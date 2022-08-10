Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил рассмотреть вопросы поставки продукции пензенских производителей в торговые точки города. Об этом он заявил 10 августа во время рабочей встречи с главой Пензенской области Олегом Мельниченко.

Главы Пензенской области О. Мельниченко и Санкт-Петербурга А. Беглов Pnzreg.ru

Беглов подчеркнул важность подписания соглашения о сотрудничестве между городом федерального значения и регионом.

«Разработали «дорожную карту» на 5 лет. Практически включены все сферы деятельности — это образование, здравоохранение, промышленность, культура, спорт. Безусловно, есть, что показать и Пензенской области, и Санкт-Петербургу. Это и обмен активами, продвижение товаров. Для нас это тоже очень важно», — пояснил Беглов, отметив наличие определенных наработок в разных направлениях.

Глава Санкт-Петербурга уточнил, что одним из направлений сотрудничества с Пензенской областью станет поставка продовольственных товаров. Он предложил открыть торговый дом, где будут реализовывать производимые в Пензенской области товары.

В свою очередь Мельниченко оценил предложенную коллегой идею по формированию математических и технических компетенций у учащихся средних образовательных учреждений. Глава Пензенской области поручил взять в работу опыт Санкт-Петербурга в своем регионе.

Ранее ИА REGNUM передавало, глава Пензенской области 9 августа посетил концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы». 10 августа на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге главы Пензенской области Олег Мельниченко и Санкт-Петербурга Александр Беглов приняли участие в открытии мемориальной плиты уроженцам Пензенской области, павшим при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

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