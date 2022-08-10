Красногорск, 10 августа, 2022, 17:30 — ИА Регнум. На территории Подмосковья в рамках работы по замещению импортной продукции была выпущена первая партия антиржавейных присадок к машинным маслам. Об этом 10 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

Антиржавейные присадки к маслам являются незаменимым химическим компонентом, предназначенным для устранения процессов ржавления металлических поверхностей, которые работают при постоянном контакте с водой или в условиях повышенной влажности. Эта продукция широко востребована предприятиями, которые работают в нефтехимической промышленности, судостроении, машиностроении и других отраслях. Объем первой отечественной партии антиржавейных присадок составил четы тонны.

«Это первая партия продукции предприятия, произведенная полностью из сырья российского производства. Плановый годовой объем производства антиржавейных присадок составит 96 тонн», – рассказала заместитель председателя Московской области Екатерина Зиновьева.