Ростов-на-Дону, 10 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Ростовской области могут вернуть коронавирусные ограничения, которые отменены на Дону с 1 июня 2022 года. Такого варианта развития событий не исключил донской губернатор Василий Голубев.

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«К сожалению, рост заболеваемости есть, мы это видим. И смена штамма может стать причиной дальнейшего увеличения числа заболевших. <…> Некоторые руководители предприятий обращаются с вопросами о возможном введении ограничительных мероприятий. На это я отвечаю, что будем рассматривать этот вариант, исходя из эпидситуации. Здесь важно понимать, что работодатели должны начать с себя и помогать мерами профилактики в своих коллективах», — сказал глава региона в интервью агентству «Интерфакс-Россия».

Голубев отметил, что в Ростовской области сформирован резерв коечного фонда на случай роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19.