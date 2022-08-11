Джуно , США, , 10:49 — REGNUM Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) открыло новую арктическую обсерваторию. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории Барроу.

Джуно, административный центр Аляски Gillfoto

Ранее сотрудники национального управления океанических и атмосферных исследований США работали в сооружении площадью 960 квадратных футов (около 89 квадратных метров — прим. ИА REGNUM). Обсерватория проводит более 200 измерений, включая парниковые газы, озоноразрушающие химические вещества. Собранная информация даёт ученым критическое представление об изменениях состава атмосферы и арктического региона.

«Базовая атмосферная обсерватория Барроу NOAA является одной из четырех станций мониторинга, обслуживаемых лабораторией глобального мониторинга, которые производят долгосрочные высокоточные наборы данных об изменении состава атмосферы и формируют одну из основ международных исследований климата», — указано в сообщении.

Площадь нового исследовательского центра составляет 3000 квадратных футов (около 280 квадратных метров — прим. ИА REGNUM). Объект оснащён приборной башней высотой 30 метров, научной платформой, серверной комнатой для хранения информации, приборами для мониторинга температуры вечной мерзлоты, а также оптоволоконной связью.

Отметим, что базовая атмосферная обсерватория Барроу была открыта в 1973 году и стала первой исследовательской обсерваторией в Арктике. Открывалась станция как временная, однако проработала по сей день.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научную арктическую станцию «Снежинка», где внедрят передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения, планируют запустить в 2024 году. Станцию разместят в Нефритовой долине ЯНАО.

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