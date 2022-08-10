Москва, 10 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Вопросы поставок в Мали российского продовольствия, а также удобрений и топлива обсудили 10 августа по телефону президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Переговоры прошли по инициативе Мали, при этом глава республики поблагодарил Москву за «разноплановую поддержку». Лидеры стран обсудили планы дальнейшего сотрудничества в торговле и других сферах.

«Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива», — сообщили в пресс-службе.

Что касается ситуации в Мали, Гойта проинформировал российского собеседника «об усилиях руководства страны, направленных на стабилизацию обстановки и бескомпромиссную борьбу с террористическими группировками».

Российский президент назвал важной роль предстоящего в 2023 году саммита Россия — Африка для укрепления традиционно дружественных связей Москвы со всеми странами континента.