украины «иранцами», стала поводом для многочисленных комментариев в интернете. Люди недвусмысленно намекают на слабые умственные и моральные качества американского лидера. «Для них хоть украинцы, хоть иранцы — это разменная монета с Россией, а не люди!» — отмечает Михаил Глушков в телеграм-чатеИА REGNUM. «Ему что украинцы, что иранцы, что корейцы — все люди низшей касты», — соглашается Искандер. Подробности в материале: Байден перепутал украинцев с иранцами. Сеть: «Ему нужно дружить с Кличко»

10:35 02.03.2022 В ходе специальной военной операции ВС России по защите Донбасса было выведено из строя в общей сложности 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом 2 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте подробнее: Минобороны РФ: из строя выведено 1502 военных объекта Украины

10:38 02.03.2022 Два снаряда, выпущенные с территории Украины, упали в селе Нехотеевка Белгородской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила вечером 1 марта пресс-служба Следственного комитета РФ. Читайте также: СК России возбудил новое дело после обстрела Белгородской области

10:38 02.03.2022 Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге полностью прекратило работу, украинские дипломаты покидают Россию.

10:39 02.03.2022 Вооруженные силы Украины за текущие сутки девять раз открыли огонь по территории Луганской Народной Республики (ЛНР), обстреляв семь населенных пунктов. Об этом 2 марта сообщает Народная милиция ЛНР. Об этом: Народная милиция ЛНР освободила 40 населенных пунктов

10:44 02.03.2022 Уругвайская актриса Наталья Орейро высказалась относительно спецоперации России на территории Украины. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте, закрыв запись для комментариев. Читайте также: Наталья Орейро выступила против спецоперации России

10:44 02.03.2022 В ходе специальной операции по защите ВС России Донбасса российские Воздушно-космические силы уничтожили в общей сложности 58 военных украинских самолетов. Читайте также: ВКС РФ уничтожили в ходе спецоперации 58 военных самолетов — Минобороны РФ

10:45 02.03.2022 Работа армейской авиации ВКС России в период спецоперации. Цитата из видеозаписи Минобороны России

10:46 02.03.2022 У России нет существенных военных проблем при проведении спецоперации на Украине, но есть серьезные проблемы иного плана, которые нельзя замалчивать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Читайте также: Нельзя недооценивать степень промытости мозгов населения Украины — Кургинян

10:51 02.03.2022 Китай намерен оказывать содействие диалогу России и Украины для снижения напряжённости в сложившейся ситуации. Об этом 2 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом: Китай собирается содействовать диалогу России с Украиной — МИД КНР

10:51 02.03.2022 В 95 пунктах временного размещения, работа которых организована в Ростовской области, приют нашли более 6,3 тысячи беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 2 марта. Читайте подробнее: В Ростовской области задействовано 95 ПВР беженцев из Донбасса

10:52 02.03.2022 С начала специальной операции в Донбассе добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской Народной Республики (ЛНР) более трех десятков украинских силовиков. Об этом 2 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Читайте также: С начала спецоперации 34 украинских силовика перешли на сторону ЛНР

10:52 02.03.2022 В нынешней ситуации Европейский союз поддерживает Украину, однако при этом не ведет войну с Россией. Об этом 2 марта заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Читайте также: Евросоюз не ведет войну с Россией — Боррель

10:57 02.03.2022 Вооружённые люди отобрали пять грузовиков с товарами у белорусских водителей в Волынской области Украины. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. Инцидент произошёл 24 февраля на таможенном посту «Доманово». Неизвестные потребовали, чтобы водители оставили ключи в машинах и показали, какой груз перевозят. «После они под угрозой применения оружия заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины», — рассказали в Следственном комитете. Читайте подробнее: На Украине у белорусских водителей отобрали гружёные фуры

10:58 02.03.2022 Единый центр гуманитарной помощи Ростовской области принял свыше 600 тонн гуманитарного груза. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 2 марта. Читайте подробнее: Ростовская область получила 600 тонн гуманитарного груза для беженцев

10:58 02.03.2022 Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины на территории Белоруссии может состояться ближе к концу текущей недели, сообщают различные источники. Ранее предполагалось, что переговоры возобновятся 2 марта.

11:08 02.03.2022 Двое военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли при отражении атаки украинских силовиков на горловском направлении, еще несколько человек попали в плен. Об этом официальный представитель народной милиции Эдуард Басурин сообщил 2 марта. Атака произошла в районе села Бессарабка. Подробности в материале: Двое военнослужащих ДНР погибли при отражении атаки ВСУ

11:15 02.03.2022 Пользователи соцсетей в Италии полностью согласились со словами президента России Владимира Путина, который назвал западные страны «империей лжи». Читайте также: «Он прав, и это печально» — итальянцы о словах Путина про «империю лжи»

11:15 02.03.2022 В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что охрана государственной границы республики осуществляется в усиленном режиме на западном и южном направлениях. Читайте также: Белоруссия усилила охрану границы

11:17 02.03.2022 Музыкант и исполнитель Леонид Агутин спустя шесть дней начала военной спецоперации России высказался на эту тему. Он опубликовал пост в личном Instagram-аккаунте 2 марта. Читайте также: Леонид Агутин высказался о конфликте с Украиной

11:24 02.03.2022 В Ростовскую область за сутки прибыло ещё почти 5 тыс. беженцев из Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 2 марта. Об этом: В Ростовскую область прибыло ещё почти 5 тыс. беженцев из Донбасса

11:25 02.03.2022 Студентов из зарубежных вузов, вынужденных прервать обучение, готов принять Белгородский государственный университет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе вуза. Об этом: Белгородский университет готов принять студентов-беженцев

11:25 02.03.2022 Бои между силами Донецкой Народной Республики и Украины идут на подступах к Мариуполю. Сообщение об этом опубликовано 2 марта штабом территориальной обороны ДНР. «Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба. Читайте также: Военные ДНР ведут бои на подступах к Мариуполю

11:27 02.03.2022 ВСУ в оккупированных городах Луганской Народной Республики используют мирное население как живой щит, пытаясь замедлить продвижение Народной милиции ЛНР. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «В населенных пунктах размещается техника, вооружение, организовывается оборона, для чего используется живой щит из мирного населения», — сказал он. Это? «безусловно, затрудняет продвижение вперед подразделений Республики». «Но в каждом конкретном отдельном случае мы ищем варианты и пути решения проблем и, несмотря ни на что, мы движемся вперед. Основная наша задача — не допустить гибели мирного населения», — подчеркнул Пасечник.

11:31 02.03.2022 В Кемеровской области по инициативе губернатора Сергея Цивилёва стартовала акция в поддержку спецоперации России. С сегодняшнего дня название региона в официальных материалах областного правительства будет писаться «КуZбасс». Об этом: В КуZбассе изменили вариацию написания региона в поддержку спецоперации

11:32 02.03.2022 Переговоры представителей России и Украины на белорусской территории не отменены — сдвинуто их время. Об этом сообщил 2 марта источник, близкий к переговорам. «Не отмена, сдвинулось время, скоро будет официальная информация», — заявил собеседник ТАСС. Читайте также: Россия и Украина сдвинули время переговоров — источник

11:34 02.03.2022 Группировка войск Донецкой Народной Республики (ДНР) ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Об этом: Военные ДНР вошли в Волноваху

11:36 02.03.2022 Украинские силовики готовы прикрываться мирными гражданами как живым щитом, а также захватывать социально значимые объекты инфраструктуры, говорится в сообщении Народной милиции ЛНР. В городе Лисичанск националистическими формированиями занят корпус № 2 городской больницы, а также отделение медицинского центра. На втором и третьем этажах оборудовали пулеметные расчеты. Кроме того, боевики оборудовали позиции в школе № 14 и лицее №12. «Данные преступные действия подтверждают циничность и беспринципность украинских нацистов. Мы в очередной раз предупреждаем националистов о неминуемой их ликвидации за преступления против человечности!» — говорится в сообщении.

11:42 02.03.2022 Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о том, что его страна поставит наступательные вооружения на Украину. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Конгрессе депутатов Испании. «Испания поставит украинскому сопротивлению наступательный военный материал», — сказал Санчес. Подробности в материале: Премьер Испании поменял позицию по поставке вооружений на Украину

11:43 02.03.2022 Украинский флаг спустили с флагштока при здании консульства и посольства Украины в Леонтьевском переулке в центре Москвы. Об этом сообщает 2 марта ТАСС. Отмечается, что вывеска, которая прежде указывала на дипломатическое представительство Украины, демонтирована с ограждения у входа в здание. По периметру дежурят полицейские. Подробности в материале: Флаг Украины снят со здания посольства в Москве

11:44 02.03.2022 В Совфеде предупредили страны Европы об опасности со стороны украинских террористов. Читайте также: В Совфеде предупредили Европу о нашествии орды украинских террористов

11:46 02.03.2022 Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила 37 населенных пунктов, которые были оккупированы Киевом. Об этом 2 марта заявили в штабе территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: Военные ДНР освободили 37 населенных пунктов

11:54 02.03.2022 Украинский кризис стал темой телефонного разговора президентов Азербайджана и Франции Ильхама Алиева и Эммануэля Макрона, сообщает 2 марта пресс-служба азербайджанского лидера. «В ходе разговора были обсуждены кризисная ситуация на Украине и вопросы оказания ей гуманитарной помощи», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Президенты Азербайджана и Франции обсудили ситуацию на Украине

12:05 02.03.2022 Власти Белоруссии готовы организовать встречу представителей России и Украины на территории республики в любой момент. Об этом заявил 2 марта пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Читайте подробнее: Белоруссия готова организовать встречу России и Украины в любой момент

12:11 02.03.2022 Обложка выпуска «Крымской газеты» от 2 марта нынешнего года посвящена поддержке специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса, сообщает 2 марта корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: «Крымская газета» выпустила номер в поддержку спецоперации ВС России

12:12 02.03.2022 Представитель Афганистана в ООН заявил, что проголосует за резолюцию, осуждающую действия России на Украине, на Генассамблее Организации Объединённых Наций. Насир Файек считает, что спецоперация России на Украине нарушает Устав ООН и ставит под угрозу безопасность стран. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International. Читайте также: Афганистан поддержит резолюцию с осуждением действий России на Украине

12:19 02.03.2022 При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам в Донбассе погиб уроженец ардатовского села Чукалы Виктор Исайкин. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Мордовии Артем Здунов. Здунов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего военного. «Вечная память», — написал он. Подробности в материале: Глава Мордовии сообщил о гибели полковника Виктора Исайкина

12:22 02.03.2022 Операция России на Украине началась только недавно, однако о возможном применении в связи с ней ядерного оружия стали говорить активнее, чем ожидалось. В преддверии своих действий на Украине Москва провела соответствующие учения. Когда же операция началась, президент России Владимир Путин предупредил о том, что любая страна, которая попытается «помешать» России, столкнется с «последствиями, с которыми [она] в своей истории еще никогда не сталкивалась», пишет Род Лион в статье для австралийского издания The Strategist. Читайте также: Применит ли РФ ядерное оружие на фоне кризиса вокруг Украины? — Strategist

12:23 02.03.2022 Советская и российская актриса театра и кино, член Союза театральных деятелей России и народная артистка РСФСР Алина Станиславовна Покровская поддержала специальную военную операцию Вооруженных сил РФ по защите Донбасса. Об этом 2 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Народная артистка РСФСР Покровская поддержала операцию по защите Донбасса

12:23 02.03.2022 Второй раунд переговоров России и Украины в Белоруссии сегодня, 2 марта, маловероятен, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Читайте также: Названы возможные сроки второго раунда переговоров России и Украины

12:31 02.03.2022 На Украине во время специальной военной операции погиб офицер из Челябинска Константин Глушков. Об этом сообщает телеграм-канал Управления пресс-службы и информации регионального правительства. Читайте подробнее: На Украине погиб офицер из Челябинска

12:32 02.03.2022 Учителя московских школ задали интересующие вопросы по сложившейся ситуации на Украине и её оценке с точки зрения международного права официальному представителю Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Обсуждение прошло в формате онлайн-встречи, организованной департаментом образования и науки Москвы. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте подробнее: Учителя школ в Москве обсудили с Захаровой подходы к урокам об Украине

12:39 02.03.2022 Российская делегация будет ждать украинских представителей для переговоров с вечера 2 марта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — сказал Песков. Читайте также: Песков рассказал о времени новой встречи делегаций России и Украины

12:40 02.03.2022 Водители маршрутных такси присоединились к акции #СвоихНеБросаем в поддержку специальной операции на Украине. Они наклеили на стёкла машин листовки с георгиевской лентой в виде буквы Z. Подробности сообщает пресс-служба правительства Забайкалья. «Должна быть какая-то поддержка и помощь. Чтобы они были уверены, что они не одни там, что мы их поддерживаем во всей этой ситуации. Мы их не бросаем и считаем нужным помогать, чем сможем. Надеюсь, что они будут знать, что мы с ними», — отметил водитель маршрутки №3 Андрей. Подробности в материале: «Своих не бросаем»: в Чите появились маршрутки с наклейками в виде буквы Z

12:40 02.03.2022 Швейцария временно закрыла свое посольство в Киеве, заявил 2 марта официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер. Читайте также: Швейцария временно закрыла посольство в Киеве

12:41 02.03.2022 Решение о переводе посла Хорватии Аницы Джамич из Киева во Львов на фоне усложнения обстановки с безопасностью в украинской столице и специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса принял хорватский премьер-министр Андрей Пленкович. Он рассказал об этом 2 марта на брифинге. Об этом: Хорватия решила перевести своего посла на Украине из Киева во Львов

12:42 02.03.2022 Кандидат в президенты Южной Кореи от оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль проведет 2 марта встречу с новым послом Украины в Сеуле Дмитрием Пономаренко. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей партии. Читайте также: Кандидат в президенты Южной Кореи обсудит с послом Украины спецоперацию РФ

12:46 02.03.2022 Россия просчитывала разные уровни реакции на спецоперацию России по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Москва просчитывала разные степени, скажем так, разный градус реакции», — сказал Песков. Читайте также: Песков заявил о понимании возможной реакции на спецоперацию России

12:50 02.03.2022 Дмитрий Песков. Дарья Антонова © ИА REGNUM]

12:54 02.03.2022 В России растёт уровень поддержки действий президента Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 2 марта журналистам. По его словам, подобное единение вокруг президента очень важно в столь нелёгкий и ответственный момент, это придаёт Путину сил. Читайте подробнее: Песков заявил о росте уровня поддержки действий Путина

12:55 02.03.2022 Глава Калмыкии Бату Хасиков записал видеообращение, в котором призвал земляков проявить внимательность и сознательность. Он назвал специальную военную операцию России по защите Донбасса правильным решением, напомнив о многолетней антироссийской пропаганде. Читайте подробнее: Глава Калмыкии: «Поток лжи и провокаций вырос многократно»

12:56 02.03.2022 Власти России чувствуют высокий уровень поддержки решений президента РФ Владимира Путина, в том числе и решения по проведению спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «О том, что уровень поддержки решений президента, его действий очень и очень высок, нам известно. Мы это чувствуем по обращениям граждан, словам поддержки, конкретным действиям. Мы видели реакцию парламентариев ещё до того, как были признаны республики, которые во многом являются зеркалом нашего общества», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков заявил о высоком уровне поддержки решения Путина по спецоперации

12:56 02.03.2022 Президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий получает постоянную информацию о потерях в ходе специальной операции на Украине, заявил 3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков: Путин получает информацию о потерях во время спецоперации

13:01 02.03.2022 На Украине орудует большое число националистов и боевиков, и от них нужно избавиться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера — бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. И, конечно, нужно от них избавиться», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков — о националистах Украины: «Кто-то должен наказать их»

13:06 02.03.2022 Глава Калмыкии Бату Хасиков в ходе видообращения к землякам обратил внимание на общую историю и культуру братских народов России и Украины. Он выразил уверенность, что правда восторжествует. Читайте подробнее: «Наши деды сражались не для того, чтобы сегодня правили неонацисты»

13:20 02.03.2022 Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий после божественной литургии в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы призвал прихожан доверять только официальной информации, имея ввиду данные о специальной военной операции России по защите Донбасса. Читайте подробнее: Ростовский митрополит: «Не поддавайтесь провокаторам»

13:20 02.03.2022 Руководство Молдавии ничего не делает для того, чтобы оказать помощь беженцам, прибывающим с Украины. Об этом 2 марта заявил мэр Кишинёва Ион Чебан в своём телеграм-канале. Читайте также: Мэр Кишинёва обвинил власти Молдавии в бездействии в отношении беженцев

13:22 02.03.2022 Представление посольству Украины сделали власти Японии, об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно сообщил 2 марта на регулярной пресс-конференции. «Мы сделали представление, разъяснив нашу позицию по вопросу эвакуации [японских граждан с территории Украины]», — ответил Мацуно. Подробности в материале: Японские власти выразили представление посольству Украины

13:28 02.03.2022 Главным выгодополучателем ситуации на Украине являются США. Об этом 2 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко. «Кто главный экономический и политический бенефициар этой войны? США», — сказал Коротченко. Читайте также: Военный эксперт назвал главного бенефициара ситуации на Украине

13:35 02.03.2022 Битвой «добра и зла» пытаются представить американские власти нынешнее положение дел в отношениях США и России, об этом заявила Келли Бокар Влахос 2 февраля в статье, вышедшей в Responsible Statecraft. Читайте также: В своей речи Байден поделил мир на «добрых и злых» — Responsible Statecraft

13:36 02.03.2022 Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется 46 уголовных дел в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории республики в период с 25 по 28 февраля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГП ДНР. Огонь по населенным пунктам республики велся из минометного и артиллерийского вооружения, а также из тактического ракетного комплекса «Точка-У». По фактам получения ранений мирными жителями ДНР возбуждено 7 уголовных дел, по фактам причинения ущерба инфраструктуре республики возбуждено 39 уголовных дел.

13:43 02.03.2022 Власти Индии понимают, насколько глубок украинский кризис, Россия благодарна Нью-Дели за сбалансированную позицию. Об этом российский посол в Индии Денис Алипов заявил 2 марта. «Мы благодарны Индии за ее сбалансированную позицию, продемонстрированную в ООН», — приводит слова Алипова информационное агентство ANI. Читайте подробнее: Индия понимает глубину украинского кризиса — посол России

13:43 02.03.2022 Во время спецоперации на Украине российские военные во главу угла ставят необходимость сохранения жизней мирного населения. Об этом 2 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Однако ситуация осложняется тем, что украинские боевики прикрываются мирным населением. Подробности в материале: Коротченко: украинские боевики используют население как живой щит

13:45 02.03.2022 Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела по факту обстрелов. Возбуждено и расследуется 46 уголовных дел в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики в период с 25 по 28 февраля текущего года. Так, по приказу командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Вессера В.В. с 26.02 по 28.02.2022 г. обстрелам подверглись несколько районов г. Горловки. В результате незаконных действий украинских силовиков 6 мирных жителей получили ранения, повреждены строения кафе «Орел» и троллейбусного депо № 4, а также 18 жилых домостроений. Возбуждено 26 уголовных дел. 26.02.2022 г. по приказу командира 56-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Иванова И.В. произведен обстрел с. Спартак Ясиноватского района, в результате которого повреждены 3 жилых домостроения. Возбуждено 3 уголовных дела. 26.02.2022 г. по приказу командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С. произведен обстрел г. Амвросиевка из тактического ракетного комплекса «Точка-У», в результате которого повреждены строения и транспорт, принадлежащий ОАО «Агросервис», а также 6 жилых домостроений. Возбуждено 1 уголовное дело. 26.02.2022 по приказу командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С. произведен обстрел г. Иловайск из тактического ракетного комплекса «Точка-У», в результате которого повреждены строения Иловайской дистанции пути ГУП ДНР «Донецкая железная дорога», частный автомобиль, а также 6 жилых домостроений. Возбуждено 1 уголовное дело. 26.02.2022 по приказу командира 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Денисова А.В. произведен обстрел с. Саханка Новоазовского района, в результате которого 1 мирный житель получил ранения. Возбуждено 1 уголовное дело. 26 и 27.02.2022 г. по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Майстренко А.С. произведены обстрелы Петровского района г. Донецка, в результате которых повреждены 6 жилых домостроений. Возбуждено 6 уголовных дел. 25.02.2022 г. по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Майстренко А.С. произведены обстрелы Кировского района г. Донецка, в результате которого повреждены 2 жилых домостроения. Также по приказу командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С. произведен обстрел из тактического ракетного комплекса «Точка-У», в результате которого на территории ГУП ДНР «Республиканская топливная компания» произошло возгорание топливного трубопровода. Возбуждено 3 уголовных дела. 25 и 26.02.2022 г. по приказу командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Кащенко Д.В. произведены обстрелы Киевского района г. Донецка, в результате которых повреждены 5 жилых домостроений. Возбуждено 5 уголовных дел. В отношении указанных командиров ВСУ возбуждены уголовные дела по статье «теракт» (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 229 УК ДНР). В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия. Информация обновляется в оперативном порядке.

13:46 02.03.2022 Украинская сторона тянет время для переговоров с Россией по указаниям США. Об этом сегодня, 2 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте также: Украина тянет время для переговоров по указаниям США — Лавров

13:48 02.03.2022 Захваченный Украиной город Мариуполь полностью блокирован вооруженными силами Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Мариуполь полностью блокирован. Есть информация, что мэр Мариуполя обратился к Зеленскому чтобы они оказали военную помощь. Волноваха зачищается от мусора, который там был», — сказал Басурин. Читайте подробнее: Басурин: продвижение войск ДНР идёт по плану

13:48 02.03.2022 Пользователи Facebook обсудили дискриминационное отношение к гражданам африканских государств на Украине во время эвакуации из-за проведения специальной военной операции. Читайте также: Африканцы возмущены: «Варварское украинское правительство проявляет расизм»

13:53 02.03.2022 Американский актёр и певец Джаред Лето выразил слова поддержки жителям Украины в связи с проведением российской военной спецоперации. Читайте также: Джаред Лето поддержал украинцев

13:55 02.03.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил модернизировать структуру и состав вооружённых сил с учётом актуальных угроз военной безопасности. Об этом сообщает 2 марта его пресс-служба. Читайте подробнее: Президент Казахстана поручил модернизировать состав и структуру войск

13:55 02.03.2022 Кабардино-Балкария отправила вторую партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированным в Ростовскую область. По поручению главы КБР Казбека Кокова, собрано еще 20 тонн гуманитарного груза — бутилированная вода, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, в том числе, для детей, сообщает пресс-служба главы региона. «Эта фура вольётся в колонны, которые со всей страны стекаются туда, где подготовлены пункты временного размещения людей. Жители Кабардино-Балкарской Республики не остались в стороне. Мы и дальше готовы оказывать помощь жителям Донецка и Луганска» — отметил заместитель председателя правительства КБР Марат Хубиев. Ранее в Ростов-на-Дону было отправлено 20 тонн гуманитарной помощи от Кабардино-Балкарии, которая была сформирована совместно с партией «Единая Россия». Республика готова к приёму 800 жителей ЛНР и ДНР, вынужденно покинувших места постоянного проживания.

13:56 02.03.2022 Киевские боевики обстреляли село Санжаровка, которое находится на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), из минометов калибром 120 мм, запрещенных минскими соглашениями. Об этом 2 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Украинские силовики обстреляли село Санжаровка в ЛНР из минометов — СЦКК

13:56 02.03.2022 Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что если президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку, то украинский народ сам определит свою судьбу и следующего лидера, сообщает Sindonews. Об этом: Посол России в Индонезии сделала заявление о президенте Украины

13:56 02.03.2022 Специальная военная операция России по защите Донбасса. 14:00 (Мск). 02.03.2022 ИА REGNUM

13:56 02.03.2022 Кабардино-Балкария направила дополнительную гуманитарную помощь жителям Донбасса. glava.kbr.ru

13:59 02.03.2022 Прибывшие из Донбасса представители мониторинговой миссии ОБСЕ инициировали и спустя час ожидания отменили встречу с журналистами 2 марта в Ростове-на-Дону. Подробности в материале: Миссия ОБСЕ инициировала и тут же отменила встречу с журналистами

14:00 02.03.2022 Борт со студентами, эвакуированными с территории Украины, приземлился в Каире утром в среду, 2 марта. Об этом сообщает Al-Ghad. Читайте подробнее: Самолет с эвакуированными с Украины гражданами Египта приземлился в Каире

14:10 02.03.2022 Западные страны отказались выполнять требования России по формированию новой архитектуры европейской безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом: Лавров: Запад отказался выполнять требования России по безопасности

14:14 02.03.2022 Кабардино-Балкария отправила в Ростов-на-Дону вторую партию гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик. Читайте подробнее: Кабардино-Балкария отправила вторую партию гуманитарной помощи для беженцев

14:17 02.03.2022 Бывший посол США в Косово Филип Казент заявил, что правительство США должно создать в составе вооружённых сил США специальное подразделение из афганских солдат и коммандос, потому что после начала спецоперации России на Украине Вашингтону необходимо отправить боевые силы в Европу. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International. Читайте также: Экс-посол США призвал Вашингтон отправить силы афганских коммандос в Европу

14:17 02.03.2022 Специальная военная операция российских войск по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии и новая политическая и социально-экономическая реальность ставят перед региональными руководителями целый спектр задач. Подробности в материале: Регионы России в новых условиях: путь к мобилизационной экономике?

14:21 02.03.2022 Страны Североатлантического альянса не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Подробности в материале: Шольц ответил на вопрос о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине

14:26 02.03.2022 Поручение обеспечить в рамках предоставленных полномочий пресечение уголовно-правовыми средствами распространения ложных сообщений о событиях, которые связаны с проведением специальной военной операции ВС России по защите ЛНР и ДНР, дал 1 марта СК РФ в ходе совещания по вопросам организации работы в условиях специальной военной операции по защите Донбасса председатель СК России Александр Бастрыкин. Читайте подробнее: Бастрыкин поручил СК РФ пресекать распространение фейков о спецоперации

14:27 02.03.2022 Председатель СК России поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела гражданского населения в Волновахе. [Цитата из видео с ютуб канала Следственный комитет РФ]

14:28 02.03.2022 Крымские мусульмане надеются на скорейшее разрешение ситуации на Украине и последующую добрососедскую жизнь двух государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. «С глубокой болью воспринимаем страдания людей, вызванные происходящими событиями в соседнем государстве. Мы надеемся, что мир на Украине настанет в ближайшее будущее, конфликтная ситуация будет решена, что позволит двум братским государствам жить в добрососедстве», — сказал Аблаев. Читайте также: Муфтий Крыма надеется на скорейшее решение ситуации на Украине

14:31 02.03.2022 Девятилетний ребёнок из Херсона находится в реанимации больницы Симферополя с огнестрельным ранением после нападения украинских националистов на его семью, об этом сообщил 2 марта в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов. Читайте подробнее: «Людоеды не щадят детей» — Аксёнов о расстрелянной под Херсоном семье

14:33 02.03.2022 Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию на Украине, передаёт 2 марта сайт Кремля. Об этом: Путин обсудил с Токаевым спецоперацию России на Украине

14:37 02.03.2022 Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) отодвинули войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) на достаточное расстояние, чтобы предотвратить обстрелы территории республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом: Пасечник: ЛНР достаточно отодвинула ВСУ для предотвращения обстрелов

14:38 02.03.2022 На площади у торгового комплекса «Континент» в Омске 2 марта прошёл флешмоб «Мы вместе — мы едины!». Об этом сообщили в правительстве Омской области. Читайте также: В Омске прошла акция в поддержку жителей Донбасса и российских военных

14:39 02.03.2022 Решение о признании ЛНР было своевременным, так как Киев наращивал присутствие ВСУ в Донбассе. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе встречи с председателем комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Дмитрием Хубезовым. «Принятое совсем недавно решение о признании Республик Донбасса — это было очень здорово, это было, конечно же, очень своевременно, потому что мы знали о том, что Запад дает указания, а Украина по его приказу наращивает вооруженные силы на линии соприкосновения. Они (ВСУ)готовились к нападению на нас, они получали самые новейшие виды вооружения, они стянули максимальное количество техники, бронетехники, личного состава, вооружения крупного калибра, среднего. Они готовились к серьезному броску», — сказал он.

14:41 02.03.2022 Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию на фоне специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по защите Донбасса. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Кремля. Подробности в материале: Путин обсудил с Токаевым ситуацию со спецоперацией ВС РФ по защите Донбасса

14:44 02.03.2022 В Крым из Херсонской области доставлен девятилетний ребёнок, раненый украинскими националистами, информация об этом появилась в Крымских СМИ со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Читайте также: Из Херсона в Крым привезли ребенка, чью мать расстреляли неонацисты

14:45 02.03.2022 Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков оперативное совещание по социально-экономической ситуации в республике открыл словами глубокого сожаления и соболезнования семьям четырех военнослужащих — жителей республики, погибших при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса. Глава региона дал поручение правительству оказать семьям военнослужащих всестороннюю поддержку. Руководитель республики проинформировал, что Кабардино-Балкария продолжит оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших свои дома. 1 марта марта была направлена вторая партия гуманитарного груза.

14:48 02.03.2022 В освобожденных районах ЛНР идет зачистка территории от террористических групп украинских нацистов. «Есть отдельные блуждающие террористические группы, которые доставляют нам серьезный дискомфорт и нарушают стабильность ситуации в Республике. Силами подразделений силовых структур ЛНР организованы отряды, которые уже приступили к зачистке освобожденных территорий и блокированию действий вот тех разрозненных групп», — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

14:54 02.03.2022 Россия была вынуждена предпринять специальную военную операцию по денацификации Украины, так как все другие возможности для ведения рациональных переговоров не только с режимом в Киеве, но и с его западными покровителями были полностью исчерпаны. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица. Об этом: Сербский эксперт: На Украине Россия защищает всю русскую цивилизацию

14:56 02.03.2022 В британских школах и институтах действительно наблюдаются отдельные попытки дискриминации граждан России, но они не имеют массового характера. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Подробности в материале: Посол РФ рассказал о случаях дискриминации российских студентов в Британии

14:57 02.03.2022 Молдавия, согласно конституции, является нейтральным государством, и руководство страны не рассматривает вопрос вхождения в НАТО. Об этом министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил на телеканале ТV8. Об этом: Молдавия не стремится в НАТО — Попеску

14:58 02.03.2022 Эстония не поддерживает ситуацию, при которой разрешать конфликт на Украине в ходе мирных переговоров будут исключительно две крупные страны — США и Россия. Об этом эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила в интервью гостелевидению ETV. Читайте также: Эстония против замены Украины на мирных переговорах с Россией на США

15:04 02.03.2022 Мы оперативно должны реагировать на все вызовы, которые возникают сейчас в экономике, на все находить решение. Нельзя допускать никаких сбоев в экономике, в работе системообразующих предприятий, в сфере энергообеспечения, в здравоохранении и образовании. Об этом заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на оперативном совещании по социально-экономической ситуации в республике, сообщает пресс-служба администрации главы региона. «Наша экономика будет более устойчива к внешним угрозам, так как есть сельское хозяйство, туризм, средства, которые заложены в бюджет на реализацию большого количества проектов. Как работали, так и будем работать, а где-то и лучше», — отметил Коков. Подробности в материале: «Поддаваться панике не надо» — глава Кабардино-Балкарии о внешних угрозах

15:06 02.03.2022 Компания «Азербайджанские авиалинии» организует ежедневные рейсы для эвакуации граждан республики с Украины. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе перевозчика. Читайте также: Азербайджан организует рейсы для вывоза своих граждан с Украины

15:07 02.03.2022 Житель Аткарского района Саратовской области Максим Ханыгин погиб во время спецоперации в Донбассе. Об этом сообщил губернатор Валерий Радаев и выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью саратовского военнослужащего. «Мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны. Он погиб, защищая наш народ, мирную жизнь. Большое горе для всех нас. Саратовцы скорбят. Наши сердца полны боли и благодарности. Вечная слава герою Родины!» — заключил глава Саратовской области. Семье военнослужащего окажут всю необходимую помощь. Читайте подробнее: В ходе спецоперации в Донбассе погиб военнослужащий из Саратовской области

15:07 02.03.2022 Расширение НАТО может дестабилизировать мир и запустить новую гонку вооружений, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве. По словам главы сирийского МИД, именно США и их союзники ответственны за усиление кризиса на Украине. Об этом: Глава МИД Сирии назвал расширение НАТО угрозой мировой стабильности

15:07 02.03.2022 Специальный военный борт, направленный властями Иордании в Румынию для эвакуации выехавших с Украины граждан, вылетел на Родину в полдень, 2 марта. Об этом сообщает Jordan TV. Читайте подробнее: В Иорданию из Румынии вылетел самолет с эвакуированными гражданами

15:17 02.03.2022 Сегодня, 2 марта, состоялись похороны военнослужащих — жителей Кабардино-Балкарии, погибших при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса, в том числе граждан Российской Федерации. Глава КБР Казбек Коков принял участие в траурных мероприятиях, выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, отдавших свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны. Читайте подробнее: Кабардино-Балкария прощается с погибшими при спецоперации военнослужащими

15:22 02.03.2022 России и Украине необходимо срочно начать диалог друг с другом. Об этом 2 марта заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на внеочередной сессии Совета ООН по правам человека. Подробности в материале: Азербайджан призвал РФ и Украину к диалогу

15:24 02.03.2022 Художественный руководитель ансамбля авторской и казачьей песни «Любо» Михаил Ивановский спустя восемь лет вернулся в свой родной дом. Подробности в материале: Житель луганского села Валуйское спустя восемь лет вернулся домой

15:41 02.03.2022 В данный момент пока нельзя сказать, какими будут отношения между Россией и НАТО, и ясно только одно — они уже никогда не будут прежними. Об этом 2 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24». Читайте подробнее: Замглавы МИД РФ: отношения России и НАТО уже не станут прежними

15:42 02.03.2022 Муж вице-премьера и министра культуры, спорта и по делам молодёжи Грузии Теи Цулукиани Нугзар (Нуго) Какулия 1 марта на своей странице в «Фейсбуке» обрушился с руганью на грузинскую оппозицию и персонально на президента Украины Владимира Зеленского. Читайте подробнее: Супруг грузинского министра обозвал Зеленского «неблагодарной обезьяной»

15:49 02.03.2022 Белоруссия не участвует в военной спецоперации России на Украине и не собирается этого делать, заявил 2 марта пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. «Ещё раз подчеркиваем то, о чём неоднократно заявляла белорусская сторона: наша страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в боевых действиях на территории Украины», — сказал Глаз. Подробности в материале: В МИД Белоруссии заявили в неучастии страны в спецоперации на Украине

16:01 02.03.2022 Вопрос об ускоренном принятии Украины в состав Европейского союза не укладывается в голове, заявил 2 марта заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24». «Принять в свои ряды такое государство, националистическое, где правят бал нацистские группировки, — это, по-моему, саморазрушительно для самого Евросоюза», — сказал Грушко. Подробности в материале: Принятие Украины в ЕС «не укладывается в голове», заявили в МИД России

16:03 02.03.2022 Заявления стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) о том, что они не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине, свидетельствуют о том, что у блока еще остался здравый смысл. Об этом 2 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: Замглавы МИД РФ заявил, что у НАТО еще «остался здравый смысл»

16:07 02.03.2022 На пропускных пунктах государственной границы Молдавии сильно вырос пассажиропоток. Об этом сообщает агентство «Молдпресс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Подробности в материале: На границе Молдавии сильно вырос пассажиропоток

16:07 02.03.2022 С момента начала российской специальной операции на Украине страну покинули свыше 830 тысяч человек. Такие данные представило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом: Украину покинули более 830 тыс. человек — ООН

16:09 02.03.2022 Грузинские граждане, находящиеся сейчас в Харькове, просят о помощи и обвиняют посольство Грузии на Украине в том, что оно их фактически бросило, сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи». Читайте подробнее: Брошенные в Харькове граждане Грузии просят об эвакуации

16:10 02.03.2022 Россия будет продолжать добиваться, чтобы НАТО предоставило гарантии своего нерасширения, заявил 2 марта заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко в эфире «России 24». Читайте подробнее: В МИД РФ заявили, что Москва настаивает на гарантиях нерасширения НАТО

16:24 02.03.2022 У Эстонии нет правовых основ для отправки на Украину работающих здесь граждан страны, чтобы они «выполнили свой гражданский долг по защите государства», заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет. Читайте подробнее: Минобороны Эстонии: нет правовых основ «выгнать» работающих здесь украинцев

16:30 02.03.2022 Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-ЖомартТокаев 2 марта провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба — казахстанского главы государства. Подробности в материале: Президенты России и Казахстана обсудили ситуацию на Украине

16:39 02.03.2022 Украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что правительство Грузии необходимо заменить, так как оно является «предательским», сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи». По мнению Гончаренко, дипломатический демарш официального Киева является правильным решением, поскольку на Украине не видят поддержки со стороны кабинета министров, возглавляемого Ираклием Гарибашвили. Об этом: Украинский депутат потребовал сменить грузинское правительство

16:44 02.03.2022 Власти США обсуждают возможность введения санкций против российской нефтегазовой промышленности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Подробности в материале: Белый дом взвешивает возможность введения санкций против нефти России

16:44 02.03.2022 В Миллеровском районе Ростовской области, граничащем с Донбассом, с 1 марта возобновлён образовательный процесс. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования. Читайте подробнее: В приграничном районе Ростовской области вновь открыли школы и детские сады

16:48 02.03.2022 О гибели выпускника рязанского десантного училища, гвардии подполковника ВДВ во время спецоперации по защите Донбасса сообщил 2 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов. Подробности в материале: Рязанский подполковник ВДВ погиб при спецоперации

17:00 02.03.2022 В Госдуму внесены поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ.

17:03 02.03.2022 На эстонско-латвийской границе в Валга увеличено количество патрулей для помощи пограничникам в контроле и обеспечении порядка прибывающих с Украины военных беженцев. Об этом сообщило региональное издание южной Эстонии Lоuna-Eesti Postimees. Читайте также: На границе с Латвией Эстония усилила патрули для работы с беженцами

17:14 02.03.2022 Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $113 за баррель впервые с июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов. Подробности в материале: Цена на нефть Brent превысила $113 за баррель впервые с 2014 года

17:17 02.03.2022 ЕС запретил в 27 своих странах-членах вещание российских государственных СМИ RT и Sputnik, сообщает Reuters. Читайте подробнее: Европейский союз запрещает вещание RT и Sputnik

17:25 02.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав администраций Черкасской и Одесской областей, сообщает 2 марта издание «СТРАНА.ua». При этом Одесскую область теперь будет возглавлять бывший главарь 24-го нацистского добровольческого батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Марченко. Читайте также: Зеленский назначил экс-командира «Айдара"* главой Одесской области

17:29 02.03.2022 Поправки об ответственности за производство и распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России внесены в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»). Подробности в материале: Госдума обсудит лишение свободы до 15 лет за фейки о Вооруженных силах РФ

17:29 02.03.2022 По состоянию на 2 марта общее количество вывезенных пятью авиарейсами с Украины через территорию Польши граждан Узбекистана составило 1186. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Читайте также: Узбекистан вывез с Украины 1186 своих граждан

17:39 02.03.2022 Украинские военные, сдавшиеся в плен бойцам НМ ДНР под Волновахой, заявили, что командиры их бросили и приказали «ждать». Об этом пленные украинские военные рассказали 2 марта репортеру агентства RT. Читайте также: «Командиров нет, отступали» — пленные из ВСУ рассказали СМИ о «подвигах»

18:02 02.03.2022 Белый дом обсуждает введение новых санкций в отношении ряда российских олигархов, в том числе Алишера Усманова, сообщает The Washington Post Подробности в материале: Белый дом может ввести санкции против Алишера Усманова и других олигархов

18:12 02.03.2022 В Ленинградскую область самостоятельно прибыли более 120 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Они остановились у родственников и друзей, всем им окажут помощь региональные власти Ленобласти. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе областной администрации. Читайте подробнее: В Ленобласть своим ходом прибыли более 120 беженцев из ДНР и ЛНР

18:27 02.03.2022 Заявление секретаря украинского «Совета национальной безопасности и обороны» (СНБО) Алексея Данилова о том, что Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии, если такое решение будет принято верховным главнокомандующим страны, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 2 марта в социальной сети Facebook. Читайте также: Сеть: «Кто-то ещё жалеет нацистов?» — Киев угрожает Минску ракетным ударом

18:29 02.03.2022 Куба, Венесуэла и Никарагуа выступили с критикой международного сообщества, обвинив его в «двойных стандартах» из-за попытки Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию, осуждающую операцию России на территории Украины. Об этом: Куба, Венесуэла и Никарагуа обвинили ООН в двойных стандартах

18:31 02.03.2022 Два подростка получили ранения при обстреле поселка Голубовское со стороны киевских силовиков. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «По уточненной информации, в результате зафиксированного в 15:15 обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в направлении населенного пункта Голубовское с применением минометов калибра 120 мм на автомобильной дороге Голубовское-Кировск получили ранения различной степени тяжести двое 15-летних подростков», — говорится в сообщении.

18:32 02.03.2022 В заявлениях властей Эстонии о готовности принять тысячи беженцев с Украины пока превалируют эмоции, а не холодный расчет. Об этом заявил эстонский публицист Родион Денисов порталу rus.objektiiv.ee. В любой кризисной ситуации следует просчитывать последствия тех или иных действий хотя бы не несколько шагов вперед. В противном случае принятые второпях решения могут больно ударить по коренным жителям, считает журналист. Он добавил: «К сожалению, ни один из эстонских политиков, призывающих принимать украинских беженцев, открыто не объяснил, что Эстония будет делать, если счет въезжающих пойдет на десятки или даже сотни тысяч». Денисов уверен, что со всей остротой встанут вопросы социального обеспечения и гарантий беженцам, обеспечения таких людей работой на долгие годы. «Или же политики всерьез надеются, что люди уедут сразу, как только на Украине прекратятся боевые действия?» — задается он вопросом. Учитывая количество въехавших в Эстонию в последние годы украинских гастарбайтеров, пишет Денисов, можно предположить, что даже те, кто прибудут сюда в качестве беженцев, по всей вероятности, захотят остаться тут навсегда. «А раз так, то сразу возникает вопрос — как быть с интеграцией этих людей в эстонское общество? Понятно, что эти люди серьезно изменят обстановку на рынке труда, потеснив оттуда за счет зарплатного демпинга тысячи местных», — прогнозирует он. Но кроме этого, добавляет эстонский публицист, явно возникнут проблемы и в части ментальной интеграции, ведь прибывающие люди сильно отличаются в подходах к жизни и привычках не только от местных эстонцев, но даже от проживших уже 30 лет в условиях независимой Эстонии русскоязычных жителей республики. Об этом: Эстония вряд ли готова к большому потоку беженцев с Украины — мнение

18:36 02.03.2022 Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что фейки о специальной военной операции России по защите Донбасса создаются спецслужбами НАТО, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 марта в социальной сети Facebook. Об этом: Сеть: «Стройте информационные стены!» — МИД РФ: НАТО атакует Россию фейками

18:36 02.03.2022 По данным посольства Таджикистана на Украине, граждан республики в списке пострадавших нет, сообщает «Азия Плюс». Читайте также: МИД Таджикистана: пострадавших граждан республики на Украине нет

18:42 02.03.2022 В Сети обсудили заявление секретаря украинского «Совета национальной безопасности и обороны» (СНБО) Алексея Данилова о том, что Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии. Читайте также: Сеть: «Не злите Батьку!» — в Киеве угрожают Белоруссии ракетным ударом

18:43 02.03.2022 Со временем злость и обида на Москву сменятся чем-то другим. Импульс исключить Россию из международной системы понятен, но и нереалистичен. Попытки полностью изолировать Россию увеличат ее зависимость от Китая и, несомненно, усугубят трения Запада с Пекином, еще больше ускорив деглобализацию. Читайте также: Так ли нужна Западу новая холодная война? — Responsible Statecraft

18:43 02.03.2022 Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают освобождение территорий своей страны. Об этом 2 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». При этом продвижение войск осложняется тем, что украинская сторона прикрывается мирным населением и при отступлении минирует объекты гражданской инфраструктуры. Об этом: Пушилин: в ДНР освободили 39 населенных пунктов

18:44 02.03.2022 «Если подача газа из России будет остановлена, то не будет отопления и рабочих мест, а если будет остановлено расширение Пакш-2, снижение накладных расходов не удастся сохранить», — заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Читайте также: Нe будет поставок газа — не будет отопления и рабочих мест в Европе

18:44 02.03.2022 В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что прекращение огня на территории Украины является условием для проведения полноценных переговоров между Украиной и Россией. Читайте также: Сеть: «Будет капитуляция» — Зеленский назвал условие для начала переговоров

18:45 02.03.2022 В Сети обсудили обещание президента США Джо Байдена конфисковать яхты, квартиры, самолеты российских элит, которые находятся за рубежом. Читайте также: Сеть: «Держите деньги дома!» — США конфискуют имущество олигархов из России

18:45 02.03.2022 Строительная отрасль ожидает новых решений, в том числе продления мер по поддержке спроса, но ставки по ранее выданным льготным ипотечным кредитам меняться не должны. Читайте также: Строители не видят угрозы реализации проектов в России

18:46 02.03.2022 Каждый либерал, анархист и западный «левак» становится фашистом в тот самый момент, когда представляет себе жизнь, в которой обеспечивающее им комфорт и привилегии империалистическое ядро теряет актуальность. Читайте также: Китайский блогер: «Пока Америка существует, мира не будет»

18:52 02.03.2022 Открытый урок «Защитники мира» пройдёт в российских школах 3 марта, сообщили 2 марта в пресс-службе Минпросвещения РФ. Подробности в материале: В школах России пройдёт открытый урок «Защитники мира»

19:01 02.03.2022 Доминиканской Республике при содействии дипломатических учреждений в Восточной Европе удалось эвакуировать с Украины десять доминиканских граждан, сообщает Prensa Latina. Подробности в материале: Доминикана эвакуировала своих граждан с территории Украины

19:02 02.03.2022 Президент США Джо Байден не собирается направлять американские войска на Украину, несмотря на то что Вашингтон осуждает проходящую в этой республике специальную военную операцию России, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

19:05 02.03.2022 Байден считает, что Зеленский должен сам решать, оставаться ли ему в стране в нынешних условиях.

19:07 02.03.2022 Прибывшим из Черниговской области Украины семьям в приграничной Гомельской области Белоруссии предоставлено жильё, питание и другая помощь. Вопросами их размещения и проживания занимаются белорусские чиновники, офицеры МВД и МЧС. Читайте подробнее: Белоруссия принимает беженцев с Украины

19:10 02.03.2022 Остаться ли на Украине или покинуть её на фоне происходящих событий, — решение этого вопроса — это проблема исключительно украинских руководителей, сообщил 2 марта журналистам американский президент Джо Байден. Читайте подробнее: Байден: Зеленский сам должен решить, бежать ли с Украины

19:17 02.03.2022 В городе Нижнекамске на площади Монумента Победы 2 марта прошла церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции Ильнуром Сибгатуллиным. Проститься с военнослужащим пришли сотни жителей. Похоронили воина-земляка на Аллее героев на мусульманском кладбище. Подробности в материале: Погибшего в Донбассе военного в Татарии похоронили на Аллее героев

19:19 02.03.2022 Жители Санкт-Петербурга провели на сенатской площади у «Медного всадника» акцию в поддержку спецоперации на территории Украины, сообщают 2 марта «Невские Новости». Свыше ста человек вышли с флагами Донецкой и Луганской Народных Республик и выразили поддержку действиям Российской армии по борьбе с украинскими нацистами. Читайте также: Жители Петербурга провели акцию в поддержку спецоперации на Украине

19:22 02.03.2022 Россия не позволит Украине создать ядерное оружие, хотя технологически украинская сторона на это способна, заявил 2 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Al Jazeera. Об этом: Лавров заявил, что Украина технически способна создать ядерное оружие

19:25 02.03.2022 Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия твёрдо придерживается своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и «предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 2 марта в социальной сети Facebook. Читайте также: Сеть: «Угроза всему миру» — Лавров: ядерного оружия на Украине не допустим

19:37 02.03.2022 Процесс денацификации должен пройти на Украине, как когда-то, по окончании Второй мировой войны, он прошёл в нацистской Германии, заявил 2 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Al Jazeera. «Работа предстоит большая», — отмечает глава МИД РФ. Читайте также: Лавров заявил, что Украину, как когда-то Германию, ждёт денацификация

19:40 02.03.2022 В социальных сетях обсудили заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что страны НАТО не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине. Читайте также: «А поставка оружия — это не вмешательство?» — Сеть о НАТО и Украине

19:46 02.03.2022 На фоне того, как сотни тысяч украинцев бежали в Европу в течении последних дней, иностранные студенты на Украине испытали сложности, пытаясь покинуть странцу. Они пожаловались изданию The New York Times на несправедливое обращение властей, а также на то, что украинцы получали преференции при проезде в поездах и пересечении границ. Читайте подробнее: Иностранцы рассказали о жестоком обращении со стороны властей Украины

19:52 02.03.2022 Населённые пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка освобождены 2 марта российскими военными в ходе спецоперации на Украине, сообщает Минобороны РФ. Об этом: Российские войска освободили Попово, Новгоровку, Новомихайловку и Любимовку

19:59 02.03.2022 Кольцо блокирования вокруг города Мариуполя сомкнулось, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Читайте подробнее: Войска ДНР сомкнули кольцо вокруг Мариуполя

20:00 02.03.2022 Готовившиеся к вечеру 2 марта переговоры делегаций России и Украины могут состояться не ранее следующего дня. Об этом заявил глава российской делегации — помощник президента России Владимир Мединский. Об этом: Украинская делегация пока не прибыла на переговоры в Белоруссию

20:06 02.03.2022 В ходе специальной военной операции по денацификации Украины погибли 498 солдат и офицеров Российской армии, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери — 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга. 1597 наших товарищей получили ранения», — рассказал он. Читайте также: Минобороны России раскрыло число наших потерь в спецоперации на Украине

20:07 02.03.2022 О действиях украинских боевиков в городе Мариуполе сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заминировали цеха завода «Азовсталь». Об этом: Боевики «Азова"* заминировали цеха завода в Мариуполе

20:19 02.03.2022 Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию на Украине, передаёт 2 марта сайт Кремля. Об этом: Путин рассказал Моди об эвакуации индийских студентов с Украины

20:19 02.03.2022 Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию на Украине, передаёт 2 марта сайт Кремля. Об этом: Путин рассказал Моди об эвакуации индийских студентов с Украины

20:22 02.03.2022 Жителям Киева, Харькова и Мариуполя следует покинуть свои города в целях безопасности, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Для этого созданы коридоры безопасности. Подробности в материале: Жителей Мариуполя, Харькова, Киева призвали уехать в целях безопасности

20:26 02.03.2022 Украинские вооруженные формирования попытались применить «джихад-мобили» — автомашины, начиненные большим количеством взрывчатки, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Такие попытки были отмечены западнее Киева в районе населённых пунктов Бародянка и Макаров. Читайте также: Украинские боевики пытались применять «джихад-мобили» — Минобороны РФ

20:28 02.03.2022 Президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал организовать выдачу виз украинским беженцам, при этом сохранив нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, сообщает новостное агентство MercoPress. Об этом: Бразилия начнет выдавать визы украинским беженцам, но сохранит нейтралитет

20:33 02.03.2022 Большую группу студентов из Индии насильно удерживают в городе украинские власти Харькова, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Читайте также: В Харькове украинские власти держат в заложниках студентов из Индии

20:33 02.03.2022 Рисунки и надписи в поддержку спецоперации российской армии на Украине появилось на домах в Нижнем Новгороде. Автор стрит-арта написал «Слава русскому солдату». Подробности в материале: В Нижнем Новгороде появился стрит-арт по теме спецоперации на Украине

20:44 02.03.2022 О том, сколько украинских военных объектов уничтожено в ходе спецоперации ВС России, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Читайте также: Российские военные уничтожили 1533 объекта ВСУ

20:47 02.03.2022 Вице-президента США Камалу Харрис во время одного из интервью кратко попросили объяснить суть конфликта на Украине для американцев, не знакомых с ситуацией. Чрезмерно упрощенный ответ Харрис вызвал насмешки со стороны американских пользователей Twitter. Подробности в материале: Вице-президент США изложила конфликт на Украине языком «умственно отсталых»

20:56 02.03.2022 Шесть десятков украинских военных самолётов уничтожили российские войска с начала спецоперации на Украине, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Об этом: Российские военные уничтожили 60 украинских военных самолётов

21:08 02.03.2022 Глава МИД Италии в среду, 2 марта, заявил, что вместе с европейскими партнерами «работает над созданием гуманитарных коридоров» для вывода мирных жителей городов Украины. «Мы должны прервать это кровопролитие», — сказал Ди Майо. Как сообщалось ранее, совет национальной безопасности и обороны Украины призвал местных жителей и местные власти не пользоваться гуманитарными коридорами, поскольку российские военнослужащие якобы предоставляют их «для получения нужной картинки». По данным местных СМИ, ВСУ не пропускают жителей к предоставленным коридорам. Об этом: МИД Италии похвалился «работой над гуманитарными коридорами» на Украине

21:13 02.03.2022 Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на территории Украины, проявляют не только мужество и отвагу, но и высокий профессионализм, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. В качестве примера он привёл действия танковых экипажей старшего сержанта Нимченко и командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина. Читайте также: «Джавелины» не помогают — Минобороны о деталях операции на Украине

21:17 02.03.2022 По состоянию на утро 2 марта, на территорию Румынии въехало 46 435 граждан Украины, которым румынские власти временно присвоили статус беженцев. Об этом 2 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. Подробности в материале: Бухарест заявил о прибытии в Румынию более 46 тысяч украинских беженцев

21:17 02.03.2022 Посол Италии на Украине Пьер Франческо Дзадзо привез с собой в Рим около 100 соотечественников из Киева, сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в среду, 2 марта. Ранее посольство Италии призвало соотечественников оставлять свои координаты на случай вынужденной эвакуации. Посол и граждане летели на одном самолете. Читайте также: Посол Италии на Украине вывез из страны 100 сограждан

21:30 02.03.2022 Военный госпиталь «Аристид Серфиоти» в Галаце (северо-восток Румынии) приступил к приему пациентов с Украины. Об этом 2 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul. Читайте подробнее: Румынский военный госпиталь приступил к приему пациентов с Украины

21:34 02.03.2022 Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений не принимают участия в спецоперации на территории Украины, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что западные и отдельные российские СМИ распространяют дезинформацию о масштабах потерь ВС РФ. Читайте также: Срочники и курсанты в спецоперации не участвуют — Минобороны России

21:35 02.03.2022 Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерена посетить Румынию с официальным визитом 3 марта. Об этом 2 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul. Читайте подробнее: Глава Еврокомиссии посетит Румынию с официальным визитом

21:40 02.03.2022 Трудно переоценить важность откровенного разговора с молодыми людьми о том, что такое современный Запад и каково его отношение к нашей стране, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 марта. Как сообщалось ранее, в школах и вузах ряжа регионов России прошли занятия, на которых преподаватели рассказали о специальной военной операции России в общеполитическом и историческом контекстах. Подробности в материале: В школах и вузах наконец начали разговор об Украине и русофобии Запада

22:06 02.03.2022 Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини рассматривает возможность поездки на польско-украинскую границу, об этом он заявил в среду, 2 марта. Он выразил намерение п=способствовать «поставкам мира» на Украину и рассказал, что обсуждал с венгерскими и польскими политиками вопросы организации «гуманитарных коридоров». Ранее с заявлением о необходимости создания таких коридоров выступил и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Киевские власти, в свою очередь, 2 марта не рекомендовали гражданам пользоваться коридорами, уже предоставленными российскими военнослужащими, поскольку они якобы «будут использоваться для получения нужной России картинки». Об этом: Маттео Сальвини подумывает о поездке на границу с Украиной

22:16 02.03.2022 Специальная военная операция России по защите Донбасса. 22:00(Мск). 02.03.2022 ИА REGNUM

22:17 02.03.2022 Американская компания General Electric временно приостанавливает поставки своей продукции для авиакомпаний в России, сообщает Reuters. Читайте также: General Electric прекратила поставки российским авиакомпаниям

22:19 02.03.2022 Руководство Софийского университета им. Св. Климента Охридского объявило о намерении разместить в корпусах двух общежитий вуза до 200 беженцев с Украины. Об этом 2 марта сообщает софийская газета «24 часа». Подробности в материале: Софийский университет разместит в своих общежитиях беженцев с Украины

22:21 02.03.2022 Заявление главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва («Единая Россия») о том, что в Госдуму были внесены поправки об ответственности за производство и распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооружённых сил России, предполагающие лишение свободы до 15 лет, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 марта в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Для тех, кто бьёт армию в спину» — сети об ужесточении наказания за фейки

22:23 02.03.2022 Уведомление Федеральной авиационной администрации США о том, что американские власти допускают перехват российских самолётов, если они войдут в американское воздушное пространство вопреки запрету, введённому президентом страны Джозефом Байденом в связи с событиями на Украине, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Тупая, идиотская угроза» — США намерены перехватывать самолёты РФ

22:26 02.03.2022 Министерство обороны Румынии заявило о завершении процесса переброски международного контингента ВВС НАТО на румынские военные объекты. Об этом 2 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. Читайте подробнее: Завершен процесс переброски самолетов НАТО в Румынию

22:34 02.03.2022 На территорию Италии в период с 27 февраля ежедневно прибывает примерно по тысяче граждан Украины, передает Mediaset в среду, 2 марта. Отмечается, что в основном они попадают в страну по автомобильным дорогам со стороны Австрии и Словении, а далее по Италии «перемещаются самостоятельно» при поддержке своих родственников. Подробности в материале: В Италию прибывает по тысяче граждан Украины в день

22:34 02.03.2022 Россия действует на Украине абсолютно понятно и предсказуемо, заявил Джон Джозеф Миршаймер — американский политолог, профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям. Он подчеркнул, что Вашингтону стоит вспомнить принцип «доктрины Монро» и представить себе появление, например, китайских войск на территории Мексики вблизи границ США. Читайте также: Это как Мексика для США! Американский политолог о действиях РФ на Украине

22:52 02.03.2022 Ситуацию на Украине и российскую военную спецоперацию обсудили в ходе телефонного разговора 2 марта президент России Владимир Путин и израильский премьер-министр Нафтали Беннет, сообщили в пресс-службе Кремля. Читайте подробнее: Премьер-министр Израиля позвонил Путину по поводу Украины

22:58 02.03.2022 На здании Архангельского областного собрания депутатов появилась буква Z в поддержку военной операции России. Архангельск. 02.03.2022 ИА REGNUM

23:09 02.03.2022 Позиция России на переговорах с Украиной состоит в том, что Киев должен признать ДНР и ЛНР в административных границах, Крым — частью РФ, а также провести демилитаризацию своей страны, заявил 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира». "Крым — это часть России. Признание Донецкой, Луганской Народных Республик в границах Донецкой и Луганской областей. Демилитаризация, которая должна иметь параметры. Их еще предстоит согласовать», — пояснил глава МИД РФ. Читайте также: Лавров назвал условия России на переговорах с Украиной

23:44 02.03.2022 Министерство обороны России организовало межведомственный координационный штаб по оказанию всесторонней гуманитарной помощи населению республик Донбасса и территории Украины, сообщил 2 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Кроме того, в сферу деятельности штаба войдёт обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и граждан иностранных государств. Читайте также: Минобороны России создало штаб гуманитарной помощи ДНР, ЛНР и Украине

00:22 Несмотря на предварительные договорённости, представитель украинской стороны заявил, что переговоры пройдут не в Беловежской пуще, но место новой встречи делегаций он не назвал. Об этом: Украинская стороны заявила, что переговоры пройдут не в Беловежской пуще

00:56 Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку Украины и с призывом к ужесточению антироссийских санкций, передает телеканал C-SPAN. Об этом: Конгресс США одобрил резолюцию в поддержку Украины

00:59 Мэр американского штата Чикаго Лори Лайтфут отказалась от связей с Россией на фоне конфликта на Украине и попросила агентство экономического развития штата (World Business Chicago) приостановить отношения с Москвой как с породнённым городом. Об этом: «Глупая символическая фигня» — сети об отказе Чикаго сотрудничать с Москвой

01:00 Начиная со 2 марта было отменено положение, разрешающее пересечение румынско-венгерской границы гражданам третьих стран, в том числе Украины, при предъявлении любого документа, удостоверяющего личность. В настоящее время Венгрия требует выполнения условий въезда в Шенгенское пространство. Читайте также: На румыно-венгерской границе образовались очереди украинских беженцев

01:02 Информация о том, что российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Украиной в районе Беловежской пущи в Белоруссии, но украинская сторона вновь задерживается, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Напрасная потеря времени» — Беловежская пуща ждёт делегатов из Киева

01:02 Информация о том, что российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Украиной в районе Беловежской пущи в Белоруссии, но украинская сторона вновь задерживается, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Напрасная потеря времени» — Беловежская пуща ждёт делегатов из Киева

01:03 Телевизионную вышку в Киеве нужно было атаковать раньше. Об этом ИА REGNUM заявил 1 марта публицист Павел Шульженок. Читайте подробнее: Эксперт: телевышку в Киеве нужно было атаковать раньше, это просчёт

01:07 Азербайджан в нынешней ситуации, скорее всего, не будет обеспечивать Украину нефтепродуктами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев. Читайте подробнее: Политолог: сомнительно, чтобы Баку сейчас стал снабжать нефтью Киев

01:11 Встреча с российскими представителями и переговоры состоятся, но не в Беловежской пуще. Об этом в социальной сети «Фейсбук» заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. Об этом: Переговоры с украинской делегацией пройдут не в Беловежье

01:22 С украинскими фальшивками, заполонившими интернет и соцсети, нужно бороться превосходящим их по объёму трафиком. Об этом ИА REGNUM заявил 3 марта публицист Павел Шульженок. Подробности в материале: Эксперт: российской операции нужно больше вирусных видео и мемов

01:58 Украинские СМИ распространяют панику о фейковой капитуляции Зеленского. Об этом сообщило издание «КП в Украине». Читайте подробнее: На Украине ждут капитуляции Зеленского в формате дипфейк

01:59 Украина талантливо преподносит фейки, и, даже будучи изобличенными, они продолжают работать против России. Об этом ИА REGNUM заявил 1 марта публицист Павел Шульженок. Читайте также: Эксперт: украинская сторона научилась прекрасно использовать фейки

02:19 Американские войска в различных частях мира сохранили свой уровень боеготовности несмотря на ситуацию вокруг Украины, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в ходе брифинга. Об этом: Пентагон оценил боеготовность войск США на фоне ситуации на Украине

02:51 Соединенные Штаты готовы начать диалог с Россией, если Москва остановит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: Блинкен назвал условия для переговоров с Россией

03:02 Партия наступательных вооружений будет направлена Испанией на Украину 3 марта. Об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес 2 марта в интервью телеканалу Antena 3. Подробности в материале: Испания передаст Украине противотанковые гранатометы и пулеметы

03:15 Глава Пентагона Ллойд Остин пояснил, что введение бесполётной зоны над Украиной может спровоцировать прямое столкновение США с Россией. Читайте подробнее: В Пентагоне пояснили отказ вводить бесполётную зону над Украиной

03:38 Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе намеченного на 3 марта визита в Литву обсудит с коллегами из стран Балтии поддержку Украины и «укрепление восточных рубежей НАТО». Об этом сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства. Об этом: Лиз Трасс обсудит с коллегами из Прибалтики противодействие России

04:23 Абхазия поддержала президента России Владимира Путина в его стремлении защитить мирных граждан, а также покарать нацистских преступников и провести демилитаризацию Украины. Об этом: МИД Абхазии поддержал стремление России защитить мирное население ДНР и ЛНР

04:33 В Харькове при обстреле погибла сотрудница миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба организации. Подробности в материале: ОБСЕ заявила о гибели в Харькове сотрудницы своей миссии

04:56 Спецоперация по просьбе Донецкой и Луганской народных республик — вынужденная, но необходимая мера. Об этом заявил председатель совета ветеранов Якутии Вильям Иванов. Он надеется, что таким образом удастся остановить распространение неофашизма. Читайте также: Виновные в возрождении неофашизма на Украине должны быть наказаны — мнение

05:08 Население Донбасса должно получить возможность определить своё будущее без давления и манипуляций извне, считает юрист, представитель коренных малочисленных народов севера в Якутии Ольга Тимофеева-Терешкина. Она поддержала решение о проведении Россией спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР Об этом: Демилитаризацию Украины назвали своевременным и выверенным шагом

05:18 Четыре обстрела четырёх населённых пунктов ЛНР было зарегистрировано со стороны украинских войск. В результате обстрелов ранения получили два 15-летних подростка. Об этом: Войска Киева обстреляли населённые пункты ЛНР и ранили двоих подростков

05:43 Глава японского МИД назвал «совершенно безосновательными и недопустимыми» утверждения посольства России о поддержке Токио двух нацистских режимов менее чем за столетний период. Об этом: Глава МИД Японии выразил несогласие с оценкой посольством России роли Токио

06:06 Экс-глава МИД Австрии отметила, что во время своих визитов в Россию главы правительств и главы МИД европейских стран проявляли только активизм, но не настоящую дипломатию, не отвечая на вопросы и опасения российской стороны. Читайте также: Экс-глава МИД Австрии дала совет странам Европы по переговорам с Россией

06:21 Число беженцев с Украины за прошедшую неделю составило около миллиона человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на своей странице в Twitter. Читайте также: В ООН назвали число беженцев с Украины

06:31 С Сахалина самолётом отправлена первая партия в 15 тонн гуманитарной помощи, которую собрали жители островного региона для беженцев ЛНР и ДНР. Читайте подробнее: Сахалин отправил 15 тонн помощи жителям ДНР и ЛНР

06:34 В Омске 2 марта прошла акция «Своих не бросаем». Как сообщили в областном правительстве, её цель — поддержка российских военных на Украине, жителей ДНР и ЛНР. Об этом: Акция «Своих не бросаем» прошла в Омске

06:48 Япония приветствует принятие Генеральной ассамблеей (ГА) ООН осуждающей Россию резолюции по ситуации на Украине. Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 3 марта заявил на регулярной пресс-конференции в Токио. Об этом: Правительство Японии приветствовало резолюцию ГА ООН с осуждением России

07:06 Специальная военная операция России по защите Донбасса. 07:00(Мск). 03.03.2022 ИА REGNUM

07:10 В Пермский край приехали первые беженцы из ДНР и ЛНР. Организованного группового прибытия людей не было. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на зампреда краевого правительства Александра Борисова. В числе первых беженцев всего восемь — девять человек. Они приехали в Прикамье самостоятельно. В основном это пермяки, уехавшие в Донбасс ранее, либо люди, имеющие родственников в Пермском крае. Читайте подробнее: В Прикамье прибыли первые беженцы из Донбасса

07:13 Антироссийские санкции Запада не принесут желаемого результата и создадут проблемы для всего мира, заявил экс-глава МИД Бразилии Селсу Аморим газете Globo. Подробности в материале: Экс-глава МИД Бразилии заявил о вреде антироссийских санкций для мира

07:20 Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования матери и супруге погибшего во время спецоперации на Украине воина-контрактника Игоря Василенко. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Подробности в материале: Глава Югры выразила соболезнования семье погибшего на Украине воина

07:28 Из Омска в Ростовскую область 2 марта выехала фура с гуманитарной помощью для беженцев и жителей Донбасса. Об этом: Омичи собрали для беженцев и жителей Донбасса 15 тонн гуманитарной помощи

07:37 В Сургуте (ХМАО) прошёл Z флешмоб в поддержку воинов, сражающихся за дефашизацию Украины. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Автомобилисты выстроились в букву Z, а также буква Z появилась на экранах города, затем мероприятие поддержал автопарк городских автобусов, которые разместили на стеклах наклейки Z. Отмечается, что с данной инициативой выступили сами сургутяне. Об этом: В Югре водители поддержали российских военных Z флешмобом

08:04 Информации об индийских студентах, насильно удерживаемых в заложниках на территории Украины, у внешнеполитического ведомства Индии отсутствует. Об этом: МИД Индии не располагает информацией об удержании студентов на Украине

08:09 Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса организован в Хакасии. Об этом сообщили 3 марта в республиканском правительстве. Об этом: В Хакасии собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса

08:14 В Грузии удивлены решением президента Украины Владимира Зеленского отозвать посла из Тбилиси. Об этом сказал журналистам председатель комитета по внешним связям грузинского парламента Николоз Самхарадзе. Читайте также: Депутат Грузии: Зеленский отозвал посла из Тбилиси, но не из Минска

08:19 Кремль ограничивает свободу слова средств массовой информации для «сокрытия правды» о проводимой на Украине специальной военной операции. Такое заявление сделали в Госдепартаменте США. Читайте подробнее: Вашингтон обвинил Кремль в «наступлении» на свободу СМИ и правду в России

08:22 За 30 лет существования проекта «постсоветская Украина» бывшая республика превратилась в огромную психиатрическую клинику, где власть захватили самые буйные пациенты, а врачи сбежали. И это не метафора. Над страной был проведён самый масштабный и затяжной психологический эксперимент в европейской истории. Германский проект имени доктора Геббельса длился меньше. Читайте также: Постсоветская Украина как общество наведённого психоза

08:23 Украина. Иван Шилов @ИА REGNUM

08:24 И возвращение домой — к исторической России, России вечной. Проектно-аналитический доклад Группы рывка (Юрий Громыко, Юрий Крупнов) Читайте также: Денонсация Беловежских соглашений

08:24 «Если подача газа из России будет остановлена, то не будет отопления и рабочих мест, а если будет остановлено расширение Пакш-2, снижение накладных расходов не удастся сохранить», — заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Читайте также: Нe будет поставок газа — не будет отопления и рабочих мест в Европе

08:29 Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по Украине демонстрирует изоляцию России, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Читайте подробнее: Байден: принятие ГА ООН резолюции по Украине демонстрирует изоляцию России

08:29 Глава Бурятии Алексей Цыденов в обращении к жителям рассказал об участниках спецоперации на Украине — раненых, погибших и попавших в плен. По его словам, все бойцы уже являются героями. Читайте также: «Это наши герои» — глава Бурятии рассказал о потерях в ходе спецоперации

08:32 Следователям центрального аппарата Следственного комитета России предстоит установить личности и гражданство наёмников, прибывающих на территорию Украины. Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин. Читайте также: СКР расследует преступления наёмников на Украине

08:36 Главная цель российских миротворцев — искоренить фашизм и восстановить взаимопонимание между народами, считает директор Национального центра аудиовизуального наследия народов Якутии Степан Москвитин. Он поддержал действия руководства России. Подробности в материале: Решительные действия Путина дали людям надежду на мирную жизнь — мнение

08:41 К акции в поддержку жителей Донбасса присоединились омские студенческие отряды. Об этом сообщили 3 марта в областном правительстве. Подробности в материале: Омские студотряды поддержали жителей Донбасса

08:42 Власти США по-прежнему готовы обсуждать с российской стороной любые совместные озабоченности в сфере безопасности. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в ходе выступления в Госдепартаменте. «Мы очень четко продемонстрировали в те месяцы, которые предшествовали агрессии РФ, что готовы к обсуждению с Россией любых озабоченностей в сфере безопасности на взаимной основе», — сказал Блинкен. Об этом: Блинкен: США готовы обсуждать с Россией озабоченности в сфере безопасности

08:51 Венесуэла продолжит поддерживать торговые отношения с Россией, несмотря на санкции, которые были введены западными странами против РФ. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро 2 марта в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter. Читайте также: Мадуро заявил, что Венесуэла продолжит торговлю с Россией

08:52 2 марта посольство Исламской Республики Иран в Киеве заявило, что оно все еще следит за безопасностью иранских граждан, проживающих на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: Посольство Ирана в Киеве продолжает работу в обычном режиме

08:52 Никакого дополнительного стягивания российских войск к Украине, где проходит специальная операция, не наблюдается. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на регулярном брифинге. «Нет, мы не наблюдаем [подобного]», — так ответил Кирби на вопрос журналистов о стягивании Россией дополнительных сил. Читайте подробнее: Пентагон: Россия не вовлекает дополнительные войска в операцию на Украине

08:56 Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём телеграм-канале обратился к жителям региона и сказал, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР, а также напомнил о провальных для армии Наполеона боях на реке Березина в Белоруссии. Читайте также: «Бонапартам», объявившим РФ экономическую войну, напомнили историю

09:00 В Министерстве обороны России на базе Национального центра управления обороной РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Читайте подробнее: В Минобороны РФ создан координационный штаб по гуманитарному реагированию

09:02 В черногорских городах Подгорице и Баре состоялись акции в поддержку России в связи с ситуацией на Украине, сообщает Радио и телевидение Черногории. Подробности в материале: В Черногории прошли акции в поддержку России

09:08 С чёрной обложкой 3 марта выпустили тираж газеты «Всё для вас» в Якутии. На первой полосе на чёрном фоне бесплатного издания написаны только два слова — «Нет войне!». Подробности в материале: В Якутии отказались распространять газету с «пацифистским» лозунгом

09:11 В Адыгее оказывают поддержку гражданам, прибывающим в регион из Донецкой и Луганской Народных Республик. Региональное отделение Общероссийского народного фронта организовало пункты сбора гуманитарной помощи. С момента открытия первого из них было собрано 12 тонн груза. Об этом: В Адыгее открыли пункты приема гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

09:11 Доказательства того, что нацизм на Украине существует, не видят только те, кто не хочет этого делать. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего ложью утверждение о том, что российская спецоперация на Украине подразумевает борьбу с нацизмом. Читайте подробнее: Захарова напомнила Макрону о тысячах фактов нацизма на Украине

09:12 Киевские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило 3 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырем населенным пунктам», — говорится в сообщении. В СЦКК напомнили, что в результате обстрела района поселка Голубовское получили ранения двое подростков.

09:15 Украинские боевики обстреляли Зуевскую ТЭС в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: В ДНР заявили об обстреле украинскими боевиками Зуевской ТЭС

09:15 Глава МИД Грузии Давид Залкалиани считает, что Украина вскоре вернёт в Тбилиси отозванного ранее посла. Об этом министр сообщил на телеканале «Имеди». Читайте подробнее: Украина скоро может вернуть своего посла в Грузию — Залкалиани

09:15 Вертолеты ВС РФ в воздухе. [Цитата из видео Боевая работа вертолетов ВС РФ в ходе спецоперации, ютуб-канал Минобороны России.]

09:17 Обращение представительства ДНР в СЦКК ко всем жителям Донецкой области: «Земляки! Вы в оккупации долгих 8 лет, но свобода близка! Понимая очевидность происходящего, преступный киевский режим в своей агонии действует по принципу «так не достанься же ты никому!». Умышленно причиняет максимальные разрушения гражданской инфраструктуре, промышленным объектам, мирным украинцам и их жилищам. Как ведомство, которое было создано для фиксации военных преступлений киевской власти, незаконно захватившей её вооруженным переворотом в 2014 году, призываем вас документировать каждый случай преступления против своего народа. Снимайте видео, фотографируйте, записывайте данные причастных к преступлениям должностных лиц. Вся собранная вами информация обязательно будет использована для суда над преступной киевской властью. Для поддержки и передачи собранной вами информации воспользуйтесь конфиденциальным контактом для связи в мессенджере Telegram: @REPUBLICA\_RUS. Не используйте свои личные аккаунты для публикации зафиксированных преступлений: заведите анонимные новые. Если вы госслужащий, военнослужащий или сотрудник силовых структур, который осознает, что освобождение близко, желает и дальше нести службу на своем посту во благо народа, то по этому же конфиденциальному контакту вам подскажут, как действовать дальше. Дорогие земляки! Просим вас сохранять здравый рассудок. Не поддавайтесь панике и запугиваниям, не выходите на улицы без крайней необходимости, по возможности покиньте дома, если они находятся рядом с объектами любой военной инфраструктуры, зданиями СБУ, МВД, заводов и телецентров. Не забывайте помогать друг другу! Берегите себя и близких! Свобода близка! Будьте в курсе реальной ситуации: следите за развитием событий в Telegram-канале: РЕСПУБЛИКА_РУС (http://t.me/republic_rus)». ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДНР В СЦКК

09:18 Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что государство «примет участие» в приеме украинских беженцев, передает BFM TV. Читайте также: Франция готова принять украинских беженцев — Макрон

09:20 Кошки из России теперь не смогут участвовать в международных выставках. С таким запретом выступила Международная федерация кошек (FIFe). Кроме того, животных, выведенных в РФ, нельзя будет регистрировать в родословных книгах FIFe, сообщает RT. Ограничения действуют до 31 мая и «будут пересмотрены по мере необходимости».

09:24 Российские военнослужащие доставили 30 тонн гуманитарной помощи жителям Украины из Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

09:25 Более 142 тыс. жителей Донбасса эвакуированы в Россию с 18 февраля.

09:25 Колонну с гуманитарной помощью мирным жителям Украины отправили вечером 2 марта из Белгородской области. В первой поставке — 30 тонн продуктов питания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Читайте также: Белгородская область направила на Украину 30 тонн гуманитарной помощи

09:26 Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр, сообщили в Роскосмосе.

09:27 Сбербанк сообщил, что за два дня на фоне повышения ставок по вкладам получил приток средств клиентов в валюте и рублях более 1 трлн рублей.

09:27 Левая партия Unidas Podemos, являющаяся партнёром Социалистической партии Испании (PSOE) по правящей коалиции, не поддержала решение властей страны об отправке наступательных вооружений Украине. Об этом пишет агентство EFE. Отмечается, что второй вице-премьер правительства Испании Йоланда Диас, являющаяся представительницей Unidas Podemos, поддержала решение премьер-министра страны, социалиста Педро Санчеса, тогда как её партия выступила против такого решения. Читайте подробнее: Испанская партия Unidas Podemos не поддержала поставки вооружений Украине

09:28 Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий обратился к сотрудникам ГСЧС Украины: «Я обращаюсь к сотрудникам ГСЧС Украины. Мы знаем, что вы не совершали преступлений против мирного населения. Вы защищены международными конвенциями. Не поддавайтесь панике и провокациям, продолжайте работать и выполнять свой долг. Война скоро закончится. У вас есть возможность продолжить работу, сохранить должности, звания, выслугу лет, льготы. Заработная плата будет выплачена вовремя и в полном объеме. Для этого вам необходимо воспользоваться контактом для связи в мессенджере Telegram @REPUBLICA_RUS, где вам дадут инструкции о дальнейших действиях. Министр МЧС ДНР, генерал-лейтенант службы гражданской защиты А. А. Кострубицкий».

09:32 Юнармейцы Сахалина поддержали решение президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР. Начальник регионального штаба военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Минязев уверен, что «братский народ почувствовал немного свободы». Читайте подробнее: Мы не дадим переписать историю в пользу нацизма — «Юнармия» Сахалина

09:34 Войска Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили еще семь населенных пунктов в Донбассе. Об этом 3 марта говорится в сообщении военного ведомства республики. Об этом: Войска ЛНР освободили ещё семь населённых пунктов в Донбассе

09:40 Власти ФРГ намерены предоставить Украине 2700 зенитных ракет «Стрела», сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в минэкономики.

09:42 Консульство Украины в Екатеринбурге по решению украинской стороны прекратило свою работу, сообщил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. На территории консульства снят украинский флаг. «Согласно решению украинской стороны работа консульства прекращена, и сегодня утром [дипломаты] должны были выехать на территорию Казахстана. Информация от украинской стороны сейчас не поступала. Я думаю, что согласно графику они находятся на территории Казахстана», — сказал он.

09:43 Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 13 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. При обстрелах киевские силовики применяли минометы, крупнокалиберные пулеметы, АГС и снайперское оружие.

09:44 Потери в 79-й и 57-й бригадах ВСУ с начала проведения специальной военной операции составили еще 90 военнослужащих, из которых 33 — безвозвратные. Об этом заявил 3 марта официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Ранее он сообщил, что потери в 79-й и 57-й бригадах ВСУ с начала проведения спецоперации составили более 130 военнослужащих, из которых 70 — безвозвратные. «В дополнение к ранее заявленному, по уточненным данным, потери противника составили: 79-я одшбр (отдельная десантно-штурмовая бригада) — 14 военнослужащих ВСУ погибли и 26 ранены; 57-я омпбр (отдельная мотопехотная бригада) — 19 военнослужащих ВСУ погибли и 31 ранен», — проинформировал Филипоненко. Он добавил, что из состава 79-й одшбр и 57-й омпбр «уничтожено уже 52 единицы военной техники».

09:46 Боевики украинских националистических образований не позволяют жителям Мариуполя выйти из города по гуманитарному коридору. Об этом представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил 3 марта в эфире телеканала «Россия 24». «А эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем», — сказал Басурин. Читайте подробнее: Басурин: боевики сделали жителей Мариуполя заложниками

09:47 Город Волноваха уже в ближайшее время перейдёт под контроль сил Донецкой Народной Республики. Об этом 3 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Читайте также: Силы ДНР завершают операцию по освобождению Волновахи

09:53 Груз с гуманитарной помощью отправлен из Республики Крым в Херсонскую область Украины 2 марта. Помощь собирали крымчане, доставку груза с помощью сотрудников Росгвардии организовали власти Республики Крым. Об этом: Крым передал гуманитарную помощь жителям Херсонской области

09:53 Власти Ставропольского края намерены поддержать уроженцев региона, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В крае будет принят закон, определяющий порядок оказания помощи раненым и семьям погибших. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров, выступивший с данной инициативой в ходе конференции «Единой России» Читайте подробнее: На Ставрополье поддержат земляков, участвующих в спецоперации на Украине

09:53 Телеграм-каналы считают, что против России развязали настоящую экономическую войну. Читайте также: «Санкции всё равно бы ввели»: ТГ-каналы об экономической войне с Россией

09:55 Газпром поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме. Заявки потребителей в Европе на транзит газа через Украину на 3 марта составляют 109,5 млн куб. м, сообщает ТАСС.

09:56 Мария Захарова заявила, что телефонные террористы пытаются блокировать работу российских дипломатов с территории Украины, Польши, США и Германии.

09:58 Точечные удары по позициям украинских силовиков, если они не сложат оружие, могут быть нанесены в Мариуполе. Об этом представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 24». «А если они не пойдут на это, то спецоперация показала: есть возможность нанесения точечных ударов, чтобы гражданское население не страдало, и тем самым деморализовать противника внутри этого концлагеря, чтобы они сами начали сдаваться», — сказал Басурин. Об этом: В ДНР допустили применение точечных ударов против ВСУ в Мариуполе

09:58 ВС РФ высокоточным оружием вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, сообщили в Минобороны России. Жертв и разрушений жилых домов при уничтожении технологического радиотелевизионного центра в районе Лысая гора в Киеве нет. Всего за время военной операции на Украине поражено 1612 объектов.

09:58 Путин внес в Госдуму на ратификацию поправки к Соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ о введении понятия «координирующее государство».

09:59 Более 1,1 тыс. абонентов в поселке Молодежное, селе Калиново-Борщеватое и Свердловске остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, сообщает пресс-служба МЧС ЛНР. «02 марта в 23:39 в Свердловске в результате аварийного отключения без электроснабжения (остались) 833 абонента», — говорится в сообщении. В этот же день в Первомайске в результате аварийного отключения без электроснабжения остался 131 абонент в Калиново-Борщеватом и 185 абонентов в Молодежном.

10:00 Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Читайте также: Путин внес в Госдуму протокол о координирующем государстве в ОДКБ

10:00 Киевские силовики обстреляли район поселка городского типа Донецкий. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстрел произошел в 09:20, огонь велся из минометов калибра 82 мм. «Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — добавили в СЦКК.

10:01 В Россию прибыло ещё 5,5 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 3 марта. Об этом: В Россию прибыло ещё 5,5 тыс. беженцев из Донбасса

10:02 Вооруженные силы России высокоточным оружием вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, сообщили 3 марта в Минобороны РФ. Читайте также: ВС России вывели из строя технологический радиотелевизионный центр в Киеве

10:03 Жертв и разрушений жилых домов после удара по объекту ВСУ в Киеве нет, заявили в Минобороны РФ. Подробности в материале: Жертв после удара по объекту ВСУ в Киеве нет — Минобороны РФ

10:04 Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям в связи с непростой ситуацией, связанной со спецоперацией на Украине. По его словам, всё это были тяжёлые, но неизбежные события. Читайте подробнее: Глава Бурятии назвал неизбежной спецоперацию на Украине

10:05 Надзорные органы просят средства массовой информации в Красноярском крае проверять достоверность распространяемой ими информации о спецоперации России по защите ДНР И ЛНР. Читайте подробнее: Красноярский край борется с фейками о спецоперации России

10:06 Город Балаклея в Харьковской области больше не находится под контролем украинских националистов, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков 3 марта журналистам. Наступление идёт успешно, передний край выровнен подразделениями Донецкой Народной Республики, сообщил он. Читайте также: Балаклею освободили от украинских националистов

10:09 Закон США прямо запрещает тренировать и поставлять оружие «Азову» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напомнил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом: Журавлёв: закон США запрещает поставлять оружие «Азову"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

10:09 Вежливые люди [(cc) Elizabeth Arrott]

10:10 Власти Германии намерены предоставить Украине 2,7 тыс. зенитных ракет «Стрела». Об этом 3 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в министерстве по делам экономики ФРГ. Читайте также: Германия предоставит Украине зенитные ракеты из бывших запасов ВС ГДР

10:12 В Свободном и Белогорске отменили масленичные гуляния из-за политической ситуации в России и в мире. Горожан уже уведомили, что праздника не будет. Читайте также: Города Приамурья отменили масленичные гулянья из-за политической ситуации

10:12 Около 60 тонн гуманитарной помощи отправят для жителей населённых пунктов Херсонской области из Краснодарского края 3 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию администрации края. Читайте подробнее: Кубань отправит гуманитарную помощь на Украину

10:20 Вооруженные силы Украины в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России, жертв и разрушений жилых домов нет. Об этом 3 марта заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Подробности в материале: Конашенков рассказал о ходе спецоперации России на Украине

10:21 Международный параолимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в Параолимпийских играх в Пекине. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба МПК. Об этом: МПК отстранил Россию и Белоруссию от участия в Параолимпийских играх

10:25 Премьер-министр Косово Альбин Курти 2 марта заявил в интервью для британского телеканала Sky News, что ни один житель Косово не отправился в Донбасс, чтобы присоединиться к вооруженным силам Украины. Подробности в материале: Курти: наемников из Косово в Донбассе нет

10:28 Кровь для российских военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, сдали глава Республики Крым Сергей Аксёнов и сотрудники совета министров республики 3 марта. Об этом Аксёнов сообщил в своём телеграм-канале. Об этом: Глава Крыма сдал кровь для раненых в ходе спецоперации

10:31 Работу российских дипломатов за рубежом пытаются сорвать телефонные террористы. Звонки поступают в основном с Украины, из США и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «Они просто блокируют работу российских дипломатов за рубежом», — сказала Захарова. Читайте подробнее: Телефонные террористы мешают дипломатам России работать за рубежом — МИД

10:32 Представительство ДНР в СЦКК 3 марта сообщает, что за истекшие сутки зафиксировано 13 фактов ведения огня со стороны ВФУ. По территории ДНР применялось следующее вооружение: горловское направление: миномет 120 мм — 37 мин, миномет 82 мм — 5 мин, АГС — 48 гранат, крупнокалиберные пулеметы — 1 раз. Донецкое направление: миномет 120 мм — 14 мин, миномет 82 мм — 1 мина, БТР/БМП — 8 выстрелов, снайперское оружие — 1 раз. За прошедшие сутки ранены два мирных жителя, повреждено одно домостроение.

10:32 Представительство ДНР в СЦКК 3 марта сообщает, что за истекшие сутки целенаправленным атакам ВФУ подверглись 2 объекта гражданской инфраструктуры: — газопровод высокого давления ø 426 в Горловке;— Зуевская ТЭС, н.п. Зуевка — зафиксировано попадание в кровлю турбинного отделения Зуевской ТЭС. Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов: Гольмовский, Горловка (пос. ш-ты 6/7), Озеряновка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Александровка, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Докучаевск. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 113 единиц.

10:33 Россия предупредила военную операцию со стороны НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте подробнее: Володин: защитой ЛНР и ДНР Россия опередила НАТО буквально на день

10:37 Россия обязана восстановить справедливость и прекратить убийства мирных граждан. Об этом заявила замминистра по внешним связям и делам народов Якутии Татьяна Пяткина, комментируя принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о проведении спецоперации по просьбе ЛНР и ДНР. Подробности в материале: Мы должны сплотиться и подержать защиту людей в Донбассе — мнение

10:37 Быть независимыми от фейков, не распространять недостоверную информацию призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Володин призвал к независимости от фейков

10:41 Поступок российского дирижера Валерия Гергиева должен быть примером гражданской ответственности, деятели культуры, которые не последовали его примеру, должны отказаться от должностей и грантов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Володин предложил несогласным с Гергиевым отказаться от постов и грантов

10:41 Свыше сотни украинских военных сдались в плен в Донецкой Народной Республике. Они получают необходимую помощь, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 3 марта в эфире телеканала «Россия 24». «На данный момент у нас более 100 человек — те, кто добровольно сдались в плен», — сказал Басурин. Об этом: В ДНР сдались в плен более 100 украинских военных

10:43 Вооруженные силы России взяли под контроль три населенных пункта в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте также: ВС России взяли под контроль три населенных пункта в Донбассе

11:01 Убийство оппозиционного украинского политика, мэра города Кременной Владимира Струка на территории Луганской области, подконтрольной Киеву, было совершено при попустительстве властей Украины. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республике (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник. Подробности в материале: Убийство мэра города на Украине в ЛНР назвали «нацистским беспределом»

11:02 Евросоюз, погружаясь в проблему беженцев с Украины, добровольно и сильно заблуждается, думая что решает гуманитарную проблему, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Об этом: У беженцев с Украины в ЕС основой мотив — халява: политолог