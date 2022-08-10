Вашингтон, 10 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп 10 августа прибыл в офис генерального прокурора Нью-Йорка для дачи показаний в рамках гражданского расследования о возможном мошенничестве в его семейной компании, сообщает Reuters.

Lj-top.ru Трамп

Генпрокурором Нью-Йорка Летиция Джеймс пытается выяснить, могла ли компания Трампа ввести в заблуждение кредиторов и налоговые органы. Ожидается, что дача показаний может занять несколько дней.

Ранее Трамп и двое его взрослых детей, Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, пытались уйти от дачи показаний, но в итоге дали своё согласие. Причем дети Трампа уже дали показания.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2020 года Иванка Трамп была допрошена по делу о возможном нецелевом расходовании средств, собранных для инаугурации президента США в рамках выборов 2016 года. Она заявила, что это расследование является «политически мотивированной демонстрацией мести».