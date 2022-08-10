Кемерово, , 17:47 — REGNUM Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров 10 августа с рабочей поездкой посетил Кемеровскую область. Вместе с губернатором региона Сергеем Цивилёвым на торжественном приёме, посвящённом Всероссийскому Дню физкультурника, он вручил федеральные и региональные награды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Физкультура Дубровин Илья © ИА REGNUM

«Кузнецкая земля славится спортивными традициями и чемпионами. Кузбасс за последние годы сделал спринтерский рывок, побил все мировые рекорды в развитии спорта, — отметил Кадыров. — Эти новые современные спортивные объекты, которым позавидует любой другой регион, примут спортивную общественность страны на форуме «Россия — спортивная держава».

Почётными грамотами, дипломами и медалями награждены около 400 спортсменов, тренеров, преподавателей физической культуры и ветеранов спорта.

Отметим, что сейчас в Кемеровской области физкультурой и спортом занимаются около 1,3 миллиона человек. ф