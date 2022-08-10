Ульяновск, 10 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поставил задачу «подтянуть урожайность» зерновых, в том числе за счёт использования удобрений и современных аграрных технологий. Это поручение он дал после того, как стали разбираться в высокой урожайности в Пензенской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На заседании штаба по комплексному развитию региона при обсуждении хода уборочных работ губернатор попросил «объяснить, почему в Пензенской области на 20% больше урожайность».

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин ответил, что «объяснения достаточно простые». По его словам, даже в пределах одной Ульяновской области «имеем разную урожайность по всем муниципалитетам».

«Например, Старую Кулатку мы не можем сравнивать с Цильнинским или Мелекесским районами, начиная от почвенного плодородия, заканчивая климатическими условиями. Эта разница, безусловно, так или иначе сказывается на урожайности. Ту же самую разницу имеем в Пензе, где более ровный рельеф, больше плодородия, гумуса, чернозёма, поэтому в этом они, конечно, нас опережают», — ответил глава аграрного ведомства.

Губернатор Алексей Русских поручил министерству АПК совместно с аграрным университетом разработать для каждого района план использования минеральных удобрений и агротехнологий для увеличения урожайности почвы, чтобы выйти на более высокие показатели.

«Нужно подтянуть урожайность», — сказал глава региона.

Напомним, что в настоящее время в Ульяновской области максимальная урожайность зерновых зарегистрирована в Базарносызганском районе: она составляет 60 ц/га при среднеобластном показателе 41 ц/га. Также высокие показатели в Карсунском и Чердаклинском районах, урожайность — 53 ц/га. В Вешкаймском, Кузоватовском, Мелекесском, Новомалыклинском, Новоспасском, Радищевском, Старомайнском, Цильнинском районах урожайность превышает 40 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны в Ульяновской области на площади более 200 тыс. гектаров, что составляет 32% от плана.