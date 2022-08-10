Нью-Дели, 10 августа, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Импорт российского угля Индией растёт от месяца к месяцу. Страна покупает в России уголь, всё больше рассчитываясь азиатской валютой, сообщает 10 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

Уточняется, что при расчётах индийские покупатели используют юани (валюта Китая), дирхамы (ОАЭ), гонконгские доллары. В итоге недолларовые платежи растут, поскольку покупателям не хочется рисковать, учитывая препоны в виде западных санкций.

В прошлом месяце Индия оплатила весьма существенную часть угля из России не долларами. Речь идёт о 44% от всего объёма угля — 742 тысячах тонн.

Агентство уточняет, что в июне в юанях оплачено 31% объёма российского угля, в гонконгских долларах — 28%, менее чем четверть приобретена за евро, а за дирхамы — примерно шестая часть.

Добавим, что в июле Россия опередила США и Китай по объёмом поставок угля в Индию: теперь её опережают только Индонезия и ЮАР. Российские поставки поднялись на третье мест с шестого.

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