Стокгольм, 10 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Соучредитель шведского офиса международной организации Amnesty International Пер Вестбер уволился из-за несогласия с докладом правозащитников о военных преступлениях Вооруженных сил Украины. Об этом Вестбер заявил в интервью изданию Svenska Dagbladet.

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«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество», — сказал Вестбер.

Он отметил, что первоначально Amnesty International занималась освобождением заключенных, но теперь организация существенно «расширила свой мандат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа Amnesty International выпустила доклад, в котором анализировались действия ВСУ. В выводах доклада сказано, что украинские военные нарушают международные нормы, размещая вооружения в школах и больницах городов, подвергая тем самым риску мирное население. Также в докладе указывается, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил войны. Вестбер с данным докладом был не согласен.