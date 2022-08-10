Подольск, Московская область, 10 августа, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Подольском роддоме Подмосковья за неделю родились два ребенка с рекордным весом — 4,5 и 5 килограммов. Об этом 10 августа сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Новорожденный

Отмечается, что оба новорожденных стали третьими детьми в семьях. При этом и они, и их матери чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.

«Средний вес новорожденных составляет порядка 2,5−3,5 кг. Дети весом свыше 4 килограммов относятся к крупным. И в таких родах важно контролировать показатели матери и ребенка, чтобы специалисты при необходимости были готовы провести оперативное вмешательство», — сказано в сообщении.