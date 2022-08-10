Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В аккаунте мужчины, задержанного по подозрению в убийстве блогера и порноактрисы Анастасии Гришман (Хамловская), в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилась новая публикация. Об этом 10 августа пишет телеграм-канал KOSTI.

Цитата из видеоролика Гришман в TikTok Блогер Анастасия Гришман (Хамловская)

Автор поста называет себя подругой владельца аккаунта и подтверждает, что он действительно убил блогершу, которая была его девушкой. «Да, он убил её, и он это признавал… Тут всё сложнее: это была не ссора, не шиза. Это случилось, потому что Настя так хотела… У неё была трудная ужасная жизнь, она сама её не могла закончить», — пишет аноним.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2022 года Анастасию Гришман нашли мёртвой с ножевыми ранениями в Санкт-Петербурге. Предположительно, она была убита ещё 2−3 августа.