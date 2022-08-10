Россия продаёт уголь Индии за дирхамы и юани
Нью-Дели, 10 августа, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Импорт российского угля Индией растёт от месяца к месяцу. Страна покупает в России уголь, всё больше рассчитываясь азиатской валютой, сообщает 10 августа Reuters.
Уточняется, что при расчётах индийские покупатели используют юани (валюта Китая), дирхамы (ОАЭ), гонконгские доллары. В итоге недолларовые платежи растут, поскольку покупателям не хочется рисковать, учитывая препоны в виде западных санкций.
В прошлом месяце Индия оплатила весьма существенную часть угля из России не долларами. Речь идёт о 44% от всего объёма угля — 742 тысячах тонн.
Агентство уточняет, что в июне в юанях оплачено 31% объёма российского угля, в гонконгских долларах — 28%, менее чем четверть приобретена за евро, а за дирхамы — примерно шестая часть.
Добавим, что в июле Россия опередила США и Китай по объёмом поставок угля в Индию: теперь её опережают только Индонезия и ЮАР. Российские поставки поднялись на третье мест с шестого.
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