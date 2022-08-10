Абу-Даби, 10 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Суд Объединенных Арабских Эмиратов отменил тюремный срок для американского адвоката Асима Гафура, который был задержан в июле во время пересадки в Дубае по обвинению в отмывании денег, сообщает 10 августа Reuters.

Images Money Отмывание денег

Уточняется, что суд освободил Гафура от трехлетнего тюремного заключения, к которому он был заочно приговорён в мае, но обязал его выплатить штраф в размере $1,36 миллиона.

Напомним, что в прошлом Гафур помогал убитому саудовскому журналисту Джамалю Хашогги создавать правозащитную группу. Он был задержан в международном аэропорту Дубая после начатого в 2020 году расследования, которое попросили провести власти США.

Посольство ОАЭ в Вашингтоне со ссылкой на данные расследования сообщило, что американец уклонялся от уплаты налогов и отмывал деньги, переведя не менее $4,9 млн долларов через банковскую систему ОАЭ.