Екатеринбург, 10 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарёв арестован за демонстрацию запрещённого фильма. Об этом 10 августа пишут местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ему вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ. По данным полиции, в 2017 году во ВКонтакте он сделал репост одного из фильмов, подготовленных экстремистской организацией. В результате Октябрьский райсуд города арестовал его на 14 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее его дважды оштрафовали за дискредитацию российской армии. Напомним, Холодарёв стал депутатом в 2018 году.