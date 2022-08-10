Вашингтон, 10 августа, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден призвал власти Сирии оказать содействие в возвращении пропавшего десять лет назад американского журналиста Остина Тайса, сообщает 10 августа Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

Внештатный репортер и бывший морской пехотинец США Остин Тайс был похищен в августе 2012 года в возрасте 31 года, когда освещал в Дамаске восстание против президента Сирии Башара Асада. Семья Тайса верит, что он жив и насильно удерживается в Сирии, хотя представители Дамаска это отрицают.

Выступая по случаю 10-й годовщины исчезновения Тайса, Байден указал, что его администрация «неоднократно призывала правительство Сирии к сотрудничеству для возвращения Остина». «Я призываю Сирию положить этому конец и помочь нам вернуть его домой», — сказал он.