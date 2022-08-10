Ростов-на-Дону, 10 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Ростовской области аграрии приступили к уборке масличных культур. Уже обработано 5% от общих посевных площадей. Об этом 10 августа сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Александр Погожев ИА REGNUM Поле подсолнечника

«Весной донские аграрии нарастили группу масличных культур — их посевная площадь превысила 1 млн 150 тыс. гектаров, что на 18% больше, чем в 2021 году. Конечно, основой урожая масличных культур на Дону является подсолнечник. В этом году подсолнечник посеян на площади более 830 тыс. гектаров. Убирать его начнут осенью, но уже стартовала уборка других культур — таких как рапс, лен, горчица», - уточнил Гончаров.

Донские земледельцы уже собрали около 82,5 тыс. тонн озимого и ярового рапса, 24,5 тыс. тонн масличного льна, 4,3 тыс. тонн горчицы.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область входит в тройку лидеров по производству растительного масла, а также по его экспорту. В 2021 году донские аграрии собрали рекордный урожай масличных культур — около 2,1 млн тонн.