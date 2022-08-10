Ханты-Мансийск, 10 августа, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В атмосферном воздухе Югры, жители которой изнывают от смога, образованного непрерывными лесными пожарами, превышение предельно-допустимых концентраций не обнаружено ни в одной мониторинговой точке. Такие выводы мониторинга опубликовало 10 августа управление Роспотребнадзора по ХМАО.

(сс) skeeze Лесной пожар

При этом надзорное ведомство отмечает, что задымлённость наблюдается в Урае, Югорске и Советском районе. Однако исследования атмосферного воздуха на содержание оксида азота и оксида углерода, диоксида азота, взвешенных веществ, взвешенных частиц РМ 2,5, РМ 10, формальдегид, бензапирен, диоксид серы, углерод (сажа) — превышения предельно-допустимых концентраций не обнаружили.

Превышение предельно допустимых концентраций признано управлением Роспотребнадзора по ХМАО лишь в Сургуте 9 августа на на вечер 19:00 и 20:45 часов по содержанию диоксида азота. С утра 10 августа сургутяне вновь жалуются в социальных сетях на невыносимый дым, но надзорное ведомство вновь не обнаружило превышения уровня предельно допустимых концентраций в воздухе экономической столицы Югры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Югра четвёртый день лидирует по площади лесных пожаров в России. На утро 10 августа площадь, пройденная огнём в лесах Ханты-Мансийского автономного округа, составила 110 369 га, днём ранее — 82 192 га.