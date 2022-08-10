Токио, 10 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Россия должна усиливать своё политическое и пропагандистское наступление, одним из конкретных шагов должно стать возвращение Дня Победы над Японией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 августа, комментируя высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Взрыв атомной бомбы над Хиросимой

Как сообщалось ранее, Захарова заявила, что мемориальная церемония по случаю годовщины атомной бомбардировки Хиросимы вылилась в попытку «предать забвению память жертв американского варварства и дискредитировать Россию». В ходе мероприятия США не были упомянуты вовсе, а речи сводились к раздуванию безосновательного тезиса о ядерной «угрозе» России, добавила она.

«Попытки дискредитации нашей страны в ходе траурных мероприятий в Японии по поводу американских атомных бомбардировок этой страны в 1945 году говорят об одном: нам надо усиливать своё политическое и пропагандистское наступление.

Японцы уходят от указания на ответственность США за эти трагедии, притягивают к этой теме осуждение нашей страны, а российские органы власти пасуют, раздумывают над тем, надо нам возвращать в праздничный календарь День Победы над Японией 3 сентября или оставить в нём выхолощенный «День окончания Второй мировой войны». Мол, неважно, кто победил, — важно японцев не обидеть. А вот американцы хорошо хранят память о той войне: они празднуют именно победу над Японией. И, как мы видим, ничего — отношения с ней этим не портят.

Итак, хватит сетовать, надо действовать! Надо срочно вернуть на рассмотрение законопроект об объявлении 3 сентября Днём Победы над Японией. Этого требуют не только сами павшие и выжившие тогда участники той войны, их потомки, все патриоты России, но этого требуют интересы сегодняшней борьбы за достойное место России в мире», — отметил Михаил Демурин.