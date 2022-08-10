Пенза, 10 августа, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Персональная ответственность руководителей органов власти за работу в соцсетях будет закреплена на законодательном уровне в Пензенской области. К такому выводу пришел губернатор Олег Мельниченко, ознакомившись с данными Центра управления регионом (ЦУР).

Tsur58 ЦУР Пензенской области

Глава Пензенской области считает, что представителям власти есть куда расти. Госслужащим предстоит довести время ответа в социальных сетях до среднероссийского (3 часа). Среди особых требований — жители должны получать полную информацию в понятном формате.

В 2022 году в адрес органов власти Пензенской области пришло почти в два раза больше сообщений, чем в прошлом году. Это говорит об активном взаимодействии с ведомствами через соцсети, уточнили в ЦУР.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на основе анализа ЦУР принято решение о дополнительном финансировании по содержанию ливневой канализации в местах обнаружения сильных подтоплений.

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