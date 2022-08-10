Киев, 10 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Киев не даст России подключиться к Запорожской АЭС: ВСУ будут атаковать ЛЭП, заявил 10 августа глава «Энергоатома» Пётр Котин, передаёт «РБК Украина».

Запорожская АЭС

Глава украинской госкомпании заявил, что нужно будет перебить ЛЭП, которые соединят Запорожскую АЭС с Россией: он назвал такое гипотетическое решение украинского военного командования «верным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинское руководство не далее как четыре дня назад возмущалось обвинениями в адрес ВСУ, которые обстреливают Запорожскую АЭС (контролируется Россией), создавая угрозу радиационного заражения для всей Европы.