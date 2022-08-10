Турин, Италия, 10 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Экс-полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич согласился пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Торино». Об этом 10 августа сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

Антон Зайцев Никола Влашич

По информации источника, на данный момент футболист проходит медицинское обследование перед подписанием контракта с итальянским клубом.

Ранее сообщалось, что «Торино» договорился с «Вест Хэм Юнайтед» о годичной аренде Влашича с правом последующего выкупа хорватского полузащитника за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Никола Влашич, выступая за «молотобойцев», принял участие в 19 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда».