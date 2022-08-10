Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Для проведения испытания интраназальной вакцины от ковида в Санкт-Петербурге набирают добровольцев. О старте отбора сообщили в группе «Клинические исследования СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина

Компания-производитель АО «Генериум» испытает препарат GNR-099, который вызывает иммунитет против возбудителя COVID-19. За участие в исследовании заплатят в общей сложности 55 тыс. рублей, выплаты будут поступать в три этапа.

Для участия будут отбирать граждан от 18 до 60 лет. Принять участие смогут только те, кто не болел коронавирусом или прививался от него в течение последнего полугода. Скрининг крови участников позволит проверить кандидатов на соответствие требованиям.

Кровь начнут принимать на скрининг 12 августа. Первый компонент вакцины участники, прошедшие отбор, получат 24 августа. Далее проследуют осмотры и анализ крови для испытаний. Вакцинация вторым компонентом произойдёт 13 сентября.

Отметим, что пока для вакцинации от ковида в Петербурге доступны прививки. В последнее время петербуржцы стали чаще прививаться и ревакцинироваться ими.