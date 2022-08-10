Кызыл, 10 августа, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили об ухудшении погоды 11 августа. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Гроза

По данным синоптиков, в течение суток по республике ожидаются грозы, днём возможен град. Ветер местами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью местами опустится до 4-9 градусов, днём — до 23-28 градусов тепла.

«В Кызыле: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13, +15°, днем +26, +28°», — отметили в ведомстве.