Альбукерке, США, 10 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Автор «Во все тяжкие» Винс Гиллиган выступал с идеей создать по сериалу игру, вдохновлённую GTA. Об этом 10 августа сообщил портал Comicbook.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

«Я не очень люблю игры, но кто не знает Grand Theft Auto? Я помню, как спросил у ребят, которые сейчас управляют Apple и которые изначально одобрили «Во все тяжкие»: «Кому принадлежат права на GTA 5? Мы не можем создать свой модуль, свою игру по Breaking Bad? Я все еще хотел бы такое создать! Но это так и не было реализовано. Было довольно много попыток, некоторые из них вроде как вышли на рынок. Мы пытались создать VR-тайтл для Sony PlayStation VR. Мы сделали мобильную игру, которая просуществовала совсем недолго», — заявил Гиллиган. Помимо этого, он также отметил, что всё ещё хочет выпустить игру по сериалу, однако она вряд ли выйдет в ближайшее время.

Ранее в Альбукерке (США) состоялось открытие памятника Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману из «Во все тяжкие». На торжественной церемонии присутствовали исполнители ролей героев — Брайан Крэнстон и Аарон Пол.