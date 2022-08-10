Уфа, 10 августа, 2022, 17:01 — ИА Регнум. «Уфа» арендовала на один сезон воспитанника московского ЦСКА Вадима Конюхова. Аренда рассчитана до конца июня 2023 года. Об этом 10 августа сообщается на официальном сайте клуба из Башкирии.

ФК ЦСКА

По информации источника, в арендном соглашении также предусмотрена опция выкупа футболиста «Уфой». На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Конюхова в 200 тысяч евро.

В прошлом сезоне 20-летний Вадим Конюхов, выступая за «Звезду» из Перми на правах аренды, сыграл в 23 турах ФНЛ-2, в которых отметился тремя забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил четыре желтые карточки.