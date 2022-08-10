Создатель «Во все тяжкие» хотел выпустить игру по сериалу в стиле GTA
Альбукерке, США, 10 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Автор «Во все тяжкие» Винс Гиллиган выступал с идеей создать по сериалу игру, вдохновлённую GTA. Об этом 10 августа сообщил портал Comicbook.
«Я не очень люблю игры, но кто не знает Grand Theft Auto? Я помню, как спросил у ребят, которые сейчас управляют Apple и которые изначально одобрили «Во все тяжкие»: «Кому принадлежат права на GTA 5? Мы не можем создать свой модуль, свою игру по Breaking Bad? Я все еще хотел бы такое создать! Но это так и не было реализовано. Было довольно много попыток, некоторые из них вроде как вышли на рынок. Мы пытались создать VR-тайтл для Sony PlayStation VR. Мы сделали мобильную игру, которая просуществовала совсем недолго», — заявил Гиллиган. Помимо этого, он также отметил, что всё ещё хочет выпустить игру по сериалу, однако она вряд ли выйдет в ближайшее время.
Ранее в Альбукерке (США) состоялось открытие памятника Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману из «Во все тяжкие». На торжественной церемонии присутствовали исполнители ролей героев — Брайан Крэнстон и Аарон Пол.