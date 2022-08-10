Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Жители и гости Санкт-Петербурга могут отправиться по 15 новым водным маршрутам по единому билету. Об этом сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в эфире программы «Открытая студия» телеканала 78, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулки на теплоходе в Петербурге

«Около 15 новых экскурсионных маршрутов водных появилось по принципу hop-on — hop-off, когда регулярные рейсы корабликов, вышел, погулял — вернулся на следующем, продолжил своё путешествие в рамках одного билета», — заявил Корнеев.

Глава комитета добавил, что уже давно разрабатывался маршрут по воде от храма Спаса на Крови к семимостью, к Никольским рядам в район Коломна. По словам Корнеева, в топе отзывов по цифровому следу, помимо музеев города, также упоминается Лахта-Центр, Кронштадт и другие.

Председатель комитета сообщил, что, помимо традиционных достопримечательностей, туристов привлекают в Петербурге и новые общественные пространства. Одним из них он назвал «Севкабель Порт», куда сейчас можно добраться на теплоходе от центра города.