Новосибирск, 10 августа, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на 10 августа в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 331 пациент, в том числе 51 ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 169 новых носителей коронавируса. За это же время 338 пациентов выписаны с выздоровлением, один человек скончался, в реанимации находятся 20 человек, на ИВЛ — четыре пациента.

Всего в регионе выявлено 262 958 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 39 221 ребёнка (+23 за сутки); 255 612 пациентов полностью выздоровели, умерли 5700 человек.