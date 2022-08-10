Лондон, 10 августа, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Экс-полузащитник «Анжи» и национальной сборной Бразилии по футболу Виллиан может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом 10 августа сообщает журналист Николо Скира.

Кирилл Венедиктов Виллиан Боржес да Силва

По информации источника, агент 33-летнего футболиста провел переговоры с «Фулхэмом», которых занял первое место в прошлом сезоне Чемпионшипа.

Действующее соглашение Виллиана с «Коринтиансом» рассчитано до 31 декабря 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 5,5 миллиона евро. В текущем сезоне бразильской Серии А 2022 Виллиан принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами.

За «Анжи» Виллиан выступал с 31 января 2013 года после перехода из «Шахтера» за 35,5 миллиона евро. В августе того же года «Челси» выкупил бразильца за 35,5 миллиона евро.