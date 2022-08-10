Москва, 10 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая проходит по территории Украины в направлении Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом сегодня, 10 августа, сообщил в интервью РИА Новости президент «Транснефти» Игорь Демин.

Gov.by Нефтепровод «Дружба»

Напомним, что прокачка нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» была остановлена украинской стороной в связи с тем, что российская сторона не стала переводить транзитный платеж из-за санкций Евросоюза. «Укртранснафта» остановила прокачку 4 августа.

Ранее сегодня стало известно, что венгерская компания MOL, а также словацкий НПЗ Slovnaft достигли договоренностей с Киевом о том, что они сами будут платить за транзит российской нефти по украинской территории.

После этого прокачка нефти была возобновлена российской стороной.

«Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут», — рассказал президент «Транснефти» Игорь Демин.