Бухарест, 10 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В районе контрольно-пропускного пункта Нэдлак II на границе между Румынией и Венгрией румынские пограничники задержали грузовой автомобиль, в кузове которого находилось в общей сложности 100 человек. Об этом 10 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По предварительной информации, нелегалы пытались попасть из Турции во Францию. В ходе проверки установлено, что все они являются гражданами Пакистана и Бангладеш.

Ведется следствие. Водитель транспортного средства, сбежавший в ходе операции, объявлен в розыск.