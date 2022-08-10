Ханты-Мансийск, 10 августа, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Югре готовится коллективный иск к авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Aviasovet.ru ЮТэйр

В надзорное ведомство поступают жалобы потребителей на трудности с возвратом денег за билеты на отменённые рейсы, а также на отсутствие обратной связи с перевозчиком.

«Управление Роспотребнадзора по ХМАО предлагает потребителям присоединиться к коллективному иску к авиакомпании «ЮТэйр», — сообщают в ведомстве.

Отмечается, что на 10 августа в управление Роспотребнадзора по ХМАО поступило уже 80 обращений от граждан на ненадлежащую работу авиакомпании, из них 50 — на нарушение сроков возврата денег за отменённые рейсы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основными акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются компания «АК-инвест» (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).