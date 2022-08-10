Вашингтон, 10 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, вылечившись от коронавируса, отправляется отдыхать на морской гольф-курорт в Южной Каролине, где он проведет большую часть следующей недели, сообщает 10 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее Байден много отдыхал в своих имениях в штате Делавэр, однако не посещал остров Киава в Южной Каролине с момента вступления в должность в январе 2021 года. Издание напоминает, что в качестве вице-президента он регулярно посещал остров к югу от Чарльстона.

Официальный представитель Белого дома подтвердил, что президент планирует поездку, однако не назвал её конкретных дат и не раскрыл никаких подробностей. Отмечается, что на курорте есть роскошный отель, а также множество домов для аренды.

Напомним, 79-летний Джо Байден недавно перенес COVID-19. Накануне сообщалось, что он ещё продолжает испытывать небольшой кашель.