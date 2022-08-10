Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Внутренний туризм не готов принять на себя отдыхающих, привыкших проводить свои отпуска в Европе, считает доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе. Об этом он заявил ИА REGNUM 10 августа, комментируя сообщения о возможном прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России.

Александр Погожев ИА REGNUM Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край

По словам эксперта, у внутреннего туризма нет той инфраструктуры, собственной сети отелей, системы «все включено», привлекающей российского туриста за пределами страны.

«Наши туристические зоны — Краснодарский край и Крым. Но в Крыму из-за сложившейся политической ситуации сейчас будет очень низкий туристический поток, а в Краснодарском крае нет сети отелей, не развита система «все включено». Не думаю, что мы можем полностью заменить ту долю, которая приходилась на внешний, европейский туризм», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Тереладзе.

По мнению эксперта, в случае, если российским туристам перестанут выдавать шенгенские визы, то часть из них переориентирует свои планы на Турцию и Египет.

«Не думаю, что внутренний туризм будет сильно развиваться. Не потому что мы не хотим отдыхать, а потому что наша инфраструктура не готова предоставить такие же услуги какие предоставляли европейские и турецкие операторы», — пояснил спикер отметив, что нужно несколько лет, чтобы построить отели, выстроить систему «все включено», развить инфраструктуру.

«Поэтому люди будут ездить в Турцию, Египет, а это скажется на стоимости путевок и, как следствие, на потребителе. В принципе, потребление туристических услуг снизится процентов на 15. Бюджетный сегмент, который раньше ездил в Турцию, теперь будет от поездок отказываться, так как они станут дорогим удовольствием», — подытожил Давид Тереладзе.

Напомним, в настоящий момент в Евросоюзе готовят новый пакет санкций в отношении России. Среди прочего предполагается поставить запрет на предоставление шенгенской визы российским туристам.