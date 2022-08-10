Москва, 10 августа, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Актёр Анар Халилов прокомментировал слухи о его романе с фигуристкой Евгенией Медведевой в разговоре с «Газета.ru». Интервью с артистом опубликовано на сайте издания 10 августа.

Цитата из видео с монологом Халилова Анар Халилов

Халилов опроверг предположения о его романтических отношениях со спортсменкой, утверждая, что они хорошие друзья. «Да нет, какой роман! Мы просто дружим. Она супер. Мы веселые ребята. Я люблю и очень уважаю людей, которые такие же трудоголики, как и я. Также я люблю людей, которые легко относятся к жизни. Просто есть мэтч, нам классно. Но мы видимся нечасто, потому что оба много работаем», — поделился артист.

ИА REGNUM напоминает, что Анар Халилов исполнил главную роль в фильме Евгения Невского «Этерна: Часть первая». Премьера картины состоялась 20 января 2022 года.