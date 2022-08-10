Лондон, 10 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг согласился перейти в лондонский футбольный клуб «Челси». ОБ этом 10 августа сообщает журналист Мэтт Лоу.

Chensiyuan Пьер-Эмерик Обамеянг

По информации источника, представители «Челси» уже провели встречу с футболистом и обсудили условия контракта.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 2021/22 Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 17 турах регулярного чемпионата, в которых отметился 11 забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Барселону» Обамеянг выступает с 31 января 2022 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Действующее соглашение 33-летнего габонца с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2025 года.