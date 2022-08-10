Анадырь, , 21:19 — REGNUM Для проведения комплексного исследования береговой линии Чукотского моря от села Рыркайпий до села Энурмино отправилась группа специалистов из Санкт-Петербурга. Целью исследования является получение точных инструментальных данных экологической беспилотной авиасъёмки прибрежных зон моря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Чукотское море, закрытое шугой, и окрестности села Рыркайпий Андрей Шапран © ИА REGNUM

Исследование поможет оценить численность белых медведей и морских млекопитающих. Помимо этого, специалисты составят описание мест скопления отходов и планирование экотуризма, развитие собственной научной базы и проведут мониторинг состояния вечной мерзлоты. Проводиться исследование будет при помощи мультиспектральной инструментальной авиасъёмки с применением беспилотников разработанных для арктического климата.

«Береговая линия — очень мощный индикатор состояния моря и Арктики. Благодаря подобному экологическому мониторингу в последующие годы и анализируя изменения, мы можем оценить меньше или больше стало животных, чище или грязнее становится местность, как изменяется растительность и береговая линия. Это позволит получить объективную оценку. Весь отснятый фотоматериал привязан к местности, к четким координатам, что фиксируется и является полноценным документом», — объяснил Владимир Черноок, глава группы специалистов, научный руководитель АНО «Экофактор».

Возобновление учёта популяции белого медведя было предложено на научно-практической конференции «Вселенная белого медведя» в 2021 году.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, согласно новому исследованию, изменение климата и антропогенное воздействие на сушу являются причиной растущего числа встреч людей с белыми медведями в Арктике.

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