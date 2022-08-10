Берлин, 10 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. ЕС не только хочет «наказать» Россию и её граждан, дело ещё и в желании изолировать население Европы от страны, где придерживаются традиционных ценностей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 августа, комментируя сообщения о возможном прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шенгенская виза

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Как сообщалось ранее, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебешрайт заявил, что ЕС обсуждает новый пакет санкций против России, в который могут войти и визовые ограничения для граждан.

«Ничего удивительного в том, что ЕС готовится ввести ограничения на выдачу виз гражданам России или совсем прекратить их выдачу, нет. И дело тут не только в желании «наказать» Россию и поддерживающих своё правительство граждан. Дело тут ещё и в желании изолировать население самой Европы от страны, где придерживаются традиционных ценностей и естественного образа жизни.

Повторю ещё раз: это не Россию и русских отгораживают от Европы, а европейцев — от России и нормальных людей, которые крайне неудобны стремящимся переиначить мир глобалистам. Их задачи по насаждению неолиберальных античеловеческих извращений — и в части, касающейся собственно человека, и в общественной сфере, включая установление тотального контроля над обществом — требуют пресечь общение с той страной, где продолжает жить нормальность, где сохраняется культура, где мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина, где действительно уважается свобода совести. Внутри своих стран бюрократия ЕС тоже действует в этом ключе: она изолирует неугодных ей политиков и простых граждан, выступающих за сохранение нормальности, а снаружи, чувствуя опасность, исходящую от России для своих дьявольских планов, она попытается вновь опустить железный занавес.

В этой связи, продумывая ответные меры на возможный запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам, я бы не советовал идти по пути полной взаимности. Понятно, что приток в нашу страну её откровенных врагов и людей с нетрадиционной ориентацией и разного рода извращениями надо пресечь, но нормальным европейцам въезд в Россию закрывать не надо. Уверен, что немалая их часть скоро из Европы побежит к нам. Уже бежит», — отметил Михаил Демурин.